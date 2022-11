Notebook para programar: 6 laptops por a partir de R$ 2.745

Notebooks para programar são ideais para desenvolvedores ou estudantes. Empresas como Lenovo , Acer , Dell e Apple oferecem modelos que podem ser interessantes para vários perfis de profissionais nesta área com foco em Java, CCS e HTML, ou até mesmo para desenvolvedores de aplicativos por preços a partir de R$ 2.745 , como é o caso do Lenovo IdeaPad 3, que traz memória RAM de 8 GB e CPU AMD R Series.

1. Lenovo IdeaPad 3 - a partir de R$ 2.745

O IdeaPad 3, da Lenovo, apresenta um processador Ryzen 7 de 3ª geração da fabricante AMD. O modelo apresenta formato prata ultrafino, exposto em uma tela Full HD de 15,6 com resolução de 1920 x 1080 pixels. O display apresenta uma tela antirreflexo, enquanto o sistema operacional é Linux. O teclado fornece tamanho mais robusto ao disponibilizar teclas numéricas lateralizadas, favorecendo uma praticidade na hora do uso. Já o padrão de teclas garante o formato ABNT2, que traz o "ç" e os símbolos mais utilizados no Brasil. Ele é vendido por valores a partir de R$ 2.745.

O dispositivo apresenta uma memória RAM de 8 GB e CPU AMD R Series. Além disso, oferece um armazenamento SSD de 256 GB, o que deve ser interessante para quem precisa de espaço considerável para procura armazenar arquivos, sem contar que o SSD proporciona maior velocidade para abrir os softwares sem travamento. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam positivamente a potência do processador. Porém, criticam a qualidade do material que reveste o computador, o que pode comprometer a vida útil do produto.

Prós: CPU AMD R Series

CPU AMD R Series Contras: relatos de problemas com o SSD

O Acer Aspire Nitro 5 é um modelo com teclado numérico lateralizado com retroiluminação em cada uma das teclas. O modelo possui tela no tamanho padrão de 15,6 com resolução Full HD de ‎1920 x 1080 pixels. Ele é um computador com detalhes inteiramente preto, o que pode ser uma boa opção para quem busca um modelo mais discreta e teclado. O dispositivo também conta com o sistema operacional Windows 11 de fábrica. O produto é vendido por cifras a partir de R$ 3.999.

Ele conta com uma memória RAM de 8 GB no padrão DDR4, além de um armazenamento interno em SSD de 512 GB. A placa de vídeo dedicada também é a GeForce GTX 1650, com 4 GB. Além disso, o modelo disponibiliza um sistema com Air Cooler, prometendo resfriar o interior da máquina nos momentos de maior desempenho, como durante a execução de aplicativos pesados e de gráficos complexos por horas. Avaliado com uma nota 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacaram a função dele em alto desempenho e o teclado retroiluminado que completam um visual mais moderno.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: tela costuma apresentar dead pixels após um determinado tempo de uso

O Dell G15 é um notebook gamer, mas que deve oferecer desempenho suficiente para quem quer um laptop para programar. Ele traz o sistema operacional Linux e é voltado para o público que procura um computador para trabalho e criações de HTMLs. A máquina possui armazenamento interno em SSD de 512 GB e memória RAM de 8 GB. Além disso, oferece um sistema mais eficiente para a dispersão de ar do meio interno para o externo, essencial para evitar o superaquecimento. Outro destaque é a placa de vídeo, recurso que pode aprimorar a exibição de detalhes e vídeos. O produto pode ser encontrado por cifras que partem de R$ 4.099.

As laterais contam com entradas de conexão USB e HDMI para conectar-se a outros aparelhos, além de uma porta P2 para fones de ouvido. O produto é indicado para quem procura uma máquina intermediária. Avaliado com uma nota 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa eficiência do sistema e a rapidez. No entanto, criticaram a presença de ruído durante certos processos da máquina.

Prós: teclado retroiluminado vermelho

teclado retroiluminado vermelho Contras: pode apresentar ruídos

4. Acer Aspire 5 - a partir de R$ 5.194

O Acer Aspire 5 apresenta uma tela padrão de 15,6 com resolução Full HD de ‎1920 x 1080 pixels. Ele apresenta um SSD, o que deve aumentar consideravelmente a fluidez e velocidade da máquina para abrir e rodar arquivos e aplicativos pesados. Este recurso ainda conta com uma capacidade interna de armazenamento equivalente a 512 GB, um valor que pode agradar a maior parte dos públicos. O produto é vendido por cerca de R$ 5.194.

A memória RAM fornece o moderno padrão DDR4 com 8 GB: um valor suficiente para o uso profissional e indicado para quem procura uma máquina para edições, criações e programação. O sistema operacional é o Linux, acompanhado do processador Intel Core i7 de 11ª Geração. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários destacaram o desempenho para alta produtividade e o acabamento traseiro em alumínio. Porém, destacaram que o sistema tende a não ser compatível com muitos aplicativos.

Prós: i7 e SSD de 512 GB

i7 e SSD de 512 GB Contras: pode apresentar incompatibilidade com aplicativos

O MacBook Pro M2, da Apple, é um dos computadores mais potentes da gigante da tecnologia. Na nova versão, ele apresenta uma tela retina de 13,3 polegadas, mesmo tamanho que o MacBook Air lançado em 2020. Além disso, a versão menor do Pro é a única que traz o chip M2 da Apple baseado em ARM, com funções exclusivas para o macOS. O dispositivo traz em suas especificações uma CPU de 8 núcleos e GPU de 10 núcleos, além de oferecer até 24 GB de memória unificada, podendo ser configurado para trazer até 2 TB de armazenamento interno. O produto pode ser ideal para programadores e pode ser encontrado por R$ 11.699.

Esse tamanho é o único que traz Touch Bar e Touch ID, além de uma webcam HD. A bateria oferece 20 horas de duração, duas horas a mais que a versão M2 do MacBook Air. Apesar de não ter a entrada para MagSafe, ele possui portas Thunderbolt 4 e entrada para fone de ouvido. Um ponto positivo, de acordo com os compradores que avaliaram o computador em 5 de 5 estrelas, é a tela retina com mais de 500 nits de brilho e ampla tonalidade de cores P3.

Prós: processador M2 e Touch Bar

processador M2 e Touch Bar Contras: preço elevado

6. MacBook Air M2 - a partir de R$ 13.529

O MacBook Air M2 aumentou o desempenho do computador, além da fluidez e da potência em conteúdos que permitem visualizar, com mais detalhes, funções para criações, HTMLs e edições. Nas suas especificações, é possível ver que a Apple manteve a CPU de oito núcleos, mas na atualização, traz com uma GPU de dez núcleos. O Air 2.0 oferece memória RAM de 8 GB e velocidade da CPU com 3.2 GHz. De acordo com os criadores da máquina, é possível ter até 24 GB de memória unificada com até 2 TB de armazenamento SSD. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 13.529 para comprar o laptop.

O novo modelo com macOS possui portas USB-C com Thunderbolt 4, entrada para fone de ouvido e sensor Touch ID também aparecem nessa versão do dispositivo. A nova atualização conta com tela Liquid Retina de 13,6 e mais de 500 nits de brilho, ampla tonalidade de cores P3 e suporte a um bilhão de cores para uma visualização mais vibrantes e detalhadas. Além de até 18 horas de bateria. Avaliado em 4,9 de 5 estrelas, os últimos compradores listaram a qualidade da tela e alta velocidade da máquina.

Prós: tela de retina e chip M2

tela de retina e chip M2 Contras: preço elevado

