Promoção 11.11 no AliExpress: veja como funciona e como conseguir cupons

A promoção 11.11 do AliExpress , também conhecida como Duplo Onze, começou na última terça-feira (1) e vai até dia 11 de novembro. No Brasil, o evento funciona como uma espécie de "esquenta" para a Black Friday 2022 , marcada para o dia 25 de novembro . O AliExpress promete ofertas especiais com descontos de até 90% em diversos segmentos, além de cashback e frete grátis. Para tirar suas dúvidas a respeito do evento, o TechTudo fez uma lista com perguntas e respostas sobre a data. Entenda, a seguir, como funciona a promoção 11.11 no AliExpress, como conseguir cupons de desconto e se vale a pena comprar durante o período promocional.

Promoção 11.11 do AliExpress é "esquenta" para Black Friday; saiba mais — Foto: Thaisi Carvalho/TechTudo

O que é o 11.11 (Double Eleven ou Dia dos Solteiros)?

Criado em 2009 pelo grupo Alibaba, o 11.11 ou Duplo Onze funciona como uma espécie de Black Friday chinesa. A promoção coincide com o Dia dos Solteiros, celebração que ocorre dia 11 de novembro na China e incentiva as pessoas solteiras a comprarem presentes para si mesmas. Apesar de ser uma tradição chinesa, a data só ganhou caráter comercial a partir de 2009, quando foi registrada pelo grupo responsável pelo AliExpress. A promoção também conquistou o público, que aguarda, ano após ano, os descontos.

Promoção 11.11 do AliExpress é conhecida como Black Friday chinesa — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

No Brasil, a data funciona como um "esquenta" para a Black Friday, já que acontece pouco antes da data oficial do evento, marcado para dia 25 de novembro neste ano. Aqui, a popularidade da promoção 11.11 se deve ao fato de o AliExpress ter ganhado cada vez mais força entre os brasileiros. O marketplace costuma oferecer produtos de marcas chinesas, como aparelhos eletrônicos, por preços mais competitivos.

Quais descontos esperar?

De acordo com o AliExpress, esta edição do evento terá ofertas com até 90% de desconto. Os consumidores também terão descontos progressivos de R$ 15 a cada R$ 150 em compras. Com isso, um pedido no valor de R$ 450, por exemplo, receberá R$ 45 de desconto.

Outro benefício apresentado pela empresa chinesa é o acúmulo de cashback, válido para todas as compras feitas no período promocional. Dependendo dos produtos adquiridos, o dinheiro de volta pode somar até 5% do valor gasto.

Promoção 11.11 do AliExpress também oferece frete grátis em diversos produtos — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

Além disso, o e-commerce promete incluir milhões de produtos na categoria de frete grátis durante o evento. Também será possível obter descontos com a ferramenta Pechincha, que permite ao usuário diminuir o preço de um produto caso consiga obter bom engajamento ao divulgar uma oferta.

Como conseguir cupons de desconto?

Além dos descontos tradicionais, o AliExpress afirma que alguns lojistas irão disponibilizar cupons especiais, com ainda mais ofertas. Para isso, é importante ficar de olho na página do comerciante. Outra forma de conseguir cupons de desconto é navegando no próprio site, que emite pop-ups com códigos para novos usuários. Vale ressaltar que, desde 29 de outubro, o e-commerce já disponibilizava cupons para que os consumidores pudessem coletar e utilizar na promoção 11.11.

Cupom do AliExpress no 11.11 barateia ainda mais os preços dos produtos — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

É seguro comprar?

O AliExpress é um dos marketplaces mais famosos entre os brasileiros. Ainda assim, é importante prestar atenção à reputação do vendedor antes de concretizar uma compra. Uma das maneiras de fazê-lo é ler os comentários e avaliações de outros consumidores sobre o lojista ou produto. Quanto mais positivas forem as avaliações, mais confiável tende a ser o vendedor. No Reclame Aqui, o AliExpress recebeu nota 5 nos últimos seis meses. A empresa respondeu 72% das reclamações feitas pelos consumidores e resolveu 49,2% dos problemas apontados.

É importante avaliar reputação do vendedor antes de concretizar a compra no AliExpress — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Vale a pena comprar ou é melhor esperar a Black Friday 2022?

Para saber se vale a pena comprar na promoção do AliExpress 11.11 ou esperar a Black Friday, os consumidores devem considerar algumas questões. Embora as ofertas sejam atrativas, é preciso lembrar que as compras importadas demoram mais tempo para chegar. Por isso, se você tem pressa para ter o produto em mãos, é interessante dar preferência aos vendedores locais.

No entanto, é importante dizer que, durante a promoção 11.11, o grupo Alibaba disponibilizará quatro voos fretados, além dos oito voos semanais para o Brasil, para que as compras internacionais cheguem mais rápido ao destino. A medida busca garantir que, desde o momento em que o pedido for registrado até a chegada dos produtos no Brasil, passem-se no máximo sete dias.

Vale lembrar, por fim, que as compras internacionais estão sujeitas à tributação pela Receita Federal. De acordo com a Portaria MF 156/99, a alíquota do imposto de importação é de 60% do valor do produto acrescido de frete e seguro. Portanto, vale considerar esse cálculo na hora de fazer as compras.

