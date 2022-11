Mouse pad Logitech: 6 modelos para jogos ou produtividade

Mouse pads são acessórios importantes para quem vai montar um computador para jogos ou produtividade. Os modelos da Logitech prometem facilitar o deslizamento do mouse sobre a superfície, além de melhorar a rapidez de resposta do usuário e oferecer mais conforto. As opções listadas abaixo têm preços a partir de R$ 45 , como é o caso do Logitech Studio Series, que oferece bordas costuradas e confecção em microfibra e elastano para um deslize facilitado.

Outra alternativa é o Desk Mat, com tamanho grande e acabamento nas bordas capaz de dificultar o tecido de dobrar por cerca de R$ 129. Já o Logitech G840 League of Legends traz estampa da famosa franquia de jogos e espaço para hospedar teclado e mouse por valores que partem de R$ 290. Veja a seguir seis modelos de mouse pads para comprar no Brasil em 2022.

1 de 7 A Logitech oferece um modelo de mouse pad com estampa de personagens de League of Legends — Foto: Divulgação/Logitech A Logitech oferece um modelo de mouse pad com estampa de personagens de League of Legends — Foto: Divulgação/Logitech

1. Logitech Studio Series - a partir de R$ 45

O Studio Series listado é uma opção para quem procura deixar a mesa mais colorida. Na cor rosa, o acessório possui uma base antiderrapante e superfície resistente a respingos. De acordo com a fabricante, o modelo conta com materiais selecionados que impedem que o mouse pad enrugue e encolha, com costuras planas para proteger as bordas de possíveis desgastes.

A base antiderrapante apresenta borracha natural, enquanto o tecido de superfície e a camada interna são feitos de poliéster reciclado, dando uma segunda vida útil às garrafas PET. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas na Amazon, o acessório é elogiado pela qualidade e pela cor. Para adquiri-lo, é preciso desembolsar cerca de R$ 45.

Prós: base antiderrapante de borracha natural

Contras: não há

2 de 7 O Studio Series é uma opção para quem procura deixar o setup mais colorido — Foto: Reprodução/Amazon O Studio Series é uma opção para quem procura deixar o setup mais colorido — Foto: Reprodução/Amazon

2. Logitech G240 - a partir de R$ 53

O modelo G240, da Logitech, é um mouse pad que promete movimentação mais fluida do mouse por conta da superfície em tecido. O acessório pode ser ideal para jogos que utilizam configurações de baixo DPI ou para usuários que executem tarefas com mais precisão no PC. É possível adquirir o produto por cerca de R$ 53.

Para os consumidores que utilizam mouses da Logitech, o acessório deve apresentar maior compatibilidade. O G240 possui 1 mm de espessura, sendo um modelo de perfil baixo, 28 cm de altura e 34 cm de largura. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas, os compradores da Amazon desatacam a qualidade do produto e o custo-benefício. No entanto, alguns acreditam que não deveria ser considerado um modelo speed.

Prós: custo-benefício

Contras: de acordo com consumidores, não é speed

3 de 7 Logitech G240 tem perfil baixo — Foto: Divulgação/Logitech Logitech G240 tem perfil baixo — Foto: Divulgação/Logitech

3. Logitech G440 - a partir de R$ 84

O Logitech G440 promete melhorar a performance do público gamer durante os jogos, isso porque a superfície rígida do item facilita o deslizamento do mouse. A utilização é indicada com periféricos de alto DPI. Com o design preto simples, o produto apresenta dimensões de 34 cm de largura por 28 cm de altura. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 84 para comprar o produto.

O verso, confeccionado em borracha fina, promete uma base antiderrapante. Avaliado com uma nota 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a ótima qualidade do material e o fato de a superfície não absorver suor. Porém, criticam que as bordas são afiadas e podem machucar o braço.

Prós: superfície de baixa fricção

Contras: bordas afiadas

4 de 7 Logitech G440 tem design sóbrio — Foto: Reprodução/Amazon Logitech G440 tem design sóbrio — Foto: Reprodução/Amazon

4. Logitech Desk Mat - a partir de R$ 137

O Logitech Desk Mat, diferente dos modelos apresentados até aqui, tem um formato maior, com dimensões de 70 cm de largura por 30 cm de comprimento. Ele é confeccionado em um tom médio de cinza e com bordas em cinza escuro, para um visual discreto e monocromático. As bordas têm um acabamento que dificulta o tecido de dobrar, enquanto o resto do material promete resistência à água e à poeira. Ele é encontrado por valores a partir de R$ 137.

O acessório é desenvolvido em poliéster reciclado e promete bloquear o toque pontiagudo de objetos, como agulhas e tesouras. Avaliado com nota 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a beleza do formato e o acabamento do acessório. No entanto, outros apontam que a costura das bordas pode soltar com pouco tempo de uso.

Prós: superfície lisa

Contras: não há

5 de 7 O Logitech Desk Mat oferecem bordas com um acabamento que dificulta o tecido de dobrar — Foto: Reprodução/Amazon O Logitech Desk Mat oferecem bordas com um acabamento que dificulta o tecido de dobrar — Foto: Reprodução/Amazon

5. Logitech G840 - a partir de R$ 200

O Logitech G840 deve ser outra opção para quem procura um mouse pad maior que os convencionais: são 90 cm de largura e 40 cm de altura. Devido ao tamanho, com esse acessório é possível apoiar mouse, teclado e outros dispositivos, o que deve ampliar o leque de opções do usuário. O modelo possui 3 mm de espessura, assegurando um design discreto, mas robusto. Assim como os demais modelos da linha G, o mouse pad ainda promete fornecer precisão para jogos que exijam movimentos rápidos.

Avaliado em 4,8 de 5 estrelas, os compradores listam que a superfície de tecido do acessório assegura bom uso. Além disso, a base de borracha mantém o item no lugar e evita deslizes durante os movimentos executados. No entanto, alguns apontam que a superfície é muito fina. Quem quiser adquirir o produto pode encontrá-lo por cerca de R$ 200.

Prós: base de borracha

Contras: superfície fina

6 de 7 O Logitech G840 pode ser uma opção para quem procura um mouse pad maior que os convencionais — Foto: Reprodução/Amazon O Logitech G840 pode ser uma opção para quem procura um mouse pad maior que os convencionais — Foto: Reprodução/Amazon

6. Logitech G840 League of Legends - a partir de R$ 290

Diferente do item anterior, o Logitech G840 League of Legends traz a temática do famoso game de batalha para estampar o acessório. Nele, é possível apoiar mouse, teclado e outros dispositivos, o que amplia o leque de configurações do usuário, tanto para jogatinas, quanto para entretenimento e trabalho. Ele está disponível por preços que partem de R$ 290.

Assim como os demais modelos da linha G, ele possui fricção de superfície consistente, prometendo a resposta necessária para “sentir” o movimento do mouse. Além disso, a base de borracha mantém o item no lugar e evita deslizamentos durante os movimentos executados. Avaliado em 4,9 de 5 estrelas, os compradores elogiam a qualidade do desenho estampado no acessório e a sua base emborrachada.

Prós: base emborrachada

Contras: não é fácil de transportar

7 de 7 O Logitech G840 é um dos maiores modelos da marca, são 90 cm de largura e 40 cm de altura — Foto: Reprodução/Amazon O Logitech G840 é um dos maiores modelos da marca, são 90 cm de largura e 40 cm de altura — Foto: Reprodução/Amazon

