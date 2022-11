Significado de emojis: conheça 10 carinhas que você ‘entendeu errado’

O significado de cada emoji nem sempre está tão óbvio para os usuários. Usar emojis é uma ótima forma de demonstrar o que você está pensando ou sentindo na Internet, sem precisar usar nenhuma palavra para isso. As figuras são muito populares em redes sociais e mensageiros, como WhatsApp , Instagram e Facebook , por exemplo. Porém, como muitos dos ícones são ambíguos, é comum as pessoas interpretarem as imagens de diferentes formas.

A confusão pode ser pior ainda tendo em vista que os emojis para Android e iPhone (iOS) não são totalmente iguais. Na lista a seguir, confira os verdadeiros significados de 10 emojis que são usados em contextos "errados". A seleção inclui ícones, como emoji envergonhado, "high five" e braços cruzados.

1 de 11 Significado de emojis: conheça 10 emojis que você ‘entendeu errado’ — Foto: Divulgação/ Emoji Keyboard Significado de emojis: conheça 10 emojis que você ‘entendeu errado’ — Foto: Divulgação/ Emoji Keyboard

A Unicode, organização responsável por estabelecer padrões de linguagem na Internet, disponibiliza um documento (http://www.unicode.org/review/pri294/pri294-emoji-image-background.html) com recomendações para as fabricantes.

As dicas são a respeito de algumas divergências que aparecem nas versões das imagens, explicitando os verdadeiros sentidos das figuras nas plataformas móveis. O sistema leva em consideração os emojis do Android, como aqueles usados em serviços do Google como o Hangouts.

1. Emoji envergonhado

A ideia deste emoji era simplesmente indicar uma carinha envergonhada. Porém, a criatividade dos usuários e a interpretação ambígua das imagens fez com que ele ganhasse diferentes sentidos.

Muitos usuários do iOS costumam usar o emoji para representar alguém assustado, já alguns do Android o usam para indicar um bonequinho conformado. Por último, os do Windows ainda usam uma terceira interpretação na qual o emoji representa um usuário alegre, sentindo-se sortudo, com olhos acanhados.

2 de 11 Significado do emoji envergonhado — Foto: Reprodução/Unicode Significado do emoji envergonhado — Foto: Reprodução/Unicode

2. Emoji comemorando

É difícil acreditar, porém, segundo a Unicode, este emoji está comemorando alguma vitória. A imagem parece tudo, menos um triunfo. Dessa forma, a figura foi interpretada pelos usuários como um bonequinho muito irritado, como se estivesse "bufando".

3 de 11 Este emoji não está zangado, ele está comemorando — Foto: Reprodução/Unicode Este emoji não está zangado, ele está comemorando — Foto: Reprodução/Unicode

3. Emoji das coelhinhas

Outro emoji mencionado no documento é o das meninas com orelhas de coelho. Enquanto no iOS o desenho causou polêmica ao ficar parecido com as icônicas coelhinhas da Playboy, nas outras plataformas a conotação é menos sexual. A recomendação da Unicode era de que o emoji tivesse orelhas menores para voltar a representar a ideia de “festa”.

4 de 11 Emoji das coelhinhas não deveria ter conotação sexual — Foto: Reprodução/Unicode Emoji das coelhinhas não deveria ter conotação sexual — Foto: Reprodução/Unicode

4. Emoji sofrendo

Este é mais um caso de ambiguidade entre os emojis. Como eles são diferentes nos sistemas iOS e Android, as carinhas foram interpretadas com significados distintos. Para os usuários do iOS, esta é uma carinha feliz, com um sorriso de um canto a outro da boca.

Já para quem usa Android e Windows, o emoji representa um bonequinho irritado. Mas a novidade é que nenhum deles estavam certos. Segundo os criadores, o emoji deveria representar alguém fazendo careta, como se estivesse se esforçando muito – o que indica determinação ou dor.

5 de 11 O emoji deveria representar alguém que está se esforçando muito — Foto: Reprodução/Unicode O emoji deveria representar alguém que está se esforçando muito — Foto: Reprodução/Unicode

5. Emoji carrancudo

Este emoji deveria representar uma pessoa sisuda, mal encarada. No entanto, devido aos seus diferentes desenhos, ele é interpretado de diferentes maneiras. Para muitos usuários de iOS, esta carinha representa alguém surpreso, em estado de choque. Já a do Android aparenta uma pessoa triste, deixando para o Windows talvez a melhor interpretação do real significado da figura.

6 de 11 Emoji carrancudo — Foto: Reprodução/Unicode Emoji carrancudo — Foto: Reprodução/Unicode

6. Emoji cansado

Era para ser um bonequinho cansado e bocejando, mas, com a criatividade dos usuários, ele se tornou a representação de espanto. Os usuários interpretaram a figura como um bonequinho boquiaberto, mas na verdade ele estava apenas exausto.

7 de 11 Emoji cansado — Foto: Reprodução/Unicode Emoji cansado — Foto: Reprodução/Unicode

7. Marcador de livro

Parecia uma etiqueta, dessas que encontramos nos produtos para determinar os preços. Mas não era. De acordo com a Unicode, este emoji é apenas um marcador de livros e quase ninguém usa.

8 de 11 Esta figura representa um marcador de livro e não uma etiqueta — Foto: Reprodução/Unicode Esta figura representa um marcador de livro e não uma etiqueta — Foto: Reprodução/Unicode

8. Emoji aliviado

Alívio é a expressão que representa o emoji, segundo os próprios criadores. Porém, para a Unicode, muitos usuários acham que o bonequinho está dormindo e usam para demonstrar alguém com sono.

9 de 11 Este emoji representa alívio — Foto: Reprodução/Unicode Este emoji representa alívio — Foto: Reprodução/Unicode

9. “High five”

Entre os exemplos mais polêmicos, o emoji de mãos juntas se destaca. Muitas vezes ele é interpretado como "high-five", mas, na verdade, a organização explica que seu sentido original é de agradecimento ou oração, como fica explícito nas versões para Android e Windows. Já na versão para iOS, a figura pode confundir e deixa margem para outras interpretações.

10 de 11 Emoji High five” — Foto: Reprodução/Unicode Emoji High five” — Foto: Reprodução/Unicode

10. Emoji com os braços cruzados

O emoji de braços cruzados talvez seja um dos mais confusos. Muitos se perguntam o que a figura estaria representando e está aqui a resposta: nada feito. O emoji representa um acordo recusado, diferente do boneco irritado que muitos acreditaram ser.

11 de 11 Emoji representa um acordo recusado, significa 'nada feito' — Foto: Reprodução/Unicode Emoji representa um acordo recusado, significa 'nada feito' — Foto: Reprodução/Unicode

