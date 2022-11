Que dia é a Black Friday 2022? Saiba tudo sobre o evento de promoções

A Black Friday 2022 acontece dia 25 de novembro, e muitos consumidores já começaram a pesquisar produtos com descontos. A promoção, realizada anualmente na última sexta-feira de novembro, ganhou força no Brasil em 2010. Desde então, o evento atrai muita pessoas às lojas físicas e virtuais em busca de produtos como eletrônicos, eletrodomésticos, roupas e até itens consumíveis. Serviços digitais, como os de streaming, também costumam oferecer descontos na época, para incentivar a adesão de novos assinantes.

Embora sejam muito procuradas, as ofertas da Black Friday também despertam a desconfiança dos consumidores em relação à sua validade. Isso porque, na data, é comuns que as lojas pratiquem a famosa "Black Fraude", aumentando o valor dos produtos dias antes e diminuindo o preço durante o evento de promoções, para simular um desconto. Pensando nisso, o TechTudo reuniu perguntas comuns sobre a Black Friday Brasil 2022 para tirar as dúvidas dos compradores. Confira, nas linhas a seguir, como fazer compras mais seguras e aproveitar ofertas.

1. Quando começa a Black Friday 2022?

A Black Friday 2022 acontece dia 25 de novembro. A promoção ocorre anualmente na última sexta-feira do mês, um dia após o feriado norte-americano de Ação de Graças. Apesar de a celebração estadunidense não ser uma tradição brasileira, a Black Friday já conquistou os consumidores do Brasil. O evento foi trazido para cá pelo e-commerce e posteriormente adotado pelas grandes lojas varejistas.

No Brasil, a data ganhou algumas particularidades. Semanas antes do evento, muitas lojas fazem o chamado “Esquenta Black Friday", anunciando promoções no decorrer do mês até o dia da Black Friday. O objetivo da ação, também conhecida como "Black November", é atrair mais consumidores e criar expectativas para o dia 25.

2. O que significa Black Friday?

Em tradução direta, o termo Black Friday significa “Sexta-Feira Preta”. O registro mais antigo que se tem da expressão data de 24 de setembro de 1869, quando dois investidores da bolsa de valores de Nova York aumentaram o preço do ouro para tentar gerar mais lucro. A manobra de manipulação, entretanto, foi frustrada pelo governo, que disponibilizou mais metal no mercado. A ação derrubou drasticamente o valor do minério e trouxe prejuízos financeiros aos investidores.

Outra teoria remete aos anos 1960, quando policiais da cidade de Filadélfia também usavam o termo Black Friday para se referir à sexta-feira após o Dia de Ação de Graças. Isso porque, no sábado, acontecia um clássico entre dois times populares do futebol americano universitário. A partida atraía torcedores de todo o país, e a cidade ficava lotada já na sexta-feira. Com um grande fluxo de carros, o trânsito se tornava caótico, e os policiais ficavam muito atarefados – Black Friday.

Os comerciantes, então, se aproveitavam da confusão para fazer promoções e atrair consumidores. Entretanto, o termo e as ofertas só se popularizaram no varejo dos Estados Unidos a partir de 1980. No Brasil, o evento chegou um pouco mais tarde, em 2010. A iniciativa partiu do comércio virtual, mas, após o sucesso da ação no e-commerce, as lojas físicas começaram a aderir à promoção.

3. Em quais lojas devo ficar de olho?

A maior parte das grandes lojas aderem às promoções da Black Friday. Varejistas tradicionais como Americanas, Casas Bahia e Magazine Luiza iniciam cedo as publicidades sobre o evento, além de aderirem ao “Esquenta Black Friday”. Lojas virtuais como Submarino, Amazon e Mercado Livre também já estão com promoções antecipadas. Além disso, marketplaces e lojas virtuais asiáticas como AliExpress, Shopee, Shein e Wish também aproveitam a data para anunciar grandes descontos e ofertas.

3. Quais produtos terão desconto?

Eletrodomésticos e eletrônicos como smartphones, computadores e notebooks costumam ser os produtos mais procurados durante a Black Friday. Consequentemente, são os que recebem os descontos mais expressivos. Segundo levantamento do Reclame Aqui, esses itens representam 35% do potencial de compra do evento. A pesquisa estima ainda que moda, acessórios, cosméticos e perfumaria também terão destaque na data.

Vale lembrar que, neste ano, a Black Friday ocorrerá durante a Copa do Mundo. De acordo com pesquisa realizada pelo Globo, 72% dos consumidores têm a intenção de comprar algum item relacionado ao evento na Black Friday. Roupas, TVs, calçados, bebidas alcoólicas, artigos esportivos e artigos de decoração são alguns exemplos.

4. Como não cair em promoções falsas de produtos "pela metade do dobro"?

É preciso atenção para não cair em promoções falsas durante a Black Friday. Uma das mais comuns é a de produtos “pela metade do dobro”, quando os varejistas aumentam o preço da mercadoria semanas antes do evento para baixá-lo em seguida. Para escapar de ciladas como essa, uma dica é recorrer a comparadores de preço. Sites como o Compare TechTudo permitem consultar o histórico de preços do produto em gráficos para, assim, saber se o desconto é real.

A forma de pagamento também é um fator que pode alterar o valor dos produtos. Algumas lojas oferecem descontos apenas para os pagamentos feitos à vista, mas aumentam a taxa de juros em compras realizadas via cartão de crédito. Nesses casos, vale conferir as informações atentamente antes de comprar. O valor do frete também pode fazer a diferença. Logo, não se esqueça de levá-lo em conta.

5. Como comprar com segurança?

Além de boas práticas para não cair em promoções de produtos "pela metade do dobro", é preciso se cercar de alguns cuidados para não ser vítima de golpes online. O consumidor pode, por exemplo, pesquisar a reputação da loja no Reclame Aqui e consultar o CNPJ do comércio na Receita Federal, para saber se o e-commerce realmente existe e se está legalizado. Além disso, todos os anos o Procon-SP atualiza uma lista com lojas que não são confiáveis. Vale a pena consultá-la.

Outro cuidado essencial é verificar a veracidade dos sites. Isso porque, durante a Black Friday, é comum que golpistas imitem páginas de e-commerces legítimos para roubar dados pessoais e bancários dos consumidores em golpes de phishing. Os links falsos costumam chegar via mensagens via e-mail, WhatsApp e SMS. Para não cair nesse golpe, observe atentamente o domínio da página. Procure por erros de digitação (amazoM.com.br em vez de amazoN.com.br, por exemplo) e terminações pouco usuais, como .biz ou net.

Na hora da compra, priorize o pagamento com cartão de crédito. Trata-se de um meio mais seguro, uma vez que permite que o comprador cancele a compra facilmente em caso de problemas. Além disso, muitos bancos oferecem a possibilidade de gerar um cartão de crédito virtual temporário. Como sua numeração de identificação e do código de segurança são temporárias, o cartão pode ser usado apenas uma vez, o que ajuda a proteger o consumidor.

6. Vale a pena comprar na Black Friday?

Segundo dados do Reclame Aqui, mais de 78% dos brasileiros pretendem comprar produtos online nesta Black Friday. Com uma boa pesquisa de preços e lojas, é possível fugir das promoções "pela metade do dobro" e encontrar produtos com verdadeiros descontos. Além disso, o consumidor pode recorrer a sites que oferecem cupons de desconto e cashback para obter ainda mais vantagem.

Aqueles que não conseguiram encontrar os produtos desejados durante a Black Friday podem esperar pela Cyber Monday. O evento ocorre na segunda-feira seguinte à Black Friday e também oferece descontos em lojas virtuais.

