PS5 digital: veja 3 motivos para comprar (e outros 3 para não comprar)

O PlayStation 5 ( PS5 ) é o console de nova geração da Sony . Lançado há pouco mais de dois anos, o sucessor do PlayStation 4 ( PS4 ) já vendeu mais de 25 milhões de unidades e está disponível em dois modelos: um com entrada de discos, para quem não abre mão dos jogos em mídia física, e um sem o leitor de Blu-ray, restrito a jogos em mídia digital. Além de mais barato, o PS5 Digital tem a mesma potência do modelo padrão.

Contudo, a versão sem suporte aos discos de Blu-ray pode impedir de aproveitar algumas promoções de jogos, como a Black Friday 2022, e, em termos de valores, não é tão diferente do modelo mais completo da Sony. Para ajudar você a decidir se o console digital é uma boa opção para seu uso, o TechTudo preparou uma lista com três motivos para comprar a versão sem leitor e outros três para tirá-la do carrinho. Confira!

2 de 7 O PlayStation 5 foi lan;cado em duas verões: uma com e uma sem o leitor de discos — Foto: Divulgação/PlayStation O PlayStation 5 foi lan;cado em duas verões: uma com e uma sem o leitor de discos — Foto: Divulgação/PlayStation

PONTOS POSITIVOS

1. É mais barato que o PS5 padrão

Uma das principais vantagens por trás do PS5 Digital Edition é seu preço. Por não ter os componentes necessários para rodar discos de Blu-ray, essa versão do Playstation 5 é um pouco mais barata que o modelo padrão. Considerando os valores recomendados pela Sony e praticados por grande parte do varejo, quem escolhe a versão sem o leitor de discos paga R$ 3.899. O modelo mais tradicional do PS5, que conta com a entrada para CDs, é comercializado por R$ 4.399.

Essa diferença de preço também se mantém nos pacotes que incluem o console e algum jogo em destaque, como God of War: Ragnarok e FIFA 23. Na Amazon, sem desconto, a versão digital que acompanha código para resgatar um desses títulos pode ser encontrada por R$ 4.299, enquanto o bundle do modelo com leitor para mídia física aparece custando R$ 4.799. Mesmo em caso de promoção, essa diferença continua em cerca de R$ 500 – o suficiente para pagar por um segundo DualSense, que custa cerca de R$ 469 fora de promoções.

2. Mais leve e menor

3 de 7 PlayStation 5 Digital Edition é um pouco menor e mais leve que modelo padrão — Foto: Divulgação/Sony PlayStation 5 Digital Edition é um pouco menor e mais leve que modelo padrão — Foto: Divulgação/Sony

Os dois modelos de PS5 disponíveis no mercado são praticamente idênticos, com uma das poucas diferenças estéticas da versão digital sendo justamente a ausência do leitor de discos Blu-ray. Essa pode até ser considerada uma questão de preferência pessoal, mas a parte da frente do aparelho sem a entrada de discos tem um visual mais simétrico do que o modelo padrão e dá ainda mais destaque para o design extravagante do console de nova geração da Sony.

Além disso, por não ter os componentes responsáveis por reproduzir o conteúdo das mídias físicas, o PS5 digital é um pouco mais leve e fino. Enquanto a versão mais cara pesa cerca de 4,5 kg e tem altura de 104 mm, o modelo sem leitor de jogos em mídia física pesa aproximadamente 3,9 kg e tem 92 mm de altura. É uma diferença sutil, mas que pode facilitar o transporte e a instalação do console –principalmente se a estante da sua sala tiver pouco espaço livre ou prateleiras pequenas.

3. Tem a mesma potência que o modelo padrão

4 de 7 God of War: Ragnarok pode ser rodado com no modo gráfico mais exigente em ambos os consoles — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins God of War: Ragnarok pode ser rodado com no modo gráfico mais exigente em ambos os consoles — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

Outro ponto positivo do PS5 Digital Edition é que, apesar de mais barato, o modelo tem as mesmas especificações técnicas que a versão com leitor Blu-ray. Isso não acontece, por exemplo, entre os modelos de nova geração do Xbox, uma vez que o Xbox Series X é mais potente que o Xbox Series S.

No caso dos PlayStation, ambos são equipados com CPU AMD Ryzen Zen 2 e SSD personalizado de 825 GB, que garantem à versão sem entrada de discos potência suficiente para oferecer suporte a todas as novidades que estão bombando na nova geração de consoles. God of War: Ragnarok, por exemplo, vai ser rodado com iluminação por Ray Tracing, carregamento rápido, gráficos em 4K, taxas de framerate de até 120 fps e VRR em qualquer um dos consoles.

PONTOS NEGATIVOS

1. Não dá para jogar seus games antigos de PS4 em CD;

5 de 7 The Last of Us Part 2 é um exemplo de game de PS4 que não ganhou versão nativa de PS5. Caso o jogador tenha em mídia física, não vai poder aproveitá-lo no PS5 digital — Foto: Divulgação/Sony The Last of Us Part 2 é um exemplo de game de PS4 que não ganhou versão nativa de PS5. Caso o jogador tenha em mídia física, não vai poder aproveitá-lo no PS5 digital — Foto: Divulgação/Sony

Como o PS5 digital não conta com leitor Blu-ray, a principal desvantagem do modelo é não ser capaz de executar jogos e filmes em mídia física. Vale ressaltar que isso não se aplica apenas aos títulos da nova geração, mas também aos games de PS4 que rodam por retrocompatibilidade. Por isso, se você ainda tem discos do console em sua coleção e pretende continuar jogando, fique atento: nenhum deles é compatível e pode ser reproduzido com o modelo mais barato do PlayStation 5.

2. Nem aproveitar aquela promoção de mídia física...

6 de 7 PS5 sem leitor de discos Blu-ray pode te impedir de aproveitar promoções — Foto: Reprodução/ Unsplash PS5 sem leitor de discos Blu-ray pode te impedir de aproveitar promoções — Foto: Reprodução/ Unsplash

Por não funcionar com nenhum tipo de disco, o PS5 Digital Edition fica limitado às ofertas sazonais da PlayStation Store e aos games disponíveis no catálogo da PS Plus, uma vez que a PlayStation não vende jogos através de plataformas parceiras. Isso faz com que o modelo sem leitor Blu-ray não seja uma opção tão boa para quem quer economizar a longo prazo.

Os jogos recém-lançados, por exemplo, costumam ter desconto primeiro em mídia física – já que diversos varejistas oferecem esse tipo de produto e os próprios jogadores podem vender seus jogos usados uns aos outros. Assim, além de passar batido por uma grande variedade de promoções, o PS5 sem entrada para CDs te impede de aumentar a biblioteca adquirindo jogos de segunda mão ou trocando aqueles que já platinou com os amigos.

3. Não é tão mais barato que o PS5 tradicional

7 de 7 O DualSense é um dos grandes destaques entre os PlayStation de nova geração — Foto: Divulgação/Sony O DualSense é um dos grandes destaques entre os PlayStation de nova geração — Foto: Divulgação/Sony

Apesar de ser aproximadamente R$ 500 mais barato que a versão comum, o modelo digital do PS5 a diferença não é tão grande assim, proporcionalmente. A versão sem leitor custa cerca de 12% menos, então, dependendo do uso e da necessidade, investir um pouco mais para ter a opção de rodar jogos em mídia física pode ser o melhor negócio para alguns consumidores. Além disso, principalmente durante promoções como as da Black Friday, é possível encontrar o PS5 padrão em oferta com preços próximos aos da versão sem entrada de CDs.