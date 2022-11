Project Zomboid: 7 mods para você conhecer

Project Zomboid , jogo de sobrevivência desenvolvido pela The Indie Stone , conta com uma extensa lista de mods graças à sua comunidade. Algumas dessas criações adicionam cidades inteiras ao game, enquanto outras oferecem armamentos, recursos, itens e mecânicas inéditas. Entre os nomes mais populares estão o 10 Years Later, o Dynamic Traits e o Brita's Weapon Pack. Para instalar um mod, é preciso acessar a oficina do PZ no Steam . Confira, a seguir, sete mods para conhecer e melhorar a experiência no apocalipse zumbi.

1. 10 Years Later

Inspirado no jogo The Last of Us, da Naughty Dog, e no filme Eu Sou a Lenda, Ten Years Later imagina um mundo devastado após 10 anos de apocalipse. Ao andar pelas cidades, o jogador pode perceber, por exemplo, que a vegetação tomou as ruas, os telhados das construções e o interior dos imóveis. Com 112.344 inscritos, o mod idealizado pelo usuário Dane é um sucesso.

Na descrição na oficina do Steam, é dito que o mod funciona bem com outros criados pela comunidade de PZ, como o Barricaded World e o Worse Vehicle Condition. Dessa forma, se busca por uma experiência ainda mais imersiva, é interessante misturar essas três criações e ver um mundo completamente destruído pelos zumbis.

2. Dynamic Traits

O objetivo deste mod, segundo a descrição no Steam, é oferecer a possibilidade de ganhar ou perder características durante o jogo. Assim, o jogador não fica preso aos atributos escolhidos inicialmente, sejam eles positivos ou negativos. Além disso, o Dynamic Traits adiciona novos recursos ao Project Zomboid, como o medo de chuva. O mod é uma criação da usuária PepperCat e conta com 169,781 inscritos.

3. Brita's Weapon Pack

Com 1.204.617 usuários inscritos, Brita's Weapon Pack é um dos mods mais populares de Project Zomboid. Criado pela dupla Brita e Arsenal[26], o mod adiciona diversos armamentos e acessórios inéditos ao PZ, como bestas e lançadores de granadas. Com melhorias no sistema de armas do game, o Brita's promete aprimorar as mecânicas de combate durante o apocalipse.

4. Brita's Armor Pack

Brita e Arsenal[26] retornam ao mundo dos mods com o Brita's Armor Pack. O mod incorpora uma variedade de equipamentos ao jogo, como capacetes militares e policiais, headsets, mochilas, coletes à prova de balas e trajes de camuflagem especiais. Ao unir o Brita's Armor Pack com o Brita's Weapon Pack, o cenário de guerra é garantido. Até o momento, 1.018.485 de usuários já se inscreveram no mod na oficina do Steam.

5. Extra Map Symbols

Se você é daqueles que se perde constantemente no vasto mundo de Project Zomboid ou só gosta de utilizar o mapa com frequência, este mod é uma boa opção. Idealizado por Lexx e Wipe, ele adiciona vários novos símbolos para que os jogadores possam mapear melhor seus percursos. Dessa forma, os ícones podem servir como apoio para marcar locais com bons loots, pontos de interesse ou sinalizar perigos na região. O mod possui, atualmente, 555.946 usuários inscritos.

6. True Actions (Dancing)

Pensando em trazer mais alegria ao mundo de Project Zomboid, o usuário iBrRus criou o mod True Actions - Dancing. Com ele, o jogador pode aprender a dançar no apocalipse zumbi. Para isso, basta encontrar e ler as revistas de dança espalhadas pelo cenário ou achar cartas colecionáveis. Inicialmente, cada usuário conhece três danças aleatórias. Até o momento, o mod reúne 679.531 inscritos.

O criador do mod também idealizou o True Actions - Lying, que permite que os jogadores deitem em sofás e camas. Além disso, o personagem ainda pode sentar em poltronas, sofás e cadeiras. Com 1..104.311 usuários inscritos, o mod é um verdadeiro sucesso na comunidade do jogo de zumbi.

7. Raven Creek

Idealizado pelo jogador DavidBlane, Raven Creek adiciona um mapa inteiramente novo ao game da The Indie Stone. Segundo a descrição na oficina, o cenário não é recomendado para iniciantes. Ele foi pensado para oferecer uma experiência inédita no PZ, com mais ação, infectados e armamentos. Atualmente, há 686.772 usuários realizaram a inscrição no mod.

