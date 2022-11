Mouse pad Razer: 6 modelos para melhorar o desempenho em jogos

O mouse pad da Razer pode ser um acessório útil para jogadores que desejam melhorar a performance durante as partidas. Isso porque alguns modelos são desenvolvidos em tecidos que aprimoram o rastreamento do mouse e facilitam o deslizamento do periférico sobre a superfície. A fabricante disponibiliza opções de diversos tamanhos, capazes de acomodar tanto o mouse quanto o teclado, com iluminação RGB e até estampas diferenciadas.

O Gigantus V2 tem acabamento nas cores verde neon e preto, é confeccionado em tecido de microtrama para aumentar o poder de rastreamento do mouse, e contém uma base emborrachada antiaderente por valores a partir de R$ 139. Já o Invicta Mercury Edition, apresenta design nas cores branco e cinza, pode ser utilizado dos dois lados e promete acabamento em alumínio para maior estabilidade e para aumentar a vida útil do acessório por cerca de R$ 300. Veja todos os detalhes abaixo.

1. Razer Goliathus Speed Mobile Stealth Edition – a partir de R$ 88

O Goliathus Mobile Stealth Edition oferece uma base com confecção em borracha e texturização preta, envolvida por costura antidesfiamento. Ele contém dimensões de 27 cm de largura por 21 cm de altura e pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 88. A fabricante promete uma microtextura superfina, o que deve atrair consumidores que precisam de uma superfície que proporcione máxima mobilidade.

A textura do objeto é indicada para ambos os tipos de mouse: à laser ou óptico. O fornecedor ainda oferece uma opção estampada do mesmo modelo. Avaliado com uma nota 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o fato de o mouse não emperrar no tecido, o que garante maior performance em jogos de agilidade. No entanto, alguns criticam que o vendedor exibe dimensões no anúncio diferentes do produto enviado.

2 de 7 Razer Goliathus Mobile Stealth Edition oferece costura antidesfiamento e microtextura fina para facilitar o deslizamento do mouse — Foto: Reprodução/Amazon Razer Goliathus Mobile Stealth Edition oferece costura antidesfiamento e microtextura fina para facilitar o deslizamento do mouse — Foto: Reprodução/Amazon

2. Razer Gigantus V2 – a partir de R$ 139

O Gigantus V2 oferece design preto, mas com acabamentos em verde neon nas laterais. Há também a presença de uma etiqueta com o nome da marca, no lado superior direito. O produto é desenvolvido com texturização em microtrama: um tecido utilizado para aumentar significativamente a velocidade do mouse. Desta forma, a superfície completamente lisa proporciona fácil deslizamento. É possível encontrá-lo no site da varejista por valores a partir de R$ 139.

A base do mouse pad é emborrachada, para promover aderência à mesa e evitar que o acessório escorregue durante movimentos rápidos. A opção apresentada aqui é classificada como grande (large) e confere dimensões de 45 cm de largura por 40 cm de altura. Contudo, o fornecedor também disponibiliza o mesmo modelo em outros três tamanhos: médio, XXL e 3XL. Avaliado com uma nota 4,8 de 5 na Amazon, os usuários denotam o bom custo-benefício para as características especificadas. Entretanto, destacam negativamente o acabamento, pois pode ficar esbranquiçado após alguns meses de uso.

3 de 7 Razer Gigantus V2 oferece confeccção em microtrama texturizada, a fim de aumentar o poder de rastreamento do mouse — Foto: Reprodução/Amazon Razer Gigantus V2 oferece confeccção em microtrama texturizada, a fim de aumentar o poder de rastreamento do mouse — Foto: Reprodução/Amazon

3. Razer Strider – a partir de R$ 299

O Strider é um modelo parecido com o anterior, devido ao acabamento com costura antidesfiamento e a texturização preta. Contudo, além da superfície confeccionada para aperfeiçoar o poder de rastreamento do sensor do mouse, é possível enrolar o acessório para transportá-lo. O tecido é fabricado para continuar reto e eficiente mesmo que o usuário o dobre, o que deve ser uma vantagem para quem busca modelos com maior portabilidade. Os interessados precisarão desembolsar valores a partir de R$ 299.

Além disso, traz etiqueta da Razer no canto superior direito e resistência a respingos de água, com tecido impermeável. Por fim, a base oferece acabamento em borracha, para promover aderência à mesa. As dimensões do acessório são de 40 cm de altura por 45 cm de largura. Avaliado com uma nota 4,7 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a entrega rápida e as boas condições da embalagem. Contudo, relatam que o tecido pode desenvolver bolhas de ar.

4 de 7 Razer Strider oferece tecido impermeável — Foto: Reprodução/Amazon Razer Strider oferece tecido impermeável — Foto: Reprodução/Amazon

4. Razer Invicta Mercury Edition – a partir de R$ 300

O Invicta Mercury Edition traz design em branco, mas com alguns acabamentos em cinza claro. Carrega a logomarca da Razer na região superior direita, e oferece extremidades com costura antidesfiamento. A base especial em alumínio deve evitar que o acessório deslize na mesa. O item apresenta um comprimento médio, com dimensões de 35 cm de largura por 25 cm de altura. É possível adquiri-lo por cifras a partir de R$ 300.

A vantagem deste modelo é que ambos os lados (frente e verso) são desenvolvidos com revestimento preciso, assim, o usuário pode escolher qual utilizar. De um lado, a superfície suavizada Speed deixa o mouse deslizar mais rápido. Já a superfície de textura mais robusta, chamada de Control, oferece resistência para movimentos precisos. Avaliado com uma nota 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a eficiência do mouse pad contra o deslizamento sobre a mesa. No entanto, indicam que o material do acabamento pode machucar a mão.

5 de 7 Razer Invicta Mercury Edition oferece acabamento em alumínio para aumentar a durabilidade do produto — Foto: Reprodução/Amazon Razer Invicta Mercury Edition oferece acabamento em alumínio para aumentar a durabilidade do produto — Foto: Reprodução/Amazon

5. Razer Firefly V2 – a partir de R$ 754

O Firefly V2 hospeda uma característica diferente dos modelos citados até agora: acabamento lateral com iluminação RGB personalizável. O item oferece um cabo de conexão USB para acionar os LEDs e pode ser indicado para quem deseja dar estilo ao setup. O acessório requer um investimento aproximado de R$ 754. Ainda, oferece base de borracha antiderrapante, logo no lado superior direito e confecção em microtextura, para maximizar o rastreamento dos pixels por qualquer mouse: seja óptico ou à laser.

As laterais são desenvolvidas para evitar que o tecido enrole. As dimensões são de 35 cm de largura por 27 cm de altura. Avaliado com uma nota 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa experiência com o sistema embutido de luzes. Todavia, alguns usuários destacam ter recebido o produto com uma pequena mancha no prolongamento do design.

6 de 7 Razer Firefly V2 oferece iluminação RGB nas laterais — Foto: Reprodução/Amazon Razer Firefly V2 oferece iluminação RGB nas laterais — Foto: Reprodução/Amazon

6. Razer Goliathus Chroma – a partir de R$ 809

O Goliathus Chroma é um mouse pad bastante extenso: o acessório consegue acomodar não apenas o mouse, mas alguns modelos de teclados também. As laterais fornecem acabamento em iluminação RGB, o que deve ser um atrativo para completar o setup gamer. Os interessados podem adquiri-lo por valores a partir de R$ 809. O design é desenvolvido em tons de cinza com detalhes em rosa claro. No entanto, o fornecedor também disponibiliza modelo com as cores preto e verde neon.

Com comprimento de 92 cm por 30 cm de altura, o item oferece base emborrachada antiderrapante e superfície compatível com os dois sistemas de mouse: óptico e laser. Além disso, a mesma superfície é confeccionada com tecido macio, tátil e microtexturizado, para promover maior precisão ao mouse. Avaliado com nota 4,8 de 5 na Amazon, os usuários elogiam as dimensões grandes, capazes de acomodar com facilidade tanto o mouse quanto o teclado. Em contrapartida, destacam negativamente a iluminação RGB, que chegou com defeito na casa de alguns consumidores.

7 de 7 Razer Goliathus Chroma oferece iluminação RGB e superfície com microtexturização para aumentar a precisão do sensor do mouse — Foto: Reprodução/Amazon Razer Goliathus Chroma oferece iluminação RGB e superfície com microtexturização para aumentar a precisão do sensor do mouse — Foto: Reprodução/Amazon

