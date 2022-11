Monitor 19 polegadas: 7 modelos para quem não quer gastar muito

O PCTop MLP185HDMI tem tela em LED com resolução 1366 x 768 pixels, entradas HDMI e VGA e pode ser adquirido por preços a partir de R$ 519. Já o modelo LG 20MK400H traz recursos como o Black Stabilizer, que detecta cenas escuras e ajuda a torná-las mais claras, e custa aproximadamente R$ 500. Conheça todos os detalhes abaixo.

1 de 8 Um monitor pode completar a mesa de trabalho ou aumentar as possibilidades de visualização — Foto: Rafael Leite/TechTudo Um monitor pode completar a mesa de trabalho ou aumentar as possibilidades de visualização — Foto: Rafael Leite/TechTudo

Qual monitor comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

1. LG 20MK400H - a partir de R$ 500

O monitor da LG é um modelo com resolução HD (1366 x 768 pixels) e 60 Hz de taxa de atualização. A tela LED conta com recursos como o Black Stabilizer, que detecta cenas escuras e ajuda a torná-las mais claras, e o Flicker Safe, que elimina as variações de brilho para que o usuário tenha mais tempo de uso sem incômodo ou cansaço visual. Também conta com tecnologias como Modo Leitura, OnScreen Control e Super Resolution+.

O monitor ainda oferece um tempo de resposta de até 2 ms, o que o torna interessante para jogos. Pode ser instalado na parede e acompanha saída HDMI, saída de fones de ouvido e fonte de alimentação. O fabricante oferece um ano de garantia na tela, que pode ser adquirida por preços a partir de R$ 500. No site da Amazon tem nota 4,6 de 5, com compradores que indicam o monitor para trabalhar e estudar.

Prós: recurso Black Stabilizer

recurso Black Stabilizer Contras: relatos de que as imagens não correspondem à resolução prometida

2 de 8 LG 20MK400H-B oferece display de 19,5 polegadas com resolução HD — Foto: Reprodução/Amazon LG 20MK400H-B oferece display de 19,5 polegadas com resolução HD — Foto: Reprodução/Amazon

2. Dell E1920H - a partir de R$ 518

O monitor Dell E1920H traz display de LED anti-reflexo e anti-ofuscamento. A resolução é de 1366 x 768 pixels, taxa de frequência de 60 Hz e taxa de atualização de 144 Hz. Para a conexão, o item oferece entradas ‎VGA, D-Sub, DisplayPort e USB. A fonte de alimentação é do tipo AC/DC e o dispositivo acompanha o cabo DisplayPort na embalagem.

O fabricante garante economia de energia com o recurso PowerNap, que escurece ou coloca o monitor em modo de espera quando não está em uso. O item pode ser adquirido por preços a partir de R$ 518. No site da Amazon, é avaliado com nota 4,2 de 5, com comentários que elogiam o custo-benefício, mas algumas reclamações para a dificuldade de conectar o modelo com determinados notebooks da própria Dell.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não tem entrada HDMI

3 de 8 O monitor E1920H da Dell conta com tela antirreflexo de 18.5 polegadas e custa a partir de R$ 730,80 — Foto: Reprodução/Amazon O monitor E1920H da Dell conta com tela antirreflexo de 18.5 polegadas e custa a partir de R$ 730,80 — Foto: Reprodução/Amazon

3. PCTop MLP185HDMI - a partir de R$ 519

O modelo da PCTop é um monitor LED em formato widescreen (proporção de 16:9) e resolução de 1366 x 768 pixels. A frequência é de 60 Hz, enquanto o brilho promete proporcionar imagens mais reais com um tempo de resposta de 5 ms. Conta com conexões HDMI e VGA, que oferece qualidade analógica para computadores que não possuem porta HDMI.

O item é bivolt, tem base removível para instalação na parede e display que permite ajuste de inclinação para maior conforto. A fabricante oferece ainda garantia de um ano. Na Amazon, está à venda por preços a partir de R$ 519, com 4 de 5 estrelas totais. Por lá, há elogio ao custo-benefício, mas também é possível encontrar queixa com relação ao design do monitor, que traz os botões de controle na parte de trás da tela.

Prós: conexão HMDI e VGA

conexão HMDI e VGA Contras: botões de controle apenas na parte de trás da tela

4 de 8 Monitor PCTop MLP185HDMI LED com entradas HDMI e VGA — Foto: Reprodução/Amazon Monitor PCTop MLP185HDMI LED com entradas HDMI e VGA — Foto: Reprodução/Amazon

O monitor da HQ é um modelo LED com resolução de 1440 x 900 pixels, superior às opções listadas anteriormente. A taxa de atualização é de 75 Hz e tem entrada HDMI e VGA. O item é bivolt, mas não possibilita o uso como TV. Tem um peso médio de 2,3 Kg e pode ser encontrado na Amazon por preços a partir de R$ 519.

O design é discreto, com acabamento em preto brilhoso, e a marca promete imagens vivas e nítidas. No site da varejista foi avaliado com nota 4,2 de 5, com clientes que destacam o bom custo-benefício. No entanto, alguns alertam para defeitos após pouco tempo de uso e citam dificuldades em contactar a empresa.

Prós: bivolt

bivolt Contras: poucas opções de configuração e não pode ser utilizado como TV

5 de 8 Monitor HQ 19.5WHQ LED tem resolução de 1440 x 900 pixels — Foto: Reprodução/Amazon Monitor HQ 19.5WHQ LED tem resolução de 1440 x 900 pixels — Foto: Reprodução/Amazon

O monitor LED da Philips é um modelo anti-reflexo, com um sistema de cores de mais de 16 milhões de tonalidades. A resolução é de 1366 x 768 pixels, com uma taxa de contraste de 20.000.000:1 e frequência de 60 Hz, com tempo de resposta de 5 ms. O item traz tecnologia Smart Control Lite, um ícone 3D que permite ao usuário fazer todos os ajustes através de cliques no mouse.

A conexão é via HDMI e o monitor é em padrão VESA, para instalação em paredes e painéis. Acompanha cabo de força, cabo de vídeo e garantia de um ano. Está à venda na Amazon por preços a partir de R$ 549. No site da varejista, é avaliado com nota 4,5 de 5, e os compradores elogiam o brilho e as cores exibidas para usos básicos. Todavia, alguns relatam funções muito simples.

Prós: tecnologia Smart Control Lite

tecnologia Smart Control Lite Contras: relatos de baixa qualidade da imagem

6 de 8 Monitor LED Philips V Line com um sistema de cores de mais de 16 milhões de tonalidade — Foto: Reprodução/Amazon Monitor LED Philips V Line com um sistema de cores de mais de 16 milhões de tonalidade — Foto: Reprodução/Amazon

6. Acer V206HQL - a partir de R$ 668

O Acer V206HQL é um monitor LED com resolução 1600 x 900 pixels, frequência de 60 Hz e tempo de resposta de 5 ms. O item conta com recursos como o Acer eColor, que fornece controle avançado das cores para uma melhor qualidade da imagem, e o Acer ComfyView, que promete refletir menos luz para uma visualização mais confortável. Ainda, oferece a tecnologia Acer EyeProtect, que deve diminuir o cansaço visual para quem passa longos períodos em frente às telas.

A conectividade é feita via HDMI ou VGA e o monitor pode permitir ajuste ergonômico de até 25°, além de contar com ponto de montagem VESA para fixação na parede ou em um painel. Pode ser adquirido por preços a partir de R$ 668 no site da Amazon, onde recebeu nota 4,6 de 5. Os elogios citam a qualidade e o custo-benefício, enquanto a reclamação vai para o fato de não ter áudio.

Prós: recursos para diminuir o cansaço visual

recursos para diminuir o cansaço visual Contras: não tem áudio

7 de 8 Com ComfyView, o V206HQL da Acer proporciona cores mais nítidas e visualização mais confortável — Foto: Reprodução/Amazon Com ComfyView, o V206HQL da Acer proporciona cores mais nítidas e visualização mais confortável — Foto: Reprodução/Amazon

O monitor Viewsonic VA1903H tem resolução de 1366 x 768 pixels e taxa de frequência alta de 240 Hz. É um item equipado com tecnologia anti-reflexo e filtro de luz azul, nociva para a visão. A conexão pode ser feita via HDMI ou VGA, e o monitor tem as seguintes dimensões: 43,8 cm de largura, 34,4 cm de altura (contando com o suporte ajustável) e 17 cm de profundidade.

A parte traseira traz uma saída de áudio e furos para a instalação em paredes ou painéis. Está à venda na Amazon por preço a partir de R$ 1.563. No site da varejista, é avaliado com nota 4,3 de 5, com elogios ao conforto da tela, mas com reclamações em relação à baixa qualidade da imagem para o preço cobrado.

Prós: filtro de luz azul

filtro de luz azul Contras: preço elevado

8 de 8 Monitor Viewsonic VA1903H conta com filtro de luz azul — Foto: Reprodução/Amazon Monitor Viewsonic VA1903H conta com filtro de luz azul — Foto: Reprodução/Amazon

Produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon Brasil em 2022