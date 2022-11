O que é CloutHub e como funciona a rede social alternativa

O CloutHub é uma rede social que tem sido vista como alternativa às plataformas convencionais, como Telegram , Twitter e Instagram . De acordo com os desenvolvedores, a proposta do app, disponível para download em celulares Android e iPhone ( iOS ), seria promover um espaço de debate sobre temas sociais e políticos. Para isso, ela conta com recursos já encontrados em outras redes, como compartilhamento de conteúdo e interação por meio de grupos e fóruns. O aplicativo gerou interesse após a insatisfação de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) com outras redes que apresentam moderação de conteúdo.

Isso porque, na véspera do segundo turno das Eleições de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) solicitou a remoção de alguns grupos no Telegram formado por eleitores do atual presidente, Jair Bolsonaro. De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, esses canais estariam divulgando informações falsas e realizando apologia a atos criminosos e, por isso, foi solicitada a sua exclusão. Após a decisão, as buscas por redes alternativas, como CloutHub, cresceram rapidamente (dados do Google Trends). Nas próximas linhas, saiba tudo sobre o app, que ainda está indisponível no Brasil.

CloutHub é opção de nova rede social para conversas sobre temas políticos

O que é o CloutHub e como funciona?

O CloutHub é uma rede social direcionada para discutir questões sociais e políticas. A plataforma incentiva o debate cívico e afirma que apoia a liberdade de expressão e privacidade. A ideia da rede é ser uma comunidade para diálogos sobre problemas políticos e situações da atualidade que estejam em alta. Apesar de estar sendo forte alvo de apoiadores de Jair Bolsonaro no Brasil e também concentrar conservadores e de direita nos EUA entre seus usuários, a empresa diz não ser tendenciosa, mas sim neutra, não se posicionando como de direita, esquerda ou centro.

A rede alternativa possui moldes parecidos com o Facebook, e as ferramentas disponíveis se assemelham às de outras plataformas, como Twitter e Instagram . É possível criar um perfil e adicionar amigos, realizar postagens em fotos e vídeos, além de criar grupos, eventos, e ainda acompanhar notícias. No entanto, o aplicativo ainda não está disponível no Brasil para download nas lojas de apps. Apenas o site está aberto para a entrada na plataforma.

Quem pode usar o CloutHub?

Para utilizar o CloutHub, é necessário apenas ter mais de 16 anos e possuir um endereço de e-mail válido. Antes de se cadastrar, é necessário aceitar os Termos de Uso e Política de Privacidade. Em seguida, basta inserir o e-mail, um nome de usuário e uma senha para iniciar o perfil na rede. Vale lembrar que o procedimento, no momento, só pode ser feito via site, já que o app ainda não pode ser baixado no Brasil.

Por que a rede social está chamando atenção?

A rede social está em alta por conta de sua baixa moderação de conteúdo. Enquanto redes tradicionais, como Instagram e Twitter, se dispuseram a remover publicações que disseminam desinformação, o CloutHub não retira do ar esse tipo de postagem - o que se tornou um atrativo para alguns usuários.

Além disso, após a decisão do ministro Alexandre de Moraes de derrubar alguns grupos de apoiadores de Jair Bolsonaro no Telegram, a procura por redes alternativas também teve ascensão. Outro fator é que, após a compra do Twitter por Elon Musk, muitas pessoas também têm buscado redes alternativas, já que algumas mudanças previstas pelo empresário desagradaram usuários.

Quais as diferenças para o Twitter, Telegram e Instagram?

O CloutHub é uma rede que agrega diversos recursos como criação de postagens com fotos e vídeos. A plataforma apresenta um feed em que é possível curtir, comentar e compartilhar posts de outros amigos, assim como ocorre com outras redes nesse estilo. Por lá, é possível ainda ter um perfil e inserir botões que redirecionam para outras plataformas, como YouTube e Instagram .

Há também a possibilidade de criar um canal dentro do próprio sistema e postar vídeos, com seus respectivos número de visualizações e comentários. Já o feed é bem semelhante ao Twitter, podendo filtrar por conteúdos públicos ou de amigos. Há ainda os grupos para pessoas com interesses em comum se reunirem, uma aba para notícias e outra seção em que é possível encontrar canais de vídeos de outras pessoas.

O CloutHub é gratuito e se destaca por afirmar que não realiza mineração de dados, rastreamento ou venda de dados dos usuários. Além disso, a empresa também garante que apoia a liberdade de expressão e aplica os Termos de Uso de forma igualitária a todos. No entanto, conteúdos com discursos violentos, sexuais ou que incitem atividades ilegais não são aceitos na plataforma, de acordo com a empresa.

