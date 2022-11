Mundial de Free Fire 2022: veja sete equipes para ficar de olho no torneio

O Mundial de Free Fire 2022 acontece entre os dias 25 e 26 de novembro. Esta será a segunda edição da Free Fire World Series (FFWS) no ano e terá como sede a cidade de Bangkok, a capital da Tailândia. A competição reunirá 17 das melhores equipes do mundo na disputa pelo título mundial e a maior fatia da premiação total de US$ 1,78 milhões (cerca de R$ 9,5 mi). Entre os times, estarão as brasileiras Vivo Keyd e Magic Squad, além de outras potências do cenário competitivo de Free Fire . Veja, a seguir, sete equipes para ficar de olho na FFWS 2022, o mundial do Battle Royale da Garena .

1 de 8 Vivo Keyd, Magic Squad e mais: veja times para ficar de olho no próximo campeonato mundial de Free Fire — Foto: Divulgação/Garena Free Fire Vivo Keyd, Magic Squad e mais: veja times para ficar de olho no próximo campeonato mundial de Free Fire — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

👉 Quantos diamantes eu já comprei no Free Fire? Saiba como descobrir no Fórum do TechTudo.

Magic Squad

Representante do Brasil no Play-In do Mundial de Free Fire 2022 (Bangkok), a equipe é relativamente nova no cenário de Free Fire do país. Após conquistar a vaga na elite no final de 2021, quando ainda levava o nome de "Tropa do Bruxo", a Magic Squad causou uma impressão muito positiva em suas primeiras quedas na Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) 7. Tanto que, por apenas quatro pontos, não encerrou a fase classificatória na liderança. Porém, na final da LBFF 7, o time deixou escapar o título e o vice-campeonato, de forma que acabou de fora do Mundial de Free Fire 2022 em Sentosa, Singapura.

Para a LBFF 8, a Magic Squad não teve a mesma atuação dominante da LBFF 7, mas fez o suficiente para chegar à final e conquistar o vice-campeonato e a vaga no Play-In. Para esse novo desafio, o time contará com o excelente momento dos jogadores Victor "DRAXX7" Borges e Tiago "Bops" Carvalho, líderes de abates durante a LBFF 8. Vale destacar também a presença de Juan "GODKILL" Viana, que levará toda a experiência que adquiriu na campanha de quarto lugar no mundial de 2021, quando atuava pelo Fluxo.

2 de 8 Magic Squad terá sua primeira experiência internacional no Mundial de Free Fire 2022 (Bangkok) — Foto: Divulgação/Garena Free Fire Magic Squad terá sua primeira experiência internacional no Mundial de Free Fire 2022 (Bangkok) — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

Vivo Keyd

Atualmente, a Vivo Keyd é considerada a melhor equipe de Free Fire do Brasil e, por isso, é a favorita para levar a taça neste torneio. Os Guerreiros vêm de um ano vitorioso, mas que iniciou um pouco turbulento. Mesmo com um forte grupo, formado por Jardel "DeadGOD" Pereira, Matheus "Modestia" Henrique, Gerson "General" da Silva e Fernando "NANDO9" Fernandes, a VK demorou para se acertar durante a LBFF 7. Então, após muitos erros, o time conseguiu se reerguer e buscar uma segunda colocação, que rendeu a vaga no Play-In do Mundial de Free Fire 2022.

Na competição em Singapura, a VK sobreviveu ao Play-In e ficou com a quarta colocação na final. Para a LBFF 8, o esquadrão contou com a chegada do treinador Matheus "Wanheda" Souza, que ajudou o time a manter uma boa consistência durante toda a competição. Inclusive, o título foi conquistado sem dificuldades e com uma diferença de 47 pontos para a vice-campeã Magic Squad. Caso a VK mantenha esse desempenho, ela pode repetir o feito do Corinthians e levantar a taça de campeão mundial de Free Fire.

3 de 8 Após Top 4 no último campeonato mundial, Vivo Keyd contará com sua experiência e o bom momento que vive para ficar com o título na Tailândia — Foto: Divulgação/Garena Free Fire Após Top 4 no último campeonato mundial, Vivo Keyd contará com sua experiência e o bom momento que vive para ficar com o título na Tailândia — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

EVOS Phoenix

Hoje EVOS Phoenix, mas já foi Phoenix Force e EVOS Esports TH. O esquadrão da Tailândia mudou de nome em algumas oportunidades por conta de conflitos de interesse com a equipe EVOS Divine, da Indonésia. Contudo, ela se firmou como EVOS Phoenix, sendo considerada a equipe mais forte de Free Fire no momento. Ainda como Phoenix Force, os tailandeses venceram com quatro BOOYAHS! o Mundial de Free Fire 2021, também realizado em Singapura. Foi nesse momento que a estrela Piyapon "TheCruz" Boonchuay, atualmente conhecido como "GodCruz", se apresentou para todos como o melhor jogador de Free Fire do mundo.

A EVOS Phoenix retornou para o Mundial de Free Fire 2022 (Sentosa) após ficar com o título da Free Fire Pro League Thailand Season 6, mas deixou a taça escapar na última queda na Tailândia Attack All Around. GodCruz, ao lado de nomes como Chirasak "JOENA" Moonsarn e Ratchanon "Moshi" Kunrayason, não perderam o ritmo e chegaram ao vice-campeonato da Free Fire Pro League Thailand Season 7, tendo sido superados somente pela Nigma Galaxy. Mesmo começando sua campanha pela fase de abertura, a EVOS Phoenix ainda aparece como um dos times mais temidos deste mundial.

4 de 8 Phoenix Force levantando a taça do Mundial de Free Fire 2021 — Foto: Divulgação/Garena Free Fire Phoenix Force levantando a taça do Mundial de Free Fire 2021 — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

Nigma Galaxy

A Tailândia se tornou a maior potência do Free Fire mundial graças às campanhas de EVOS Phoenix e Attack All Around nas últimas FFWS. No entanto, na Free Fire Pro League Thailand Season 7, outra forte equipe apareceu: a Nigma Galaxy. A organização possui line-ups em diversos jogos, como Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) e League of Legends, e optou por se expandir para o Free Fire em julho de 2022, reunindo jogadores novos, inativos e alguns que atuavam pela Bluewave Chonburi.

O time mostrou enorme potencial mesmo antes de conquistar a Free Fire Pro League Thailand Season 7, na qual ficou com vantagem de 88 pontos sobre a vice-campeã EVOS Phoenix. Rattapong "DEW" Rompochai, MVP da fase regular e da final da liga, é o jogador a se destacar na Nigma Galaxy. Podemos citar também Sitthichai "CARAMEL" Khunachon, ex-jogador da Attack All Around que ficou quase um ano sem competir, mas que voltou como o jogador com mais abates na final da liga tailandesa.

5 de 8 Nigma Galaxy superou a EVOS Phoenix na Tailândia e ganhou status de favorita no mundial que ocorrerá em seu país — Foto: Divulgação/Garena Free Fire Nigma Galaxy superou a EVOS Phoenix na Tailândia e ganhou status de favorita no mundial que ocorrerá em seu país — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

Vasto Mundo

O Mundial de Free Fire 2022 conta com a Magic Squad e a Vivo Keyd representando o Brasil. No entanto, haverá mais um jogador brasileiro competindo na Tailândia: Kaiky "Nunes" Almeida, membro do time Vasto Mundo, de Portugal. O esquadrão foi campeão da Free Fire Europe Championship 2022 Summer e ganhou o direito de avançar diretamente para a final do mundial na Tailândia. Além do brasileiro Nunes, Vasto Mundo conta com o alemão Alessandro "Alex09" Rogano e os jogadores portugueses Lucas "Lucka" Laundos, José "Crushr09" Neto e Simão "BLAZER" Oliveira, MVP da competição europeia.

Além de ser a melhor equipe da Europa, Vasto Mundo também teve um bom desempenho no Mundial de Free Fire 2022 (Sentosa). Com a mesma line-up, o time português marcou um BOOYAH! e encerrou a competição com a medalha de bronze, atrás somente das tailandesas Attack All Around e EVOS Phoenix. Mesmo sem ter tanta atenção, Vasto Mundo pode deixar sua marca no mundial novamente e, quem sabe, superar as favoritas para ficar com a taça.

6 de 8 Terceira colocada no Mundial de Free Fire 2022 (Sentosa), Vasto Mundo conta com o brasileiro Nunes em sua line-up — Foto: Divulgação/Vasto Mundo Terceira colocada no Mundial de Free Fire 2022 (Sentosa), Vasto Mundo conta com o brasileiro Nunes em sua line-up — Foto: Divulgação/Vasto Mundo

HQ Esports

Outra liga de Free Fire que merece atenção está no Vietnã. Mais uma vez, a principal representante do país no mundial é a HQ Esports, equipe que vem se destacando bastante no cenário asiático. Ela fez uma boa apresentação no Mundial de Free Fire 2021 em Singapura, chegando à quinta colocação com dois BOOYAHS. Na última etapa da VFL Series A Summer 2022, a liga vietnamita foi campeã ao conquistar três BOOYAHS! na final, ficando com uma diferença de 25 pontos da Team Flash, vice-campeã e representante do Vietnã na fase de entrada em Bangkok.

Além de contar com ótimas atuações em seu país, a HQ ainda possui em seu currículo o título do Asia Championship 2021, torneio que reuniu os melhores times de toda a Ásia. Entre seus jogadores, destaca-se Phạm Quyền "Neo" Đăng, conhecido anteriormente como "NeoNao", nome que acumula diversas premiações individuais. Após ficar de fora do Mundial de Free Fire 2022 (Sentosa), existe a possibilidade de a HQ se superar em Bangkok e levar a primeira taça para o Vietnã.

7 de 8 HQ Esports vai para sua segunda participação em mundiais e com chances de levar a primeira teça para o Vietnã — Foto: Divulgação/HQ Esports Facebook HQ Esports vai para sua segunda participação em mundiais e com chances de levar a primeira teça para o Vietnã — Foto: Divulgação/HQ Esports Facebook

SES Alfaink

A Indonésia é a terra da EVOS Divine, a primeira equipe a se sagrar campeã de um torneio internacional do Battle Royale, a Free Fire World Cup 2019. Embora o país não tenha mais levantado taças desde então, EVOS Divine e outras equipes locais já conseguiram emplacar boas campanhas, provando que a região ainda pode se destacar no cenário internacional do game. Dessa vez, a Indonésia tem como principal representante no Mundial de Free Fire 2022 (Bangkok) a SES Alfaink, campeã da Free Fire Master League Season 6 Division 1.

Na liga da Indonésia, a SES Alfaink superou exatamente a EVOS Divine para levar a taça e a vaga direta na final do mundial. Essa foi a segunda conquista do esquadrão no país, mas é a primeira experiência internacional e presencial dos jogadores. Trata-se de uma incógnita vinda de uma região campeã mundial, e, por isso, é uma das equipes para ficar de olho na SES Alfaink.

8 de 8 SES Alfaink é a atual campeã da liga de Free Fire da Indonésia — Foto: Divulgação/ANTARA/Arindra Meodia SES Alfaink é a atual campeã da liga de Free Fire da Indonésia — Foto: Divulgação/ANTARA/Arindra Meodia