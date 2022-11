Melhores apps para treino de academia: 5 aplicativos de malhar grátis

Confira, na lista a seguir, os cinco melhores apps grátis para treino de academia. Os aplicativos para malhar estão disponíveis para baixar de forma gratuita em smartphone com Android ou iPhone (iOS).

1 de 6 Melhores apps para treino de academia: 5 aplicativos para malhar grátis — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Melhores apps para treino de academia: 5 aplicativos para malhar grátis — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

O Fitness Point é um personal trainer virtual que incentiva ao usuário a fazer os exercícios da academia. Ele permite incluir a rotina semanal de treino, gerenciar e controlar o progresso em cada série. Disponível para Android e iPhone, o app conta com animações e descrições que ajudam na compreensão do exercício. O uso é gratuito, mas há compras internas que habilitam recursos extras.

2 de 6 Fitness Point está entre melhores apps de treino — Foto: Reprodução/Fitness Point Fitness Point está entre melhores apps de treino — Foto: Reprodução/Fitness Point

O Nike Training Club é um aplicativo gratuito que auxilia na motivação e monitoramento do treino. Ele conta com mais de 100 sequências de exercícios, desenvolvidos em parceria com atletas renomados, como Serena Williams e Lea Kim. O app é feito para Android e iOS e permite compartilhar treinos com amigos, transmiti-los para a TV ou tablet via cabo HDMI, Chromecast ou AirPlay.

3 de 6 Nike+ Training Club está entre melhores apps de treino — Foto: Reprodução/ Nike+ Training Club Nike+ Training Club está entre melhores apps de treino — Foto: Reprodução/ Nike+ Training Club

O Fitbit é um app grátis que está disponível para Android e iOS. Ele permite contar calorias, registrar o peso, gravar pressão arterial e níveis de glicose, compartilhar seu progresso com amigos e várias outras funções. Tudo isso é feito sem necessidade de outro gadget, mas aqueles que possuem a pulseira da Fitbit podem transferir os dados do vestível para o smartphone via Bluetooth e ter acesso a ainda mais recursos.

4 de 6 Fitbit está entre melhores apps de treino — Foto: Reprodução/Fitbit Fitbit está entre melhores apps de treino — Foto: Reprodução/Fitbit

O aplicativo iCardio trabalha em conjunto com monitor de frequência cardíaca para garantir precisão das taxas durante a realização de exercícios físicos. Além dos batimentos do coração, ele registra distância, tempo e ritmo do treino. É possível configurar exercícios personalizados ou usar uma das rotinas sugeridas para atingir seus objetivos. O app é gratuito e é compatível com celulares Android e iOS.

5 de 6 iCardio está entre melhores apps de treino — Foto: Reprodução/iCardio iCardio está entre melhores apps de treino — Foto: Reprodução/iCardio

Destinado a usuários de Android ou iPhone, o Charity Miles une monitoramento de atividades físicas e filantropia. A plataforma faz isso gerando crédito cada vez que o usuário cumpre alguma distância pré-estabelecida, seja correndo, caminhando ou pedalando. A aplicação indica para qual instituição de caridade o dinheiro será doado.

6 de 6 Charity Miles está entre melhores apps de treino — Foto: Reprodução/Charity Miles Charity Miles está entre melhores apps de treino — Foto: Reprodução/Charity Miles

