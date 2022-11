Notebook bom e barato: 6 modelos por menos de R$ 3,5 mil para investir

Já o Samsung Book apresenta tela Ultra HD de 15,6 polegadas e Windows 11 por valores que partem de R$ 2.299 . Outra opção é o Acer Aspire 3, que conta com 8 GB de memória RAM e placa de vídeo integrada Intel Iris Xe por cerca de R$ 3.199 . Veja a seguir seis notebooks por menos de R$ 3,5 mil para comprar no Brasil em 2022.

Notebook bom e barato: veja 6 modelos com bom custo-benefício para investir — Foto: Fernanda Fialho/TechTudo

1 de 7 Notebook bom e barato: veja 6 modelos com bom custo-benefício para investir — Foto: Fernanda Fialho/TechTudo

Qual o notebook com melhor custo benefício de 2022? Opine no Fórum TechTudo

O Ultra UB430 é um notebook de valor acessível e hardware capaz de executar as tarefas do dia a dia. O modelo conta com 4 GB de memória RAM, processador Intel Core i3 e armazenamento de 120 GB SSD, além de Windows 10 Home e tela HD de 14 polegadas. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 1.499.