Sete bots 'do bem' que você deveria seguir agora no Twitter

O Twitter abriga diferentes bots , que se escondem entre os usuários da rede social. No entanto, apesar da má fama, nem todos os robôs são maléficos: alguns, inclusive, podem ser muito úteis dentro da plataforma. Entre os serviços dos "bots do bem" estão a possibilidade de criar lembretes para visualizar um tuíte específico, colorir fotos em preto e branco e até baixar vídeos de forma rápida e gratuita. Para utilizar esses recursos, basta possuir uma conta no Twitter e seguir as instruções dos robôs. Confira, a seguir, a lista que o TechTudo preparou com sete bots muito úteis do Twitter que você deveria seguir.

1 de 8 Nem todos os bots do Twitter são ruins; veja lista com sete robôs "do bem" — Foto: Getty Images/SOPA Images Nem todos os bots do Twitter são ruins; veja lista com sete robôs "do bem" — Foto: Getty Images/SOPA Images

📝 Suspensão temporária no Twitter: o que fazer quando receber? Comente no Fórum do TechTudo

O que são bots?

Os bots (variação e abreviação de "robôs", em português) são softwares que executam atividades repetitivas e pré-definidas. Eles são capazes de responder a comandos em tempo real, sendo uma boa opção para otimizar funções que podem ser automatizadas, como colorir imagens, sintetizar documentos e baixar vídeos online. O funcionamento dos bots ocorre por meio da comunicação entre diferentes algoritmos, que trabalham juntos para reproduzir a tarefa pré-estabelecida.

Existem bots com múltiplas funções, como interagir com pessoas, otimizar o atendimento em e-commerces e outros serviços, observar padrões de usuários na navegação de um site ou ainda monitorar a saúde de um sistema. Em contrapartida, há também os bots "do mal", que são programados para enviar spam, disseminar fake news, coordenar ataques direcionados e enviar spam. Veja, a seguir, exemplos de bots "do bem" no Twitter.

1. Remind me of this tweet

O bot “Remind me of this tweet” (“Lembre-me deste tuíte”, em tradução literal) funciona como um lembrete dentro do microblog para visualizar uma publicação mais uma vez. Depois de acionado, ele responde o usuário de acordo com o tempo programado, que pode ser de dois dias ou até de um ano. Para utilizá-lo, basta marcar o perfil da página (@RemindMe_OfThis) e informar, em inglês, quando você gostaria de receber o tuíte. Uma mensagem de confirmação é respondida automaticamente pela página, e a programação é feita.

2 de 8 Conheça o bot do Twitter que possui função de lembrete — Foto: Reprodução/Juliana Campos Conheça o bot do Twitter que possui função de lembrete — Foto: Reprodução/Juliana Campos

2. Colorize Bot

O “Colorize Bot” é um robô que utiliza inteligência artificial para colorir imagens em preto e branco. Para ativá-lo, basta mencionar o perfil do Twitter (@colorize_bot) no tuíte que você deseja transformar e, em seguida, aguardar entre um e dez minutos para que o bot responda com a imagem editada. O serviço pode ser útil para reimaginar fotos antigas, como as de parentes ou de artistas mais velhos. Ele ainda possui uma página no Instagram (colorize__bot) com a seleção das melhores imagens.

3 de 8 Bot do Twitter permite colorir imagens — Foto: Reprodução/Juliana Campos Bot do Twitter permite colorir imagens — Foto: Reprodução/Juliana Campos

3. Thread Reader

O “Thread Reader” é o robô ideal para quem não tem paciência de ler fios de discussão inteiros no Twitter. A ferramenta auxilia o usuário do microblog ao converter toda a sequência de tuítes em um único documento, cujo link é enviado na conversa. Assim, o internauta pode ler todo o fio de forma mais prática e objetiva. Para utilizá-lo, basta mencionar o bot (@threadreaderapp) desejado e acrescentar “unroll”.

4 de 8 Bot "desenrola" o fio de threads do Twitter, facilitando a leitura — Foto: Reprodução/Juliana Campos Bot "desenrola" o fio de threads do Twitter, facilitando a leitura — Foto: Reprodução/Juliana Campos

4. Baixador de Vídeo

O "Baixador de Vídeo" é uma robô brasileiro do Twitter. Ao ser mencionado, o bot baixa os vídeos dos tuítes por meio do site MyVideoHunter. O recurso poupa tempo do usuário que quer fazer o download de conteúdos audiovisuais, evitando que ele recorra a baixadores e plugins externos. Para usufruir do robô, basta marcar a página do bot (@BaixadorDeVideo) e aguardar a resposta do baixador — que costuma demorar cerca de um minuto.

5 de 8 Baixador de Video é bot que permite fazer download de conteúdos audiovisuais — Foto: Reprodução/Juliana Campos Baixador de Video é bot que permite fazer download de conteúdos audiovisuais — Foto: Reprodução/Juliana Campos

5. Emoji Mashup Bot

O "Emoji Mashup Bot" oferece o serviço de criar um novo emoji a partir da mistura de outros dois já existentes. Diferente de outros robôs, este não é um bot interativo, ou seja, é preciso conferir os posts da conta para utilizar as figurinhas já publicadas. No entanto, isso não é um problema para os seguidores da conta, que se divertem com as misturas aleatórias de emojis. Para conferir o acervo, acesse a página do Twitter (@EmojiMashupBot).

6 de 8 Emoji Mashup Bot mistura emojis para criar figurinhas únicas — Foto: Reprodução/Juliana Campos Emoji Mashup Bot mistura emojis para criar figurinhas únicas — Foto: Reprodução/Juliana Campos

6. Pegabot

O Pegabot é um projeto do Instituto de Tecnologia e Sociedade (ITS) do Rio de Janeiro, em parceria com a organização sem fins lucrativos Instituto Tecnologia & Equidade. A função do bot é auxiliar o usuário a identificar contas do Twitter que também são robôs. Para isso, basta marcar a página em um tuíte suspeito e perguntar: "@pegabots é bot?". A resposta é automática e fica disponível dentro de segundos.

7 de 8 Descubra se um perfil suspeito do Twitter é, na realidade, um bot com o Pegabot — Foto: Reprodução/Juliana Campos Descubra se um perfil suspeito do Twitter é, na realidade, um bot com o Pegabot — Foto: Reprodução/Juliana Campos

7. Make it a quote

Com o bot "Make it a quote", é possível transformar tuítes em imagens personalizadas, que são paródias de citações. O sistema de tecnologia automaticamente une a foto de perfil do usuário e sua postagem em uma arte gráfica, e disponibiliza para o internauta baixar ou compartilhar a imagem com os amigos. Para utilizá-lo, basta marcar a página no Twitter (@MakeItAQuote) na publicação desejada e conferir a foto instantaneamente. Ainda é possível adicionar cor à imagem inserindo a palavra "color" ou "colour" no pedido, ficando "@MakeItAQuote color".

8 de 8 Crie artes a partir de tweets com o Make it a quote — Foto: Reprodução/Juliana Campos Crie artes a partir de tweets com o Make it a quote — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Com informações de LifeHacker

Veja também: Fake News: como denunciar no WhatsApp, Facebook, Twitter e apps 📱