Microfone Kadosh: 7 modelos para comprar a partir de R$ 195

Os microfones são instrumentos úteis para quem deseja realizar diversos tipos de atividades. A empresa Kadosh disponibiliza modelos para os amantes do karaokê, opções para uso profissional em estúdios e kits com maleta para transporte e até retorno de áudio.

O modelo K-2 oferece um microfone unidirecional, uma bolsa de tecido sintético para transporte e um encaixe para pedestal por valores a partir de R$ 195. O kit K98 é formado por uma maleta para transporte, três microfones e encaixes para pedestal por cerca de R$ 419. Já o KDSW 402C promete uma interface simples de áudio, um microfone sem fio e um retorno com fone de ouvido por aproximadamente R$ 946. Veja os detalhes a seguir.

1 de 8 Microfones Kadosh são indicados para diversos usos — Foto: Divulgação/Pexels (Gezer Amorim) Microfones Kadosh são indicados para diversos usos — Foto: Divulgação/Pexels (Gezer Amorim)

Comprar microfone de lapela? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

2 de 8 Kadosh K-2 oferece padrão unidirecional e conectividade XLR — Foto: Reprodução/Amazon Kadosh K-2 oferece padrão unidirecional e conectividade XLR — Foto: Reprodução/Amazon

O Kadosh K-2 é um microfone bastante simples, que resguarda padrão de captação unidirecional. Isto é, absorve os sons da região frontal do aparelho. Compatível com plugs de conexão XLR, o periférico apresenta confecção na cor preta e acompanha uma case de tecido sintético para transporte, além de um encaixe plástico para pedestal. O item pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 195.

O sistema interno traz resposta de frequência entre 50 Hz e 16 mil Hz. Seu uso é indicado para rotinas pouco exigentes, como shows informais em igrejas. No corpo, apenas um botão para ligar e desligar o dispositivo, que promete uma leve acentuação nos médios e agudos para oferecer bom entendimento da fala mesmo com locais mais barulhentos. Avaliado com uma nota 4,9 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o padrão limpo de sonoridade.

Prós: é indicado para shows

é indicado para shows Contras: não acompanha cabo de conexão

2. Kadosh K98 – a partir de R$ 419

3 de 8 Kadosh K98 fornece uma maleta para proteger e transportar os periféricos — Foto: Reprodução/Amazon Kadosh K98 fornece uma maleta para proteger e transportar os periféricos — Foto: Reprodução/Amazon

O Kadosh K98 é uma opção para usuários que precisam de diversos microfones com transporte seguro. Isso porque o produto acompanha uma maleta com isolamento interno em espuma, três unidades de microfones e outras três unidades de encaixes para pedestal. A maleta garante maior proteção dos equipamentos e ainda facilita a portabilidade. O conjunto está disponível no site da varejista a partir de R$ 419.

Cada microfone hospeda um botão power deslizante no corpo e design nas cores prata e azul médio. Os periféricos detêm captação unidirecional de áudio e podem ser conectados em cabos com plug XLR. A resposta de frequência alcance números entre 50 Hz e 16 mil Hz. Avaliado com uma nota 5 de 5 na Amazon, o produto não tem comentários dos consumidores até o fechamento desta matéria.

Prós: maleta para transporte

maleta para transporte Contras: não acompanha cabos

3. Kadosh KDSW 402M – a partir de R$ 769

4 de 8 Kadosh KDSW 402M oferece um kit de karaokê para dois usuários — Foto: Reprodução/Amazon Kadosh KDSW 402M oferece um kit de karaokê para dois usuários — Foto: Reprodução/Amazon

O Kadosh KDSW 402M é um kit completo capaz de agradar aos amantes da música, que desejam gravar ou até criar um ambiente de festa. Isso porque o modelo acompanha uma interface simples de áudio, dois microfones unidirecionais sem fio e duas espumas para filtrar os ruídos externos. O conjunto requer um investimento a partir de R$ 769.

Os microfones, com globo de metal para evitar a ferrugem, trazem botões power com a opção mute no prolongamento do corpo. Já a interface de áudio tem botões power e de volume, para configurar o som, além de antenas para captar a conectividade sem fio dos eletrônicos. As portas de saída são no padrão XLR. Avaliado com nota 4,5 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a entrega rápida e a boa qualidade de áudio. Contudo, relatam que a carcaça do microfone poderia ser melhor.

Prós: acompanha interface simples de áudio

acompanha interface simples de áudio Contras: corpo de plástico

4. Kadosh KDSW 402C – a partir de R$ 946

5 de 8 Kadosh KDSW 402C promete um retorno de áudio, o que deve ser útil para shows com públicos maiores — Foto: Reprodução/Amazon Kadosh KDSW 402C promete um retorno de áudio, o que deve ser útil para shows com públicos maiores — Foto: Reprodução/Amazon

O Kadosh KDSW 402C é outro exemplo de produto para quem curte uma cantoria. Assim como o modelo anterior, este oferece uma interface simples de áudio, mas apenas um microfone unidirecional sem fio. O diferencial, no entanto, fica por conta do retorno de áudio: um acessório pequeno que permite ouvir os sons da banda e dos vocais sem confundir com os ruídos externos de uma plateia. O equipamento é visto por preços a partir de R$ 946.

A interface hospeda botões power e de volume, além de duas antenas de sinal e dois canais disponíveis para utilização. O display deve ajudar a ter mais controle das configurações. Já o retorno de áudio traz um fone de ouvido e microfone próprios, cuja conexão é no formato P2. A fabricante indica para uso profissional em estúdio ou ao vivo. O microfone tem uma frequência de resposta de 60 Hz a 16 mil Hz. Avaliado com nota 4 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente o funcionamento. Todavia, alguns indicam o recebimento do produto com defeitos de fábrica.

Prós: traz retorno de áudio

traz retorno de áudio Contras: fone de ouvido com baixa qualidade

6 de 8 Kadosh K-492 M traz dois microfones com visores LED — Foto: Reprodução/Amazon Kadosh K-492 M traz dois microfones com visores LED — Foto: Reprodução/Amazon

O Kadosh K-492 M oferece uma interface de áudio mais elaborada, com botões power, volume ,e para configurar os canais disponíveis, além de duas antenas para ampliar a recepção de sinal. Ainda, acompanha dois microfones unidirecionais, cujos corpos hospedam visores em LED com as principais informações.

Avaliado com nota 5 de 5 na Amazon, os consumidores não fizeram comentários até a publicação desta matéria. O equipamento pode ser encontrado a partir de R$ 1.249.

Prós: visores nos microfones

visores nos microfones Contras: não acompanha retorno de áudio

7 de 8 Kadosh K-502 M oferta conectividade sem fio — Foto: Reprodução/Amazon Kadosh K-502 M oferta conectividade sem fio — Foto: Reprodução/Amazon

O Kadosh K-502M é um kit que acompanha uma interface de áudio e dois microfones unidirecionais. A interface garante a disponibilidade de dois canais de serviço, além de botões power e de volume. O conjunto é visto por valores a partir de R$ 1.717. Na base, traz dois displays indicando informações necessárias, como nível de bateria, frequência, canal usado e mais.

A fabricante indica a utilização do produto por profissionais e promete que os microfones possuem um alcance sem fio de até 50 metros. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam a recepção eficiente do sinal do microfone. No entanto, alguns indicam ter recebido o item com defeito e dizem que o fornecedor não disponibilizou assistência para troca do produto.

Prós: conectividade sem fio com alcance de 50 metros

conectividade sem fio com alcance de 50 metros Contras: a assistência ao cliente deixa a desejar

8 de 8 Kadosh KDSW-1201M acompanha maleta para facilitar o transporte — Foto: Reprodução/Amazon Kadosh KDSW-1201M acompanha maleta para facilitar o transporte — Foto: Reprodução/Amazon

O Kadosh K1201M oferece uma maleta para transporte, uma interface de áudio para configurar o som, dois microfones unidirecionais sem fio e pilhas recarregáveis. O item é visto por cifras a partir de R$ 2.840. O microfone apresenta um visor LED, útil para verificar o status da bateria e o sinal com a interface de áudio. Já a base indica as seguintes informações: canal, frequência, nível da carga das pilhas AA, antena usada (A/B) e mais.

A confecção do globo e do corpo de cada produto são desenvolvidas em alumínio, o que deve aumentar o tempo de vida do equipamento. A conectividade deve ser uma vantagem para a maioria dos públicos. Avaliado com nota 5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam positivamente a recepção de áudio e a boa qualidade do material.

Prós: acabamento em alumínio

acabamento em alumínio Contras: preço elevado

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?