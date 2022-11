Microfone gamer: 7 modelos para melhorar a comunicação nas partidas

Os microfones gamer são ideais para melhorar a comunicação durante a jogatina ou fazer streaming. Como, por exemplo, durante as partidas de League of Legends ou na gravação de transmissões para a Twitch . Empresas como Trust , HyperX , Fifine, Redragon e Razer oferecem modelos por preços a partir de R$ 93 , como é o caso do GXT 210 Scorp, da Trust, que oferece um braço flexível para mover o microfone e oferece padrão omnidirecional para captação de áudio.

Já o K683A, da Fifine, apresenta um cabo de conexão USB e captação sonora cardióide por valores que partem de R$ 389. Outro modelo é o QuadCast S, da HyperX, que promete iluminação RGB, confecção resistente em meta e quatro diferentes modulações para captação de áudio por cerca de R$ 1.016. Confira a seguir sete microfones gamer para comprar no Brasil em 2022.

1. Trust GXT 210 Scorp – a partir de R$ 93

O GXT 210 Scorp, da Trust, é um modelo retrátil, confeccionado em plástico ABS, molas e metal. Sua estrutura chama atenção porque oferece um braço flexível que aponta o microfone diretamente para o usuário. O aparelho possui um cabo de conexão USB com 1,5 metro, cuja compatibilidade abrange notebooks, desktops e consoles. O suporte do equipamento oferece duas pernas para proporcionar estabilidade e acabamento emborrachado para evitar a locomoção indesejada do mesmo. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 93.

Além disso, é possível encontrar um sistema simples de iluminação LED em vermelho e um botão para mutar o microfone. O sistema interno promete captação de áudio eficiente e sem ruído, obedecendo ao padrão omnidirecional para capturar os sons em um raio de 360 graus. A frequência de resposta do aparelho corresponde a valores entre 100 Hz a 10 mil Hz. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom funcionamento do produto e sua compatibilidade com laptops. Porém, criticam que a luz LED emitida pelo aparelho pode ser muito forte para alguns usuários.

Prós: disponibiliza botão mute

disponibiliza botão mute Contras: o cabo de conexão é curto

2. HyperX Solocast – a partir de R$ 366

O modelo Solocast, da HyperX, é um microfone condensador, indicado para streamers, gamers e produtores de conteúdo. Compatível com Discord, TeamSpeak e uma série de outros softwares, dispõe também de tecnologia plug and play, o que simplifica sua utilização e pode ser uma boa escolha para usuários que ainda não tem tanto conhecimento sobre esse tipo de equipamento. Seu pedestal é do tipo simples, sem tripé, com poucos ajustes disponíveis, o que pode ser um impeditivo para quem busca um microfone mais flexível. Ele é visto por cifras a partir de R$ 366.

Tem um pequeno LED vermelho que indica se o dispositivo está ou não no mute, o que é interessante para quem busca mais privacidade no uso. Além de PCs, pode ainda ser conectado a consoles, tornando seu uso mais dinâmico principalmente para gamers. Seu cabo tem 2 metros e oferece um plug USB. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam o design, qualidade e praticidade de uso do periférico. Contudo, criticam a recepção de muitos ruídos durante a gravação de áudios.

Prós: uso prático e alta qualidade de som

uso prático e alta qualidade de som Contra: relatos de apresentar alta captação de ruídos

O GXT 242 Lance, da Trust, foi confeccionado em tons de preto e em um tom médio de cinza. O apetrecho acompanha um suporte antichoque, bastante eficiente para combater movimentos e vibrações indesejados no microfone. O cabo de conexão apresenta conectividade USB e um prolongamento de 1,8 metro, compatível com desktops, PS4, PS5 e notebooks. Já no quesito captação sonora, é possível desfrutar de uma tecnologia cardióide, em que registro dos sons frontais e rejeição da parte de trás do microfone. Ele é vendido por valores a partir de R$ 369.

O tripé disponibiliza design simples e bem curto, confeccionado em plástico ABS e com um suporte giratório para mover o microfone em várias direções. A fabricante indica o dispositivo para a realização de streams, vlogs, podcasts, locuções e lives. É um aparelho versátil e com potencial para agradar a todos os públicos. No entanto, acompanha um filtro pop, que pode melhorar a qualidade de recepção da fala do usuário. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a qualidade do material e a eficiência do sistema. No entanto, criticam a ausência de botões no corpo do produto.

Prós: acompanha filtro

acompanha filtro Contras: não tem botões

4. Fifine K683A – a partir de R$ 389

O microfone K683A, da Fifine, oferta um cabo de conexão USB curto, mas com entradas compatíveis para smartphones e PCs. O eletrônico acompanha um filtro, o qual rejeita o excesso de ruído na voz do usuário e registra sons nítidos. O centro do corpo hospeda dois botões, sendo um com função power e o outro com função mute. O produto é vendido por cifras a partir de R$ 389.

O modelo pode ser conectado a desktops, com os sistemas Windows e MacOS e consoles como PS4. O sistema interno funciona com tecnologia plug-and-play, o que dispensa a configuração prévia ou softwares específicos para utilizar o produto. O driver do item proporciona captação sonora cardióide, ou seja, registra a voz na parte da frente e rejeita os ruídos traseiros. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a captura nítida do áudio. Porém, criticam que pode não agradar os consumidores que buscam por um som profissional.

Prós: compatibilidade com PCs e consoles

compatibilidade com PCs e consoles Contras: cabo de conexão curto

O Blazar GM300, da Redragon, é outro modelo com suporte antichoque e antivibrações. Mas diferente dos modelos anteriores, este suporte consegue inclinar o microfone em diferentes angulações, o que pode facilitar sua utilização. O equipamento aponta o driver diretamente para a frente do consumidor, o que auxilia na captação de sons frontais. Já o tripé é bastante curto, adequado para mesas altas e planas. O produto é visto por cifras a partir de R$ 397.

O item resguarda apenas botões de volume no centro do corpo e acompanha um filtro pop para combater os ruídos do ambiente e capturar sons mais nítidos. O design é moderno e minimalista e sua tecnologia é indicada para usuários que buscam por um dispositivo profissional, seja para a gravação de games ou streams. O cabo de conexão é USB e pode ser conectado tanto a desktops quanto a notebooks. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os usuários denotam o bom custo-benefício para a altíssima qualidade proporcionada pelo produto. Porém, reclamam da ausência de um botão mute.

Prós: indicado para uso profissional

indicado para uso profissional Contras: botões de volume estão parcialmente encobertos pelo suporte

O Seiren X, da Razer, apresenta design minimalista, confeccionado em um único tom de preto. O microfone oferece um suporte angular plano, que permite leves angulações ao dispositivo. O corpo do aparelho hospeda uma tecla de volume e outra para mute, com iluminação LED verde. Ele é encontrado por cifras a partir de R$ 594.

Este é mais um modelo cujo foco são os sons provenientes da região frontal. Sua estrutura foi projetada para resistir a impactos, ao mesmo tempo em que a compacticidade do design oferece maior portabilidade durante transmissão de Twitch. Apresenta compatibilidade com os sistemas Windows por meio de um cabo de conexão USB. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a boa qualidade de gravação. Contudo, destacam negativamente a ausência de um software dedicado para configurações mais avançadas.

Prós: útil para streamers

útil para streamers Contras: ausência de software de configuração

7. HyperX QuadCast S – a partir de R$ 1.016

O QuadCast S, da HyperX, conta com design de confecção em metal preto, mas com acabamentos em um tom escuro de cinza. O pedestal que fornece apoio para o produto foi desenvolvido para promover estabilidade e combater vibrações e choques. O microfone oferta um desenho robusto, vertical e longo, com um botão traseiro que muda a captação entre as modulações estéreo, omnidirecional, cardióide e bidirecional. Além disso, oferece iluminação RGB que indica quando o item não está mutado. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.016 para comprar o produto.

O eletrônico é compatível com PCs convencionais, macOS e até com os consoles PS4 e PS5. Ele possui um cabo de conexão USB, enquanto o design oferta uma entrada P2 para conectar-se a fones de ouvido. Este modelo também pode ser acoplado em tripés suspensos. O periférico conta com uma frequência de resposta entre 20 Hz e 20 mil Hz, e pode ser mutado por um simples toque de dedos na parte superior. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o design elegante, a facilidade para mutar o sistema e os quatro padrões modulares. No entanto, destacam negativamente a performance do produto quando utilizado em ambientes mais agitados.

Prós: múltiplos padrões de captação de áudio

múltiplos padrões de captação de áudio Contras: preço elevado

