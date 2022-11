Mundial de LOL: veja todas as campanhas brasileiras na competição

O Mundial de LOL 2022 chega ao fim no próximo sábado, às 21h de Brasília, e terá mais uma vez duas equipes asiáticas decidindo quem tem o melhor LOL do mundo: T1, da China, e DRX, da Coreia do Sul. Outra "tradição" que se manteve foi a participação do Brasil, que chega aos mundiais desde 2014, quando ainda era necessário ao camepão do CBLOL disputar uma repescagem (a International Wildcard) para participar. Depois disso, em 2017, o país conseguiu passar diretamente ao Worlds, com 61 partidas disputadas, 17 vitórias asseguradas e 44 derrotas sofridas.

Entre alguns dos momentos mais memoráveis da participação brasileira no torneio, estão a vitória da KaBuM! contra a Alliance em 2014, a campanha da paiN em 2015; a conquista da INTZ sobre a EDG em 2016 e a jornada da LOUD em 2022. Veja, a seguir, uma lista com todas as campanhas brasileiras na história do Worlds de LOL.

1. KaBuM! e-Sports (2014)

A primeira vez que o Brasil disputou um Mundial foi em 2014, com a KaBuM!. A equipe brasileira precisou disputar o International Wildcard contra a PEX, campeã da América Latina, para conseguir vaga na Fase de Grupos do Mundial (vale dizer que ainda não existia Fase de Entrada naquela época). Depois de uma série avassaladora, o 3–0 da KaBuM! carimbou o passaporte dos Ninjas para a Ásia.

Caindo no Grupo D, a chave da KaBuM! foi sorteada para jogar em Singapura contra a Alliance, campeã da Europa; Cloud9, seed 2 da América do Norte e NaJin White Shield, seed 3 da Coreia do Sul. Após cinco jogos fracos, a KaBuM! fez história em seu último jogo, quando venceu a Alliance e conquistou o primeiro trinfo brasileiro em Mundiais. A line-up era composta por Pedro Luiz "Lep" (Topo), Daniel "Danagorn" (Caçador), Thiago "tinowns" (Meio), Gustavo "Minerva" (Atirador) e Daniel "dans" (Suporte).

2. paiN Gaming (2015)

A campeã do CBLOL de 2015 foi a paiN Gaming, assim, a equipe brasileira teve a chance de disputar o International Wildcard daquele ano contra outros dois times. Na ocasião, conseguiram, inclusive, fazer um 3–0 na final contra a chilena KLG, o que garantiu vaga para o Worlds disputado na Europa.

Sendo sorteada no Grupo A, a paiN caiu contra a CLG, campeã da América do Norte; KOO Tigers, seed 2 da Coreia do Sul e Flash Wolves, seed 2 de Taiwan/Hong Kong/Macau. Tendo disputado a Fase de Grupos na França, a representante brasileira conseguiu fazer excelentes jogos, vencendo um jogo da Flash Wolves e outra partida da CLG. Após o 2–4, ficou claro que o Brasil conseguia fazer frente com outras fortes regiões do globo. Na época, a line-up era Matheus "Mylon" (Topo), Thúlio "Sirt" (Caçador), Gabriel "Kami" (Meio), Felipe "brTT" (Atirador) e Hugo "Dioud" (Suporte).

3. INTZ (2016)

2016 foi o último ano em que o Brasil teve um representante na Fase de Grupos. Para isso, a INTZ precisou disputar o International Wildcard, sediado no país, para tentar ir aos Estados Unidos. O elenco, conhecido como "Exódia", terminou em segundo na primeira fase e venceu a turca Dark Passage por 3–2, carimbando a vaga no Worlds.

Os Intrépidos foram chaveados no Grupo C contra a EDG, campeã da China; H2k, seed 2 da Europa e ahq, seed 2 de Taiwan/Hong Kong/Macau. O que ninguém esperava era que a INTZ fizesse história logo no primeiro jogo do grupo: o time brasileiro, liderado por Yang e Revolta, saiu com a vitória ao enfrentar a EDG, uma das favoritas ao título mundial até então. A line-up era: Felipe "Yang" (Topo), Gabriel "Revolta" (Caçador), Gabriel "tockers" (Meio), Micael "micaO" (Atirador) e Luan "Jockster" (Suporte).

4. Team oNe eSports (2017)

Em 2017, a Riot Games alterou o formato do Worlds e extingiu o International Wildcard. Então, as regiões emergentes passaram a ter vaga direta para a nova Fase de Entrada, etapa na qual as organizações disputam um lugar na Fase de Grupos com algumas equipes de regiões major. Na edição daquele ano, quem representou o Brasil foi a Team oNe, que venceu o CBLOL e carimbou o passaporte para a China.

Os brasileiros foram para o Grupo B contra a Cloud9, seed 3 da América do Norte e Dire Wolves, campeã da Oceania. Após terem perdido duas partidas para Cloud9, os representantes brasileiros venceram um jogo e perderam outro para a DW, ganhando o desempate e classificando-se para a MD5 decisiva contra a Fenerbahçe Esports, campeã turca.

Em uma série muito equilibrada, a oNe acabou perdendo por 3x1, dando adeus às chances de classificação aos Grupos. A line-up, então, era composta por Alvaro "VVert" (Topo), Alanderson "4LaN" (Caçador), Bruno "Brucer" (Meio), João Luis "Marf" (Meio substituto), Luis Felipe "Absolut" (Atirador) e Ygor "RedBert" (Suporte).

5. KaBuM! e-Sports (2018)

Seguindo o mesmo formato do ano anterior, o Mundial de 2018 teve a KaBuM! como representante brasileira – que, inclusive, foi a primeira equipe a representar o país por duas vezes. Na edição disputada na Coreia do Sul, os Ninjas foram parar no Grupo C da Fase de Entrada contra a Cloud9, seed 3 da América do Norte e DFM, campeã do Japão.

No entanto, a KaBuM! não conseguiu fazer uma campanha tão boa: contra a C9, perdeu os dois jogos; contra a DFM, perdeu o primeiro, venceu o segundo, mas perdeu o desempate e se despediu do torneio. A line-up era: Luccas "Zantins" (Topo), Filipe "Ranger" (Caçador), Matheus "dyNquedo" (Meio), Alexandre "TitaN" (Atirador) e Marcelo "Riyev" (Suporte).

6. Flamengo Esports (2019)

O Flamengo do segundo split de 2019 chegou badalado para o Worlds. O representante brasileiro venceu o CBLOL e foi para a Europa para tentar fazer uma campanha diferente das anteriores. Porém, depois do sorteio, a equipe viu que não seria missão fácil, tendo em vista que caiu no Grupo D contra a DAMWON, seed 3 da Coreia do Sul e Royal Youth, campeã da Turquia.

A equipe terminou eliminada no próprio grupo após perder as duas partidas para a DWG, vencer uma da Royal e perder o segundo game e o desempate para a equipe turca. A line-up era: Leonardo "Robo" (Topo), Lee "Shrimp" (Caçador), Bruno "Goku" (Meio), Felipe "brTT" (Atirador) e Han "Luci" (Suporte).

7. INTZ (2020)

Para 2020, a Riot decidiu alterar o formato da Fase de Entrada, e, então, foram dois grupos de cinco equipes cada. A INTZ caiu no Grupo A contra a Team Liquid, seed 3 da América do Norte; MAD Lions, seed 4 da Europa; Legacy, campeã da Oceania e SuperMassive, campeã da Turquia. A campeã do CBLOL foi para a China tentar fazer história, mas não conseguiu.

Após jogos muito ruins, a INTZ conseguiu venceu a favorita Team Liquid, e, assim, foram para o desempate contra a MAD Lions. Depois de um início de jogo muito positivo, os Intrépidos erraram em algumas escolhas e acabaram dando adeus ao torneio. A line-up era: Rodrigo "Tay" (Topo), Diogo "Shini" (Caçador), Bruno "Envy" (Meio), Micael "micaO" (Atirador) e Ygor "RedBert" (Suporte).

8. RED Canids (2021)

Mantendo o formato de 2020, o Mundial de 2021 foi disputado na Islândia e contou com fortes equipes de todas as partes do mundo. A RED Canids foi para a Fase de Entrada com uma tarefa difícil, já que eles foram sorteados em um grupo que contava com times chinenes e coreanos. Seus adversários foram a LNG Esports, seed 4 da China; Hanwha Life, seed 4 da Coreia do Sul; INFINITY, campeã da América Latina e PEACE, campeã da Oceania.

A matilha estreou vencendo os hermanos da INFINITY, mas perdeu o restante das partidas e terminou em 1–3. Ainda assim, a equipe conseguiu se classificar para a primeira MD5. Na série contra a PEACE, então, os representantes brasileiros acabaram eliminados. A line-up era: Guilherme "Guigo" (Topo), Gabriel "Aegis" (Caçador), Daniel "Grevthar" (Meio), Adriano "Avenger" (Meio substituto), Alexandre "TitaN" (Atirador) e Gabriel "Jojo" (Suporte).

9. LOUD (2022)

Com ótimo desempenho no segundo split do CBLOL, a LOUD venceu a paiN na decisão e foi para a América do Norte disputar a Fase de Entrada do Worlds. A equipe caiu no Grupo A contra a Fnatic, seed 3 da Europa; Beyond Gaming, seed 2 do Sudeste Asiático; Evil Geniuses, seed 3 da América do Norte; DetonatioN FocusMe, campeã do Japão e Chiefs, campeã da Oceania.

Após uma estreia nada convincente contra a BYG, o time venceu a DFM e derrotou a favorita Fnatic — aqui, destaque para o "Bot Gap" no braço de Brance. Mesmo perdendo para a EG, a vitória no último duelo contra a Chiefs assegurou a campanha positiva da LOUD (3–2) e a vaga na primeira MD5 contra a DFM. No entanto, a representante brasileira perdeu o confronto por 3–1 e deu adeus à chance de ir longe no Worlds. A line-up era: Leonardo "Robo" (Topo), Park "Croc" (Caçador), Thiago "tinowns" (Meio), Diego "Brance" (Atirador) e Denilson "Ceos" (Suporte).

