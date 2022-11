Microfone para PC: 7 modelos para comprar a partir de R$ 39

Microfones para PC são interessantes para realizar videochamadas ou mesmo para a gravação e transmissão de lives no YouTube e Twitch . As fabricantes Lehmox, Trust , Warrior, Tonor, MAONO, Blue e HyperX oferecem modelos por preços a partir de R$ 39 , como é o caso do Trust Primo, que traz captação omnidirecional e compatibilidade com Windows e macOS .

Já o Blue Yeti apresenta botão multifuncional para auxiliar o usuário a mutar e administrar o volume e conectividade plug-and-play por valores que partem de R$ 664. Outra opção é o HyperX QuadCast, que apresenta iluminação LED customizável e entrada para fone de ouvido por cerca de R$ 832. Veja a seguir sete microfones para PC para comprar no Brasil em 2022.

1. Trust Primo – a partir de R$ 39

O Primo, da Trust, apresenta um design com base para oferecer mais estabilidade ao eletrônico e ainda fornece um braço flexível com o microfone na ponta. O cabo de conexão apresenta 1,8 metro de cumprimento e uma porta USB compatível com Windows e macOS. Ele é vendido por valores a partir de R$ 39.

Com padrão de captação omnidirecional, o periférico disponibiliza uma resposta de frequência entre 100 Hz e 12 mil Hz. Ele é indicado para jogos e conversas em videochamadas, por exemplo. Avaliado com uma nota de 4,1 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente o bom custo-benefício. No entanto, relatam que o áudio não proporciona muita qualidade.

Prós: utilização versátil

utilização versátil Contras: design frágil

2. Lehmox RGB Gaming – a partir de R$ 49

O RGB Gaming, da Lehmox, oferta design bastante simples: enquanto o suporte contém uma leve iluminação RGB, o microfone oferta um braço flexível que se estende até a boca do usuário. A tecnologia de captação obedece ao padrão omnidirecional, ou seja, recebe o som de todas as direções. O design ainda promete botões para mutar o áudio e controlar a iluminação LED. O produto é vendido por cerca de R$ 49.

O periférico apresenta compatibilidade com PCs via conexão cabeada USB. Ele pode ser muito útil para os usuários que precisam de um modelo em cima da mesa e perto do corpo. A fabricante indica seu uso para games e lives. O cabo de conexão ostenta um tamanho de 1,5 metro, enquanto o sistema de som promete uma resposta de frequência de 30 Hz a 16 mil Hz. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o desempenho razoável do produto e as luzes LED no design.

Prós: oferta iluminação RGB

oferta iluminação RGB Contras: design frágil

3. Warrior PH255 – a partir de R$ 61

O PH255, da Warrior, é outro modelo de microfone com cabo flexível. O diferencial encontra-se no design: o pedestal oferece dois braços para maior estabilidade, além de uma discreta iluminação LED. Também é possível dobrá-lo, o que pode ajudar na portabilidade do objeto. O microfone é comercializado por cifras que partem de R$ 61.

O design ainda hospeda um único botão para mutar o áudio, enquanto o cabo de conexão detém um plug USB compatível com PCs. O sistema de captação é o omnidirecional, e a base do periférico conta com acabamento antiaderente para evitar deslizamentos. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os usuários ressaltam o bom custo-benefício. Contudo, destacam negativamente a qualidade frágil do material.

Prós: acabamento antiaderente

acabamento antiaderente Contras: o braço do microfone não é completamente ajustável

O TC-777, da Tonor, oferece um tripé reduzido e um suporte circular para garantir a estabilidade do eletrônico. O microfone possui padrão de captação cardióide e acompanha um protetor de espuma, útil para filtrar os ruídos da fala. A conectividade disponibilizada é a USB, que é compatível com os sistemas operacionais Windows, Linux, e macOS. O produto é visto por valores a partir de R$ 389.

A fabricante indica o uso do produto para lives, podcasts, videochamadas, e até para a gravação de músicas. O item também pode ser conectado ao PS4 e garante funcionamento plug-and-play. Uma vantagem do design é a possibilidade de inclinar o microfone em um ângulo de até 180 graus. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa eficiência do produto para captar a voz do usuário com nitidez. Porém, criticam que o produto não filtra o ruído do ambiente tão bem.

Prós: microfone profissional de entrada

microfone profissional de entrada Contras: relatos de captar os ruídos ao redor

O AU-903, da MAONO, apresenta design com dois botões roláveis no centro do corpo: um para administrar as configurações do microfone e o outro para configurar os fones de ouvido quando conectados. O sistema interno do aparelho fornece dois padrões de captação, sendo um cardióide e o outro omnidirecional. O pedestal oferta um encaixe flexível e permite girar o aparelho em um ângulo completo de 360 graus. Ele é visto por cifras a partir de R$ 526.

Um dos botões ainda oferta uma luz LED, que indica a cor verde para o funcionamento normal e a vermelha quando o mute for acionado. A interface de conexão disponibiliza uma entrada P2 para fone e outra USB. Com tecnologia plug-and-play, a fabricante orienta seu uso para a gravação e transmissão de vídeos para YouTube ou Twitch. O modeo apresenta compatibilidade com notebooks e desktops. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom custo-benefício para as especificações técnicas apresentadas. No entanto, criticam o funcionamento em alguns aparelhos.

Prós: oferece dois padrões de captação polar

oferece dois padrões de captação polar Contras: relatos de problemas com alguns modelos de PCs

6. Blue Yeti – a partir de R$ 664

O modelo Yeti, da Blue, apresenta design discreto e objetivo, confeccionado em um metal prateado. A tecnologia oferta múltiplas possibilidades para a captação de áudio, sendo elas cardióide, omnidirecional, bidirecional, e estéreo. Com sistema de funcionamento plug and play, o microfone utiliza um cabo de conexão USB para conectar-se a PCs e macOS. A configuração dos módulos deve ser efetuada pelo programa Logitech G Hub. O produto é visto por valores a partir de R$ 664.

O corpo do produto ainda resguarda um botão multifuncional para auxiliar o usuário a mutar e administrar o volume. O acessório ainda apresenta uma frequência de resposta que oscila entre 20 Hz a 20 mil Hz, enquanto seu suporte promove um ajuste compatível com variados ângulos. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam positivamente a alta eficiência em captação de áudio e todas as funcionalidades e configurações trazidas pelo software.

Prós: uso bastante versátil

uso bastante versátil Contras: preço elevado

7. HyperX QuadCast – a partir de R$ 832

O QuadCast, da HyperX, apresenta design de confecção em metal preto, mas com acabamentos em um tom vivo de vermelho. O pedestal fornece apoio para o produto, que é encaixado por elásticos que promovem estabilidade e combatem vibrações e choques. O microfone oferta um desenho robusto, vertical e longo, com um botão traseiro que muda a captação entre as modulações estéreo, omnidirecional, cardióide, bidirecional. Além disso, oferece luz LED vermelha que indica quando o item não está mutado. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 832 para comprar o produto.

O eletrônico é compatível com PCs convencionais, macOS e até com PS4. Ele possui um cabo de conexão USB, enquanto o design oferta uma entrada P2 para conectar-se a fones de ouvido. Este modelo também pode ser acoplado em tripés suspensos. O periférico conta com uma frequência de resposta entre 20 Hz e 20 mil Hz, e pode ser mutado por um simples toque de dedos na parte superior. Avaliado com uma nota de 4,9 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o design elegante, a facilidade para mutar o sistema e os quatro padrões modulares. Contudo, destacam negativamente a performance do produto quando utilizado em ambientes mais agitados.

Prós: múltiplos padrões de captação de áudio

múltiplos padrões de captação de áudio Contras: preço elevado

