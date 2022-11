Resultados da Copa do Mundo 2022: 5 sites para acompanhar as partidas

Torcedores podem se informar sobre os resultados da Copa do Mundo 2022 em diferentes sites. Jornal O Globo , GE e FIFA + são exemplos de páginas online que reúnem informações sobre o torneio mundial, que vai até 18. dezembro, no Catar. Além de tabelas com os resultados dos jogos e as datas e horários das próximas partidas da disputa, os sites reúnem notícias, análises e conteúdos especiais sobre a Copa do Catar. Alguns, inclusive, permitem assistir aos jogos ao vivo. O TechTudo preparou uma lista com cinco sites que fazem a cobertura Copa do Mundo 2022. A seguir, confira os recursos de cada página e saiba como ficar bem informado sobre o torneio.

1. O Globo

No site do jornal O Globo há um destaque para a Copa do Mundo 2022 na página inicial. A seção exibe os resultados em tempo real dos jogos do dia e também notícias de destaque sobre o Mundial. Clicando na aba "Catar 2022", os torcedores encontram a cobertura completa, com diversas matérias e alguns conteúdos especiais, com análises dos colunistas do jornal. O site abriga ainda um simulador do torneio e uma tabela da Copa do Mundo.

Na tabela, é possível conferir os resultados, datas, horários de todos os jogos e a classificação das equipes. O recurso contempla a fase de grupos, as oitavas de final, as quartas de final, a semifinal e a final do campeonato. O simulador, por sua vez, permite que os usuários façam a própria configuração da Copa do Mundo e escolham qual será a equipe vencedora. Além do site, o jornal O Globo também possui perfil no LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter e TikTok.

2. GE

Outra forma de acompanhar os resultados da Copa do Mundo é pelo GE, já que quase toda a página inicial do portal está dedicada ao assunto. O banner principal do site reúne o placar dos principais jogos do dia e ainda permite assistir à partida do momento ao vivo, retransmitida pelo sinal da TV Globo. Mais abaixo, é possível encontrar notícias sobre a disputa.

Na aba “Meu time do coração”, localizada no lado direito da home, os torcedores conseguem selecionar seus times preferidos para receberem as notícias mais recentes e visualizarem a agenda dos próximos jogos. Além disso, o GE também disponibiliza uma tabela completa com os grupos, fases, rodadas, data e horário das partidas e classificação dos times.

A página ainda tem outros recursos: um ranking que mostra quais são os principais artilheiros do evento esportivo e um simulador no qual os usuários podem fazer seus palpites a respeito do torneio. Além do site, o GE também tem perfil no Instagram e no TikTok.

3. FIFA+

O site FIFA+ (fifa.com/fifaplus/pt/home) é totalmente dedicado à Copa do Mundo. É possível ver notícias, melhores momentos do torneio, resultados das partidas, tabela com data e horário dos jogos, análises e mais informações sobre as seleções participantes. A página ainda conta com um player para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo.

Um diferencial do Fifa+ é a seção "Fantasia", que oferece vários recursos interativos e gratuitos. Nela, os usuários podem participar do bolão da Copa, dando palpites sobre o resultado dos jogos, além de terem a chance de montar uma equipe fictícia e jogar online com outras pessoas. A zona de jogos é gratuita, mas é preciso criar uma conta no Fifa+ para participar.

O Lance é mais um site cuja maioria dos conteúdos da página inicial são voltados para a Copa do Mundo. Além de notícias sobre o torneio, os usuários podem conferir uma live diária no início da noite que apresenta um resumo com as principais informações sobre o dia de jogos. Os torcedores também conseguem escolher suas seleções preferidas para se manterem informados – basta clicar no emblema de uma equipe para ler as últimas notícias relacionadas.

Na plataforma também é possível encontrar análises dos times e uma tabela completa sobre o Mundial, que exibe pontuação e classificação das equipes, datas dos jogos seguintes, simulador dos próximos resultados e estatísticas do campeonato. Além do site, os torcedores também podem acompanhar o Lance no Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube e Kwai.

5. Placar

A página online da revista Placar abriga uma aba especialmente dedicada à Copa do Mundo 2022. Nela, os torcedores encontram uma tabela com a pontuação de cada seleção, bem como a posição que ela se encontra dentro do grupo. Essa ferramenta ainda tem espaço para as próximas fases da competição: quartas de final, oitavas de final, semifinal, disputa pelo terceiro lugar e final.

A cobertura contempla notícias, agenda do dia, curiosidades, galeria de fotos e análises sobre os jogos do torneio. Os usuários podem acessar os conteúdos da Placar tanto no site quanto nas redes sociais, já que a revista conta com perfil em diversas plataformas: Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, Kwai e YouTube.

