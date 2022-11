Seis extensões para Gmail que você deveria instalar agora mesmo

O Gmail tem suporte a várias extensões que podem facilitar o trabalho e proporcionar mais produtividade para quem as utiliza. Os plugins, disponíveis gratuitamente na Chrome Web Store , servem como complemento para as funcionalidades que já existem no serviço de e-mail do Google . Eles permitem disparar campanhas em massa, organizar a caixa de entrada em uma disposição semelhante à dos quadros do Trello e até mesmo saber quais e-mails já foram lidos pelos destinatários. Para otimizar o seu dia a dia com o Gmail , o TechTudo reuniu seis extensões muito úteis para a plataforma. Confira.

1 de 7 Conheça extensões para Gmail que você deveria usar — Foto: Getty Images Conheça extensões para Gmail que você deveria usar — Foto: Getty Images

O Sortd (https://chrome.google.com/webstore/detail/sortd-for-gmail/aohlfneeliakfcefeffppfplagbccbni) é uma extensão do Gmail no estilo de quadro Kanban, metodologia ágil para gestão de projetos. Com o plugin, a interface da caixa de entrada passa a ser organizada em colunas, às quais é possível adicionar tarefas – assim como no Trello. Você pode transformar uma mensagem em uma tarefa arrastando-a para uma das colunas e, assim, organizar as suas mensagens como preferir. É possível, por exemplo, criar colunas para mensagens pessoais, de trabalho e promocionais.

2 de 7 Sortd deixa o Gmail no estilo de quadro Kanban, transformando a sua caixa de entrada em colunas de tarefas — Foto: Reprodução/Kátia Moura Sortd deixa o Gmail no estilo de quadro Kanban, transformando a sua caixa de entrada em colunas de tarefas — Foto: Reprodução/Kátia Moura

2. Mergomail

Mergomail (https://workspace.google.com/marketplace/app/mergo_email_em_massa_mail_merge/91302273949) é uma extensão que permite enviar mensagens em massa, facilitando os disparos. Para usá-la, basta clicar no ícone verde que ficará disponível na barra lateral direita do Gmail após a instalação. Em seguida, clique em "Mala Direta" para enviar uma campanha e selecione a mensagem que será disparada – ela precisa estar salva como um rascunho do Gmail.

3 de 7 Mergomail possibilita enviar campanhas para vários destinatários ao mesmo tempo — Foto: Reprodução/Kátia Moura Mergomail possibilita enviar campanhas para vários destinatários ao mesmo tempo — Foto: Reprodução/Kátia Moura

O próximo passo é clicar em "Adicionar destinatários", que podem ser importados de uma planilha do Google Sheets, um arquivo do Excel ou adicionados manualmente. Uma vez importada a lista, basta enviar a campanha. Os disparos também podem ser feitos a partir do Google Docs e Sheets, integrados ao Mergomail. A extensão fornece ainda relatórios de acompanhamento, nos quais é possível ver quantos e-mails foram abertos, respondidos e clicados.

3. MailTracker

MailTracker (https://chrome.google.com/webstore/detail/mailtracker-free-email-tr/pgbdljpkijehgoacbjpolaomhkoffhnl?hl=pt-BR) é uma extensão que rastreia e-mails enviados pelo Gmail. Ela mostra se o destinatário recebeu a mensagem, quantas vezes ela foi aberta e ainda quando foi visualizada pela primeira e pela última vez. A plataforma assegura que, apesar de "rastrear" os e-mails, não lê seus conteúdos e nem tem acesso ao IP do destinatário e do remetente.

4 de 7 MailTracker rastreia e-mails e mostra se o destinatário recebeu o e-mail, assim como quantas vezes a mensagem foi aberta — Foto: Reprodução/Kátia Moura MailTracker rastreia e-mails e mostra se o destinatário recebeu o e-mail, assim como quantas vezes a mensagem foi aberta — Foto: Reprodução/Kátia Moura

Uma vez instalada, a extensão pode ser identificada por um tique verde, que estará na parte inferior da janela de escrever um novo e-mail e confirmará que o MailTracker está funcionando. Assim que você começar a utilizar a extensão, todos os seus e-mails terão uma marcação que informa se a mensagem foi aberta ou não: basta passar o mouse por cima dela para ter acesso às informações.

4. Checker Plus

A extensão Checker Plus (https://chrome.google.com/webstore/detail/checker-plus-for-gmail/oeopbcgkkoapgobdbedcemjljbihmemj?hl=pt-BR) promete ajudar os usuários a se manterem atualizados sobre novas mensagens sem precisar abrir o Gmail. Com ela, cada e-mail que chega à caixa de entrada é notificado com uma janela pop-up, que aparece no canto inferior direito da tela do desktop. Os alertas também emitem sons, que podem ser personalizados conforme as preferências do usuário.

5 de 7 Checker Plus notifica todos os novos e-mails com janelas pop-up — Foto: Reprodução/Kátia Moura Checker Plus notifica todos os novos e-mails com janelas pop-up — Foto: Reprodução/Kátia Moura

As notificações da janela mostram as primeiras linhas do e-mail — para que você saiba sobre o que se trata a mensagem e se é urgente respondê-la. Além de ler, o plugin também permite deletar e marcar e-mails durante a navegação, facilitando a gestão das mensagens. O funcionamento do Checker Plus também favorece o acesso a múltiplas contas ao mesmo tempo.

5. Simple Gmail Notes

Simple Gmail Notes (https://chrome.google.com/webstore/detail/simple-gmail-notes/jfjkcbkgjohminidbpendlodpfacgmlm) é uma extensão que adiciona notas a e-mails e fios de conversas. Com ela, é possível escrever lembretes e comentários complementares sobre a mensagem. Você pode, por exemplo, anotar o contexto em que acontece uma conversa ou até mesmo registrar as informações do destinatário.

6 de 7 Simple Gmail Notes adiciona notas a e-mails — Foto: Reprodução/Kátia Moura Simple Gmail Notes adiciona notas a e-mails — Foto: Reprodução/Kátia Moura

Após a instalação do plugin, você verá todas as funcionalidades dele dispostas acima da caixa de mensagem. É possível criar, excluir, aumentar e diminuir, ou alterar as cores das notas com facilidade. Você também pode controlar em que espaço as notas aparecem na tela. Vale ressaltar que a extensão é integrada ao Google Drive, de forma que todas as anotações ficam salvas na nuvem.

6. FlowCrypt

Focada em segurança, a extensão FlowCrypt (https://chrome.google.com/webstore/detail/flowcrypt-encrypt-gmail-w/bnjglocicdkmhmoohhfkfkbbkejdhdgc?hl=pt-BR) criptografa os e-mails enviados, dando ao usuário mais liberdade para compartilhar dados e tratar de assuntos sensíveis pelo correio eletrônico. A segurança é feita por meio do PGP (Pretty Good Privacy), um software de criptografia utilizado para arquivos confidenciais.

7 de 7 FlowCrypt faz a criptografia dos seus e-mails para o envio de dados confidenciais — Foto: Reprodução/Kátia Moura FlowCrypt faz a criptografia dos seus e-mails para o envio de dados confidenciais — Foto: Reprodução/Kátia Moura

Para usar a extensão, é preciso seguir alguns procedimentos. Depois de instalá-la, clique em "New Encryption Key" para configurar uma nova chave. Digite uma frase secreta, clique em "Set Pass Phrase" e confirme o código. Se já possuir uma chave, clique em "Use My Own Private Key".

Em seguida, acesse o seu Gmail e clique em "Secure Compose" no lado esquerdo do Gmail e, assim, aparecerá a caixa de mensagem. Depois, digite o endereço de e-mail do destinatário, o assunto, o texto que deseja enviar e clique em "Encrypt, Sign and Send". Assim, o e-mail estará criptografado. É preciso ressaltar, porém, que tanto o remetente quanto o destinatário precisam ter a extensão instalada no navegador do Google e as chaves configuradas para abrir o conteúdo.

Com informações de Chrome Web Store e Kinsta

