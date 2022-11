Notebooks e All In One estão com até R$ 1,2 mil de desconto na Black Friday

Outro destaque para quem faz um uso mais básico é o Acer A315-34-C6ZS, que traz memória grande de 1 TB em HD, tela de 15,6 polegadas e memória RAM de 4 GB para funções como navegar online, trabalhar em documentos e planilhas e estudar. O modelo aparece com 19% de desconto, passando de R$ 2.399 para R$ 1.949. Acompanhe a lista com cinco computadores em oferta durante Black Friday 2022.

O M11W, da Multilaser, pode ser uma opção para os que querem economizar e não precisam exigir tanto da máquina. De acordo com a fabricante, o modelo vem equipado com um processador Intel Celeron M420, 4 GB de memória RAM DDR4, SSD de 64 GB, mais 1 TB de armazenamento na nuvem via One Drive. O notebook está disponível com 19% de desconto, de R$ 1.349 por R$ 1.099, uma economia de R$ 250.

Além disso, o equipamento acompanha sistema operacional Windows 11 Home instalado e possui uma tela de 11,6 polegadas, com resolução HD de 1366 x 768 pixels. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,2 de 5 estrelas, e os compradores afirmam que ele é funcional para tarefas básicas. Até a data de publicação desta matéria, nenhuma crítica negativa foi feita.

Prós: modelo atende ao básico e oferece 1 TB de armazenamento na nuvem

modelo atende ao básico e oferece 1 TB de armazenamento na nuvem Contras: não é indicado para tarefas pesadas, como jogos ou renderização de vídeos

O A315-34-C6ZS, da Acer, é mais um notebook de entrada em oferta na Black Friday de 2022. Segundo as especificações, o modelo possui um processador Intel Celeron N4000, 4 GB de memória RAM DDR4, HD convencional de 1 TB, placa de vídeo integrada e sistema operacional Linux. O computador pode ser adquirido durante o evento com 19% de desconto, de R$ 2.399 por R$ 1.949, uma redução de R$ 450.

Outra característica é que o notebook traz uma tela maior que o modelo anterior, de 15,6 polegadas, com resolução também em HD. O tamanho do display deve agradar a quem quer assistir a filmes e séries. O produto é avaliado com 4,3 de 5 estrelas na Amazon, e os compradores o classificam como bom custo-benefício. No entanto, alguns reclamam de ele não vir com sistema operacional Windows instalado.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: o armazenamento não é SSD, o que pode tornar o processamento mais lento

O Presario 454, da Compaq, é mais uma opção em oferta. De acordo com a fabricante, o notebook vem com um processador Intel Core i5 de 6ª geração, 8 GB de memória RAM DDR4, SSD de 240 GB, placa de vídeo integrada e sistema operacional Linux. As especificações já dão um salto em relação aos modelos anteriores. O computador é vendido com 19% de desconto, de R$ 2.899 por R$ 2.349, uma economia de R$ 550.

A tela do aparelho possui 14,1 polegadas e suporta resolução HD, de 1366 x 768 pixels. O Presario 454 tem design de bordas retas e cor cinza chumbo. Na Amazon, é avaliado com 4,9 de 5 estrelas, e os compradores elogiam o tamanho compacto, o desempenho e o visual. Porém, alguns criticam o fato de ele vir com o sistema operacional Linux.

Prós: processador Intel Core i5 e armazenamento SSD

processador Intel Core i5 e armazenamento SSD Contras: o sistema operacional Linux pode causar estranheza a quem está adaptado ao Windows

O FE15, da Vaio, é outro modelo que visa atender as tarefas básicas. Segundo as especificações, o equipamento acompanha um processador Intel Core i3 de 10ª geração, 8 GB de memória RAM DDR4, SSD de 512 GB, placa de vídeo integrada e sistema operacional Windows 11 Home. O equipamento pode ser obtido com 10% de desconto, de R$ 2.900 por R$ 2.600, uma redução de R$ 300.

O computador conta com uma tela de 15,6 polegadas em resolução Full HD (1920 x 1080 pixels), que pode atender aos que gostam de assistir vídeos no YouTube em alta definição, ou até filmes e séries em serviços de streaming como Netflix, Amazon Prime Vídeo e Disney+ . Até a data de publicação desta matéria, o notebook não dispõe de avaliações na Amazon e nem de comentários por parte dos comparadores.

Prós: tela Full HD de 15,6 polegadas

tela Full HD de 15,6 polegadas Contras: preço elevado para as especificações

5. All in One Dell Inspiron - de R$ 6.639 por R$ 5.439

O All in One da Dell é uma opção para quem procura um computador mais robusto. Este equipamento abriga todo o hardware no monitor, sem a necessidade de uma torre para operar. De acordo com a fabricante, o modelo é equipado com um processador Intel Core i5 de 12ª geração, 8 GB de memória RAM DDR4, SSD de 256 GB, placa de vídeo integrada e sistema operacional Windows 11 Home. O item está disponível com 18% de desconto, de R$ 6.639 por R$ 5.439, uma economia de R$ 1.200.

O modelo acompanha um teclado e um mouse sem fio, além de uma tela Full HD com bordas finas de 23,8 polegadas. O equipamento ainda possui quatro portas USB 3.1, uma USB 3.2, uma entrada e uma saída HDMI, um leitor de cartão SD, uma entrada para fones de ouvido e microfone, e um conector para cabo de rede. Até o momento, o computador não dispõe de avaliações na Amazon e nem de comentários por parte dos consumidores.

Prós: modelo robusto que visa atender tarefas mais avançadas

modelo robusto que visa atender tarefas mais avançadas Contras: alto custo

