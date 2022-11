Project Zomboid: veja 10 dicas para melhorar a sua gameplay no jogo

Project Zomboid é um jogo de sobrevivência no qual jogadores precisam enfrentar o apocalipse zumbi em um mapa gigante. Por essa razão, é importante entender como alguns itens funcionam, onde achar materiais essenciais, quais técnicas de sobrevivência adotar e como construir bases seguras para evitar hordas. Pensando nisso, o TechTudo reuniu doze dicas para melhorar sua gameplay e, assim, viver o maior tempo possível no jogo. Vale lembrar que o título está disponível para PC por meio das lojas digitais Steam e GOG, por R$ 37,99.

1. Ao se mover, agache

Em Project Zomboid, o silêncio é uma ferramenta importante, afinal, os zumbis são atraídos pelo som. Por essa razão, evite correr mesmo em situações de risco. Ao andar agachado, o jogador reduz os ruídos desnecessários e, por não precisar fugir, economiza tempo para vasculhar o ambiente ao redor. Em geral, produzir barulhos, como ao gritar ou ligar a sirene de carros, é útil somente quando o plano é criar distrações ou estratégias específicas.

2. Carregue somente o necessário

Com tantos itens disponíveis no jogo, é normal que o jogador se sinta tentado a pegar o máximo que conseguir. No entanto, se o seu personagem carregar muitos materiais, ele ficará pesado e terá dificuldade para se locomover. Assim, em situações de risco, como durante uma fuga de um grupo de zumbis, isso pode ser um grande problema.

Então, no início, o ideal é vasculhar os locais em busca de itens básicos. Procure por materiais como medicamentos, garrafas de água, comida e mochilas/bolsas. Com o passar do tempo, sinta-se à vontade para coletar os loots que desejar, mas, antes, foque no que for essencial. Uma dica é priorizar comidas, suprimentos médicos, bolsas, livros e revistas.

3. Encontre uma base

As bases são um elemento essencial para garantir a sobrevivência no jogo. Nos primeiros dias, achar um local não é tão urgente, mas começar a pensar onde gostaria de se estabelecer é interessante. Ao encontrar o lugar desejado, prepare-o: coloque cortinas na janela, fortifique as estruturas e elabore uma rota de fuga em caso de invasão por parte dos zumbis.

Para facilitar a busca, procure por prédios ou casas bem localizadas. Dessa forma, você provavelmente terá diversos recursos à disposição, como comida, água, árvores, ferramentas, lagos ou até mesmo armas. No entanto, não há uma regra — o importante é se desafiar e testar ambientes ao máximo.

4. Ache mochilas e sacolas cedo

Mochilas, sacolas, sacos de lixo, lancheiras, maletas e outros itens são úteis na hora de carregar suas coisas. Com esses equipamentos, "lootear" (ato de recolher materiais espalhados pelo game) se torna uma tarefa mais fácil e viável. Nos estágios iniciais da sobrevivência, opte por pegar qualquer saco que ajude a carregar os pertences.

As mochilas são os melhores equipamentos no sentido de transportar itens. Essa afirmação se deve ao fato de que, com elas, o jogador fica com as duas mãos livres, o que facilita na hora de manusear armamentos. A "mochila militar", a "mochila grande" e a "mochila de caminhada grande" são, atualmente, os itens com as maiores capacidades de armazenamento do jogo.

5. Consiga um carro

Apesar de barulhentos, os automóveis são importantes para a sua jogatina. Eles facilitam a locomoção, servem para armazenar materiais, conseguem transportar itens pesados, como geladeiras, e podem ser utilizados como barricadas caso queira. Além dos bancos e dos porta-luvas, também é possível usar a mala para colocar pertences.

Ao somar os espaços dos assentos e da mala, a "Chevalier Step Van", o "Dash Bulldriver" e o "Franklin Valuline" são os automóveis com a maior capacidade de armazenamento do game. No entanto, no início do jogo, utilize o primeiro veículo que conseguir encontrar. Por fim, apesar de tentador, evite usar carros para atropelar os zumbis — eles são danificados durante o processo.

6. Rasgue roupas para fazer bandagem

Caso esteja sem bandagens no momento, é possível rasgar roupas e utilizá-las como curativo. Essa técnica é muito útil em situações que exigem uma solução rápida, como no caso de precisar estancar sangramentos. Então, utilize vestimentas sem utilidade para criar o curativo improvisado ou então use as roupas dos zumbis para isso. A vantagem é que você nunca ficará sem uma forma de lidar com os seus machucados.

7. Assista TV e leia livros

Antes da energia acabar, é possível aproveitar para assistir TV. Ao fazer isso, seu personagem consegue aumentar as suas habilidades em determinada categoria (carpintaria, agricultura, mecânica, entre outros). O mesmo pode ser dito sobre os livros e as revistas, visto que os itens são uma forma fácil de aprimorar skills no jogo. Também é possível aprender coisas ao assistir fitas VHS, que podem ser encontradas em algumas casas e lojas espalhadas pela cidade.

8. Use mapas

No jogo, é possível encontrar mapas das cidades ou de alguns sobreviventes que anotaram os prédios ao redor com suprimentos úteis. No entanto, a maior parte da comunidade do Project Zomboid utiliza o site (https://map.projectzomboid.com/) para se encontrar no game ou localizar ambientes com loots bons. Enquanto ainda estiver se acostumando com os cenários, não deixe de consultar o mapa ao se sentir perdido.

9. Não saia a noite ou durante a névoa

A neblina também pode impactar o cenário de Project Zomboid. Então, quando esse momento chegar, evite sair de casa e, principalmente, dirigir. A névoa atrapalha a visão e permite que os zumbis cheguem até o jogador sem serem vistos. Já em relação ao carro, as chances de acontecer uma batida são altas, visto que é difícil enxergar obstáculos na estrada. É possível, inclusive, morrer ou ficar gravemente ferido em um acidente envolvendo veículos.

Caso não tenha lanternas ou algum meio para iluminar a noite, não saia de casa. A situação é parecida com o que acontece nos momentos de neblina: é difícil de enxergar e as chances de eventos indesejados acontecerem aumentam. Por isso, opte por fazer tarefas durante o dia.

10. Atenção aos alarmes

Ao invadir uma casa ou entrar em um carro, é possível acabar disparando um alarme. Se isso acontecer, fuja do local imediatamente e, então, espere algumas horas para retornar e continuar a exploração. Caso opte por ficar, você provavelmente terá que enfrentar grupos grandes de zumbis, atraídos por causa do barulho alto.