Silent Hill 2 Remake vai sair para PC e Xbox? Veja 5 dúvidas sobre o game

Silent Hill 2 Remake foi anunciado pela Konami em outubro com um trailer enigmático e que trouxe poucas informações aos jogadores. O título, até então, está planejado para o PlayStation 5 ( PS5 ) e PC, com exclusividade de um ano ao console da Sony. Já se sabe que o game vai refazer tudo do game original, lançado em 2001 para o PlayStation 2 , Xbox e também no PC, recontando sua história e recriando os gráficos com qualidade para a nova geração. Contudo, ainda há muitas dúvidas específicas quanto ao remake, como as plataformas, mudanças e a data oficial de lançamento. Confira, a seguir, as principais delas.

2 de 6 James Sunderland retorna em remake completo de Silent Hill 2 — Foto: Divulgação/Konami James Sunderland retorna em remake completo de Silent Hill 2 — Foto: Divulgação/Konami

👉 Quais são os melhores jogos de terror? Comente no Fórum do TechTudo

1. Quando será lançado?

Silent Hill 2 Remake ainda não tem data definida de lançamento – nem mesmo o ano foi citado pela Konami. A produtora já garantiu, contudo, que o desenvolvimento está nos estágios finais. Isso pode indicar que a data está mais próxima do que se imagina, ainda mais considerando que, com remakes, os anúncios normalmente ocorrem com um intervalo de tempo menor para o lançamento. Dito isso, há probabilidade que o game chegue nos primeiros meses de 2023, ainda que nada esteja confirmado.

O que se sabe, de fato, é que há ainda outros games e projetos da saga Silent Hill em desenvolvimento; cada um trabalhado por um time diferente. No caso deste remake, o responsável é o Bloober Team, de Layers of Fear.

3 de 6 Produção de Silent Hill 2 Remake está avançada e deve sair logo — Foto: Divulgação/Konami Produção de Silent Hill 2 Remake está avançada e deve sair logo — Foto: Divulgação/Konami

2. Para quais plataformas o jogo vai sair?

Silent Hill 2 Remake será um jogo exclusivo temporário do PlayStation 5 (PS5). Ele ficará na plataforma da Sony por, pelo menos, um ano após ter sido lançado, além de ter uma versão PC também programada, lançada via Steam. Depois deste período, o título vai ser lançado nas plataformas Xbox. A Konami não citou citado se o título vai chegar ao Xbox One ou se vai apenas para os Xbox Series X/S. Contudo, como no PlayStation, o jogo vai chegar somente para a nova geração, tudo indica que, no Xbox, ele também seja um exclusivo dos consoles atuais.

4 de 6 Silent Hill 2 Remake é exclusivo temporário da Sony em termos de consoles — Foto: Divulgação/Konami Silent Hill 2 Remake é exclusivo temporário da Sony em termos de consoles — Foto: Divulgação/Konami

3. O que há de novo no remake?

Talvez a mudança mais drástica seja a nova câmera em terceira pessoa estilo over the shoulder, o que muda totalmente a jogabilidade. O mesmo aconteceu nos remakes recentes dos games da saga Resident Evil, que contavam com a câmera fixa em pontos do cenário e passaram para cima do ombro do protagonista. Como os games da franquia da Capcom, Silent Hill 2 também era em terceira pessoa, mas a câmera ficava afastada do personagem.

O jogo também terá gráficos refeitos completamente e vai usar o motor gráfico Unreal Engine 5, da Epic Games, que promete gerar visuais avançados e extremamente realistas para os fãs de horror. Ainda não se sabe se o game tratá conteúdo adicional, como vai ocorrer com o remake de Dead Space.

5 de 6 Espere por gráficos muito bonitos em Silent Hill 2 Remake — Foto: Divulgação/Konami Espere por gráficos muito bonitos em Silent Hill 2 Remake — Foto: Divulgação/Konami

4. Qual é a história de Silent Hill 2?

Em Silent Hill 2, controlamos James Sunderland, que recebe uma carta de sua esposa, Mary, endereçada de Silent Hill. O problema é que Mary estava sofrendo de uma doença grave e havia falecido três anos antes de a carta ter sido entregue. James decide investigar o que está acontecendo e se depara com outros mistérios na estranha cidade. Lá, ele também encontra outras pessoas que estão atrás de seus objetivos pessoais, como Angela Orosco, uma jovem que procura sua mãe, e Laura, que seria amiga de Mary.

A história se desenvolve conforme James explora mais de Silent Hill e começa a se dar conta de que aquela não era uma cidade normal. Sunderland encontra alguns desafios e pesadelos que o cenário oferece e logo descobrimos ainda que a missão de desvendar o mistério de Mary não será nada fácil – e nem tranquilo.

6 de 6 O assustador Pyramid Head em Silent Hill 2 Remake — Foto: Divulgação/Konami O assustador Pyramid Head em Silent Hill 2 Remake — Foto: Divulgação/Konami

5. Quais são os requisitos mínimos para PC?

Como já está em estágio avançado de desenvolvimento, Silent Hill 2 Remake já tem página no Steam, onde também é possível ver as configurações mínimas que seu PC deve ter para que o jogo funcione. São elas:

Silent Hill 2 Remake: requisitos mínimos Componente Configuração mínima Sistema operacional Windows 10 x64 Processador Intel Core i5 8400 | AMD Ryzen 3 3300X Memória 12 GB Placa de vídeo AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 1080 Espaço livre 50 GB