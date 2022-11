Notebook Core i3: 7 modelos com chip Intel por a partir de R$ 2.249

Já o Acer Aspire 5 promete resolução de imagem Full HD, memória RAM de 4 GB com padrão DDR4 por valores que partem de R$ 2.749. Outra opção é o Vaio FE14 dispõe de integração com a assistente virtual Alexa e sistema operacional Windows 11 por cerca de R$ 3.099. Confira a seguir sete notebooks Core i3 para comprar no Brasil em 2022.

O Ultra UB422 apresenta uma tela de 14 polegadas de qualidade Full HD. O teclado disponibiliza design compacto pela ausência de teclas numéricas lateralizadas, mas conta com botões multimídia e um atalho para acionar o app da Netflix. Os alto-falantes se localizam na parte superior, enquanto o touchpad proporciona teclado numérico e símbolos de operações matemáticas. Ele pode ser adquirido por cerca de R$ 2.249.

O hardware oferece uma memória RAM de 4 GB e um armazenamento robusto de 1 TB em formato HD. Ele conta com sistema operacional Linux, que oferta um programa office similar ao da Microsoft e o processador Intel Core i3. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam o design. Porém, criticam a baixa qualidade do material e a lentidão apresentada pelo software.

Prós: capacidade robusta de armazenamento

capacidade robusta de armazenamento Contras: relatos do material ser de baixa qualidade

2. Lenovo IdeaPad 3i – a partir de R$ 2.389

O IdeaPad 3i, da Lenovo, apresenta um processador Intel Core i3, e design prata ultrafino exposto em uma tela Full HD de 15,6 polegadas. Com uma resolução de 1920 x 1080 pixels, o display apresenta uma tela antirreflexo, enquanto o sistema operacional é o Windows 11. O teclado fornece tamanho mais robusto ao disponibilizar teclas numéricas lateralizadas, o que favorece a digitação de algarismos. Já o padrão de teclas garante o formato ABNT2, que traz o "ç" e os símbolos mais utilizados no Brasil. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 2.389.

O dispositivo entrega uma memória RAM do tipo DDR4, um dos padrões mais modernos do mercado. Esta memória resguarda uma capacidade de 4 GB. Além disso, oferece um armazenamento SSD de 256 GB, o que deve ser interessante para quem precisa de espaço considerável para guardar arquivos e deve proporcionar maior velocidade para abrir os softwares sem engasgar. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam positivamente a potência do processador. Porém, criticam a alta fragilidade do material, o que pode comprometer a vida útil do produto.

Prós: teclado ABNT2

teclado ABNT2 Contras: relatos de problemas com o SSD

O Samsung Book é um notebook para uso básico, indicado para navegação diária e utilização de documentos. Isso porque fornece um valor padrão de memória RAM de 4 GB. No entanto, o armazenamento interno em SSD promete 256 GB e deve trazer mais velocidade e fluidez ao sistema ao acionar softwares. O produto é vendido por cerca de R$ 2.519.

A tela de 15,6 polegadas apresenta qualidade de imagem Full HD. Já o sistema interno proporciona ao usuário o Windows 11 e o processador Intel Core i3. A lateral da máquina carrega um teclado numérico, o que deve ser útil para a digitação simplificada de algarismos. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários denotam o bom custo benefício da máquina e o peso leve. No entanto, destacam negativamente o touchpad, que não apresenta boa sensibilidade.

Prós: presença de teclas multimídia

presença de teclas multimídia Contras: ausência de padrão ABNT2

4. Dell Inspiron 15 3000 – a partir de R$ 2.599

O Inspiron 15 3000, da Dell, oferece design em um tom escuro de cinza chumbo, similar ao tom preto do aço escovado. A tela de 15,6 polegadas oferece uma visão Full HD em uma resolução de 1920 x 1080 pixels. Acompanha de fábrica o sistema operacional Windows 11 e um processador Intel Core i3. A estrutura externa é fina, o que facilita o transporte do aparelho para qualquer lugar. O modelo é vendido por cifras a partir de R$ 2.599.

A confecção do hardware oferece um armazenamento interno em SSD com 128 GB e um HD com 1 TB. Este detalhe pode ser útil para desafogar a memória interna, e ainda oferecer mais velocidade devido ao SSD. Já a memória RAM promete 4 GB disposta em um padrão DDR4. Avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o funcionamento adequado da máquina, mas criticam que o SSD proporciona pouco espaço.

Prós: SSD de 256 GB

SSD de 256 GB Contras: existem modelos mais baratos que oferecem uma memória RAM maior

O Aspire 5, da Acer, apresenta uma tela padrão de 15,6 polegadas com resolução Full HD de ‎1920 x 1080 pixels. Este modelo apresenta SSD de 256 GB como forma de armazenamento interno, o que aumenta consideravelmente a fluidez e velocidade da máquina para abrir e rodar os programas. O produto é vendido por valores a partir de R$ 2.749.

A memória RAM fornece o moderno padrão DDR4 com 4 GB: um valor eficiente para o uso básico de navegação. O sistema operacional é o Windows 11 acompanhado do processador Intel Core i3 de 11ª Geração. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o desempenho para baixa produtividade e o acabamento traseiro em alumínio.

Prós: SSD de 256 GB

SSD de 256 GB Contras: pouca capacidade de memória RAM

O Asus X515 oferece um design chamativo: a confecção em prata reflete a luz e imita o tom claro do aço escovado. O sistema interno resguarda especificações como memória RAM de 4 GB e armazenamento interno em SSD com 256 GB. O sistema operacional de fábrica é o Windows 11, que acompanha o processador Intel Core i3. O produto é visto por cerca de R$ 2.899.

A fabricante garante que a bateria possui um carregamento mais rápido que o dos modelos convencionais, de maneira que chega aos 60% de carga em apenas 49 minutos. Um dos seus destaques é a placa de vídeo integrada, que deve ajudar no processamento de softwares um pouco mais exigentes. A tela garante um tamanho padrão de 15,6 polegadas e resolução Full HD. Avaliado com uma nota de 4,9 de 5 na Amazon, os usuários informam que o sistema possui ótima qualidade, touchpad sensível e processamento veloz.

Prós: placa de vídeo integrada

placa de vídeo integrada Contras: valor elevado para a memória RAM ofertada

O Vaio FE14 hospeda um teclado mais compacto, pois não dispõe de teclas numéricas lateralizadas. O design oferece texturização na cor chumbo escuro e construção fina para facilitar a portabilidade. Com uma tela de 14 polegadas, é possível usufruir de um sistema operacional Windows 11 e de uma integração da assistente virtual Alexa. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 3.099 para comprar o produto.

O display promove uma resolução de tela Full HD com 1920 x 1080 pixels, enquanto o hardware hospeda armazenamento interno em SSD com 256 GB e memória RAM com 4 GB. O público brasileiro pode demonstrar maior interesse no produto, já que o teclado conta com o padrão de tecla ABNT2. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a entrega rápida, a excelência de funcionalidade do sistema, e o bom desempenho do SSD.

Prós: integração com Alexa

integração com Alexa Contras: ausência de teclado numérico lateralizado

