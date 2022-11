Mundial de LOL 2022: com título da DRX, veja todos os campeões do torneio

O Campeonato Mundial de League of Legends chegou ao fim no último sábado (21) e revelou o 12º vencedor da história do Worlds. Em uma série disputada e emocionante , a DRX de Kim "Deft" derrotou seus compatriotas, a T1 de Lee "Faker", e se consagrou como a campeã do torneio. Foi o primeiro título mundial da organização sul-coreana e do experiente atirador de 26 anos que, possivelmente, irá se aposentar. Com a vitória, a equipe se junta a outros oito times que também levantaram a Copa do Invocador. Confira, a seguir, a lista com todos os campeões do Mundial de LOL .

2 de 13 A Fnatic foi a primeira campeã do mundial de LOL — Foto: Divulgação/Riot Games A Fnatic foi a primeira campeã do mundial de LOL — Foto: Divulgação/Riot Games

1. Fnatic (2011)

O primeiro torneio mundial organizado pela Riot Games aconteceu em 2011 na DreamHack Summer e teve a cidade de Jönköping, na Suécia, como sede. Para aquele edição, foram oito organizações majoritariamente da América do Norte e Europa que participaram em busca do prêmio de U$ 50 mil (cerca de R$ 250 mil atualmente), além da glória de serem os primeiros campeões do globo.

A Fnatic chegou como uma das favoritas ao título, porém, fez uma fase de grupos não muito convincente. A equipe da Europa perdeu duas e venceu apenas uma partida, tendo se classificado pela última vaga da chave. Nos playoffs, a Fnatic passou pela CLG; Epik Gamer e duas vezes pela against All authority nas semis e na final, respectivamente. O MVP da decisão foi o polonês Shushei. A line-up era: Enrique "xPeke" (Topo), Bram "wewillfailer" (Topo substituto), CyanideFI (Caçador), Maciej "Shushei" (Meio), Manuel "LaMiaZeaLoT" (Atirador) e Peter "Mellisan" (Suporte).

2. Taipei Assassins (2012)

Em 2012, a Riot ampliou seus servidores de maneira exponencial e atingiu regiões como Coreia do Sul e China. Portanto, pela primeira vez, equipes de diversos cantos do planeta se encontraram na Califórnia para buscar o título do Worlds e o prêmio de U$ 1 milhão (aproximadamente R$ 5 milhões na cotação atual). A taiwanesa Taipei Assassins fez uma ótima campanha em sua região e, por isso, já se classificou direto aos playoffs do Mundial.

Em solo norte-americano, a jornada dos asiáticos começou contra a Invictus Gaming, vencendo a série e avançando para pegar a forte Moscow Five. Contra os russos, a TPA surpreendeu todos e foi decidir o título contra a coreana Azubu Frost. Em uma série muito equilibrada, eles venceram por 3 a 1 e se consagraram campeões da segunda temporada. A line-up era: Wang "Stanley" (Topo), Sung "Lilballz" (Caçador), Lau "Toyz" (Meio), Chang "BeBe" (Atirador) e Chen "MiSTakE" (Suporte).

3 de 13 A TPA foi a campeã mundial em 2012 — Foto: Divulgação/Riot Games A TPA foi a campeã mundial em 2012 — Foto: Divulgação/Riot Games

3. SK Telecom T1 (2013)

O Mundial de 2013 foi novamente realizado na Califórnia, com uma estrutura ainda maior e a mesma premiação do ano anterior. Assim, o número de equipes aumentou, era o início de uma nova era do competitivo de League of Legends. Desconhecida no cenário mundial até então, a SK Telecom T1 fez uma boa campanha na liga coreana, sendo guiados pela jovem estrela Faker, e foram para o Worlds não muito cotados para o título.

Porém, uma enorme surpresa: a SKT superou todos os adversários na fase de grupos, vencendo sete partidas e perdendo apenas uma, indo para os playoffs como um dos favoritos. Nas quartas, eles venceram a Gamania Bears por 2 a 0; nas semis, um 3 a 2 na conterrânea NaJin Black Sword, de modo a irem para a final. Na grande decisão, um stomp de 3 a 0 fez a SKT mostrar ao mundo que era uma equipe a ser respeitada. A line-up era: Jeong "Impact" (Topo), Bae "Bengi" (Caçador), Lee "Faker" (Meio), Chae "Piglet" (Atirador) e Lee "PoohManDu" (Suporte).

4 de 13 2013 foi marcado pelo primeiro título mundial de Faker — Foto: Divulgação/Riot Games 2013 foi marcado pelo primeiro título mundial de Faker — Foto: Divulgação/Riot Games

4. Samsung White (2014)

O Mundial de 2014 foi para a Ásia, sendo disputado em Taiwan, Singapura e Coreia do Sul. Aquela edição contou com ainda mais equipes, inclusive, organizações de ligas minor como Brasil e Turquia. A Samsung White chegou ao Worlds como vice-campeã coreana, já que perdeu para a Samsung Blue na grande final e não era favorita ao título do mundo.

Em um grupo com Oh My God; Fnatic e LMQ, a SSW perdeu apenas um game e venceu cinco, indo aos playoffs como líder do grupo. No mata-mata, os sul coreanos jogaram em casa, assim, passaram com tranquilidade pela TSM e SSB. Já na grande decisão, marcaram um 3 a 1 sobre a Royal de Jian "Uzi" e levantaram a taça em Seul. O MVP da final foi Mata. A line-up era: Jang "Looper" (Topo), Choi "DanDy" (Caçador), Heo "PawN" (Meio), Gu "imp" (Atirador) e Cho "Mata" (Suporte).

5 de 13 A Samsung venceu o mundial de 2014 em solo coreano — Foto: Divulgação/Riot Games A Samsung venceu o mundial de 2014 em solo coreano — Foto: Divulgação/Riot Games

5. SK Telecom T1 (2015)

Em 2015, o formato se manteve o mesmo da edição anterior, porém, foi disputado na Europa. Com França, Inglaterra, Bélgica e Alemanha como sedes, as melhores equipes do globo foram brigar entre si em busca do grande prêmio. A SKT passou por uma enorme reformulação, mas, ainda assim, manteve nomes como Bengi e Faker.

Os sul-coreanos caíram no grupo C contra EDG; H2k e Bangkok Titans e venceram todos os confrontos. Nos playoffs, dois 3 a 0 contra ahq e OG, respectivamente, o que fez com que eles chegassem à final invictos e como grandes favoritos. Então, contra a conterrânea KOO Tigers, a SKT aplicou um 3 a 1 e saiu com o segundo caneco de sua história. O MVP da final foi MaRin. A line-up era: Jang "MaRin" (Topo), Bae "Bengi" (Caçador), Lee "Faker" (Meio), Lee "Easyhoon" (Meio substituto), Bae "Bang" (Atirador) e Lee "Wolf" (Suporte).

6 de 13 A SKT foi a primeira bicampeã do mundo — Foto: Divulgação/Riot Games A SKT foi a primeira bicampeã do mundo — Foto: Divulgação/Riot Games

6. SK Telecom T1 (2016)

O Mundial de 2016 voltou para os Estados Unidos. Em um enorme tour pelo país, as grandes equipes da temporada entraram com tudo para tentar destronar a gigante SKT. A mais cotada para isso era a ROX Tigers (antiga KOO Tigers), já que foram os campeões do segundo split da liga coreana. Entretanto, a tarefa era complicada, tendo em vista que o time de Faker manteve a mesma base do ano anterior, alterando poucos nomes.

Mesmo assim a SKT não entrou para brincar e levaram a defesa do título muito a sério. A equipe foi parar no grupo B contra Cloud9, I May e Flash Wolves, saindo da chave com cinco vitórias e uma derrota. Nos playoffs, venceu a RNG por 3 a 1 e a ROX Tigers por 3 a 2 em uma das melhores séries da história do Worlds. Na final, outro 3 a 2, dessa vez contra a Samsung, o que garantiu o título da equipe. O MVP da final foi Faker. A line-up era: Lee "Duke" (Topo), Bae "Bengi" (Caçador), Kang "Blank" (Caçador substituto), Lee "Faker" (Meio), Bae "Bang" (Atirador) e Lee "Wolf" (Suporte).

7 de 13 2016 foi o ano em que Faker ganhou o mundial pela terceira vez — Foto: Divulgação/Riot Games 2016 foi o ano em que Faker ganhou o mundial pela terceira vez — Foto: Divulgação/Riot Games

7. Samsung Galaxy (2017)

2017 foi um ano de mudanças para o competitivo de League of Legends. O Mundial de 2017 foi para a China e passou a contar com uma fase de entrada, o que aumentou a duração do torneio. A Samsung já esperou seus adversários na fase de grupos e caiu contra RNG, G2 e Fenerbahçe Esports. Em uma chave complicada, a SSG saiu com quatro vitórias e duas derrotas, indo para os playoffs contra a favorita ao título.

A série era contra a Longzhu, campeã coreana e invicta no Mundial. A Samsung aplicou um 3 a 0 limpo nos conterrâneos e foi para as semis, quando venceu a Team WE e, por fim, a SKT na decisão em Pequim. O MVP da final foi Ruler. A line-up era: Lee "CuVee" (Topo), Kang "Ambition" (Caçador), Kang "Haru" (Caçador substituto), Lee "Crown" (Meio), Park "Ruler" (Atirador) e Jo "CoreJJ" (Suporte).

8 de 13 A Samsung conquistou o bicampeonato em 2017 — Foto: Divulgação/Riot Games A Samsung conquistou o bicampeonato em 2017 — Foto: Divulgação/Riot Games

8. Invictus Gaming (2018)

O Mundial de 2018 retornou para a Coreia do Sul, logo, a expectativa era que os times da casa correspondessem e fizessem boas campanhas. Assim, a KT Rolster entrou como a grande favorita para levantar a taça em casa. O restante das equipes tinham uma missão muito difícil pela frente, inclusive a chinesa Invictus Gaming.

A IG jogou o grupo D contra Fnatic, 100 Thieves e G-Rex, porém ficou em segundo lugar com cinco vitórias e uma derrota, perdendo o desempate para a Fnatic. Nos playoffs, enfrentaram KT Rolster e surpreenderam ao vencer por 3 a 2. Nas semis, aplicaram um 3 a 0 clean contra a G2 e outro 3 a 0 na decisão justamente contra a Fnatic em Incheon, foi o primeiro título chinês da história. O MVP da final foi Ning. A line-up era: Kang "TheShy" (Topo), Lee "Duke" (Topo substituto), Gao "Ning" (Caçador), Song "Rookie" (Meio), Yu "JackeyLove" (Atirador) e Wang "Baolan" (Suporte).

9 de 13 A IG foi a campeã mundial de 2018 — Foto: Divulgação/Riot Games A IG foi a campeã mundial de 2018 — Foto: Divulgação/Riot Games

9. FunPlus Phoenix (2019)

Com a missão de proteger o título da região, a FPX chegou à Europa como campeã chinesa e com uma gameplay muito agradável de assistir. Com Alemanha, Espanha e França como sedes, a equipe jogou o grupo B contra Splyce, J Team e GAM Esports e saiu com quatro vitórias e duas derrotas, indo aos playoffs como líder da chave.

No mata-mata, a FPX venceu a Fnatic por 3 a 1 e a conterrânea IG, também por 3 a 1, carimbando o passaporte para Paris enfrentar a favorita G2. Em solo francês, a equipe da China superou os europeus em um 3 a 0 e se consagraram campeões do mundo. O MVP da final foi Tian. A line-up era: Kim "GimGoon" (Topo), Gao "Tian" (Caçador), Kim "Doinb" (Meio), Lin "Lwx" (Atirador) e Liu "Crisp" (Suporte).

10 de 13 A FPX foi a grande campeã do mundial de 2019 — Foto: Divulgação/Riot Games A FPX foi a grande campeã do mundial de 2019 — Foto: Divulgação/Riot Games

10. DAMWON Gaming (2020)

O Worlds de 2020 foi único na história. No primeiro ano da pandemia de Covid-19, grande parte do torneio, realizado justamente na China, não contou com público, porém, teve um nível de jogo altíssimo com fortes equipes de todo o planeta. Uma delas foi a sul-coreana DAMWON, que tinha a difícil missão de fazer com que a Coreia voltasse aos tempos de ouro.

Disputando o grupo B, eles enfrentaram JD Gaming, PSG Talon e Rogue em uma chave complicada, mas, ainda assim, saíram com cinco vitórias e apenas uma derrota. Nos playoffs, venceram a DRX por 3 a 0, a G2 por 3 a 1 e, por fim, a Suning por 3 a 1 em uma arena lotada em Xangai. O MVP da final foi Canyon. A line-up era: Jang "Nuguri" (Topo), Kim "Canyon" (Caçador), Heo "ShowMaker" (Meio), Jang "Ghost" (Atirador) e Cho "BeryL" (Suporte).

11 de 13 A DWG venceu o Worlds em 2020 — Foto: Divulgação/Riot Games A DWG venceu o Worlds em 2020 — Foto: Divulgação/Riot Games

11. EDward Gaming (2021)

Ainda sem contar com público, o Mundial de 2021 aconteceu na Islândia e foi um dos Worlds mais disputados de todos os tempos. A EDG marcou presença no grupo B contra a forte T1 (antiga SKT), 100 Thieves e DetonatioN FocusMe.

Classificados em segundo na chave, com quatro vitórias e duas derrotas, os chineses foram desacreditados aos playoffs, quando venceram a RNG por 3 a 2, a GEN por 3 a 2 e a atual campeã DK, também por 3 a 2 na grande decisão. O MVP da final foi Scout. A line-up era: Li "Flandre" (Topo), Zhao "Jiejie" (Caçador), Lee "Scout" (Meio), Park "Viper" (Atirador) e Tian "Meiko" (Suporte).

12 de 13 A EDG venceu o Worlds em 2021 — Foto: Divulgação/Riot Games A EDG venceu o Worlds em 2021 — Foto: Divulgação/Riot Games

12. DRX (2022)

O torneio de 2022 veio para ser o maior da história, afinal, era de se comemorar a volta do público em todas as etapas e o número de equipes fortes que se classificaram ao Worlds. Desta vez realizado na América do Norte, o Mundial começou no México e teve desfecho nos EUA, em um espetáculo a parte por conta da torcida.

Começando na fase de entrada, a DRX precisou enfrentar uma verdadeira batalha para se provar. No Play In, caiu no grupo B contra Royal Never Give Up; MAD Lions; Saigon Buffalo; Isurus e İstanbul Wildcats, passando com cinco vitórias e uma derrota. Na fase de grupos, foi a vez de enfrentar Rogue; Top Esports e GAM Esports, e terminou em primeiro com quatro vitórias e duas derrotas.

Porém, foi nos playoffs que a emoção aconteceu: entrando como underdog em todos os duelos, os coreanos venceram a EDG, GEN e T1 por 3 a 2 e se tornaram campeões do mundo. Kingen recebeu o MPV. A line-up foi: Hwang "Kingen" (Topo), Hong "Pyosik" (Caçador), Lee "Juhan" (Caçador substituto), Kim "Zeka" (Meio), Kim "Deft" (Atirador) e Cho "BeryL" (Suporte).

13 de 13 Deft venceu seu primeiro Mundial da carreira — Foto: Divulgação/Riot Games Deft venceu seu primeiro Mundial da carreira — Foto: Divulgação/Riot Games