Smart TV Samsung: veja 7 modelos por a partir de R$ 2.478

Outra opção é a Samsung 55Q70A, que apresenta painel de 120 Hz e compatibilidade por valores que partem de R$ 3.400. Já para quem procura por modelos mais robustos, a Samsung 55QN85A conta com processador Quantum 4K e tecnologia QLED pelo investimento aproximado de R$ 5.199.

1 de 8 Smart TV Samsung: veja 7 modelos por preços que variam entre R$ 2.478 e R$ 5.199 — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Smart TV Samsung: veja 7 modelos por preços que variam entre R$ 2.478 e R$ 5.199 — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

A Samsung 50AU7700 faz parte da linha UHD da marca sul-coreana e conta com bordas finas e visual livre de cabos. Ela ainda apresenta processador Crystal 4K, que converte todo o conteúdo em resolução mais próxima possível. Já a tela é em LED e tem proporção de ‎‎16:9. Para o comando de voz, o televisor conta com a possibilidade de escolher entre os assistentes Bixby, Alexa e Google Assistente. O produto é vendido por valores a partir de R$ 2.478.

Em termos de conectividade, o aparelho oferece ‎Bluetooth, entradas USB, Ethernet e HDMI. A TV também permite espelhar o smartphone com apenas um toque, enquanto o controle remoto reconhece todos os aparelhos compatíveis com a televisão e passa a controlá-los também. O som tem potência de 20 Watts e recurso Dolby Digital Plus, para mais imersão. No Submarino, soma 3,8 de 5 estrelas, com elogios dos consumidores para a qualidade da tela e as variedades de aplicativos compatíveis com o sistema operacional.

Prós: UHD e Dolby Digital Plus

UHD e Dolby Digital Plus Contras: relatos de que a TV costuma travar repetitivamente durante o uso

2 de 8 A AU7700 entrega imagens com cores equilibradas e boa resolução — Foto: Beatriz Aguiar/TechTudo A AU7700 entrega imagens com cores equilibradas e boa resolução — Foto: Beatriz Aguiar/TechTudo

A Samsung 50BU8000 é um modelo da marca sul-coreana que apresenta o formato Air Slim, um aparelho minimalista com apenas 2,5 cm de espessura. As imagens em 4K ainda contam com Dynamic Crystal Color, função que introduz cores mais puras e reais com realce dos contrastes durante as exibições, para fornecer uma sensação de profundidade. Já o sistema HDR aumenta o alcance dos níveis de luz na TV. Para o som, o aparelho acompanha com áudios 3D, com promessa de mais imersão, além de áudio adaptativo, que se adequa ao ambiente. O processador é o Crystal 4K, um dos modelos mais vendidos da marca, para que todas as imagens sejam transformadas no que for mais próximo a imagens UHD. O televisor é visto por preços a partir de R$ 2.999.

Para quem procura melhorar a qualidade do entretenimento, a TV 50BU8000 traz o Motion Xcelerator, que promete mais fluidez nas cenas. O Smart Hub integrado sugere conteúdos com base em como o usuário usa a TV, enquanto o controle remoto SolarCell é feito com material reciclável e recarregável com energia solar. Ainda, é compatível com as assistentes virtuais Alexa, Google Assistente e Bixby. Nas avaliações de compradas da Submarino, este televisor foi avaliado com nota 5 de 5.

Prós: sistema Crystal 4K e qualidade UHD

sistema Crystal 4K e qualidade UHD Contras: não possui conexão Bluetooth

3 de 8 Samsung Crystal UHD 4K BU8000 apresenta processador Crystal 4K — Foto: Divulgação/Samsung Samsung Crystal UHD 4K BU8000 apresenta processador Crystal 4K — Foto: Divulgação/Samsung

A Smart TV QLED Q60B é a sucessora do modelo de entrada para a linha premium da Samsung. De acordo com a fabricante, esse televisor, em específico, apresenta recursos exclusivos, mas sem as funcionalidades premium. Ela apresenta a Quantum HDR, função que oferece imagens mais realistas e nítidas, além de um formato AirSlim, com espessura diminuta e um novo Smart Hub, onde principais aplicativos ficam armazenados. A TV é encontrado por cifras a partir de R$ 3.099.

Para quem procura um televisor com Modo Game, a QLED Q60B oferece a possibilidade de mudar a proporção padrão da imagem para 32:9 e também mais fluidez nas partidas online. Esse televisor conta com uma função que possibilita identificar o som, aprimorando-o de acordo com o que está sendo reproduzido.

Prós: espessura diminuta

espessura diminuta Contras: preço elevado

4 de 8 Samsung Q60B é a sucessora do modelo de entrada para a linha premium da Samsung — Foto: Divulgação/Samsung Samsung Q60B é a sucessora do modelo de entrada para a linha premium da Samsung — Foto: Divulgação/Samsung

A 55Q70A é um modelo QLED e conta com a qualidade Pontos Quânticos 1, uma função que aumenta 100% de volume de cor, trazendo o máximo da qualidade em qualidade 4K, com 1 bilhão de cores vibrantes. Ela conta com um painel 120 Hz nativo, prometendo fluidez e detalhes completos em cada movimento, com uma qualidade visual mais nítida e sem rastro, mesmo em cenas de rápido deslocamento. A TV pode ser comprada por cerca de R$ 3.400.

Já pensando no áudio, este modelo se destaca pelo Movimento Virtual, uma experiência de som 3D, permitindo que o usuário fique totalmente imerso no áudio dos seus filmes e séries, como se estivesse no meio da ação, além do Modo Game. Além disso, essa linha possui Bixby, Alexa e Google Assistant integrados e Multitela 10, permitindo que o comprador divida a tela da TV ao meio, permitindo assistir à tela comum e a tela espelhada do seu smartphone. Avaliada em 4,4 de 5 estrelas, os usuários destacam que após um determinado tempo de uso ela acaba travando e desligando sozinha.

Prós: qualidade QLED e som 3D

qualidade QLED e som 3D Contras: travamento

5 de 8 Samsung 55Q70A apresenta processador Quantum 4K — Foto: Divulgação/Samsung Samsung 55Q70A apresenta processador Quantum 4K — Foto: Divulgação/Samsung

A Samsung 55LS03A pode ser uma opção para quem é fã de arte. A The Frame foi pensada para ser uma obra de arte na sua casa, e é possível emoldurá-la de maneira personalizada, podendo escolher uma das molduras disponíveis, que se encaixam na borda da tela perfeitamente, como ímãs. Um dos pontos altos desse modelo é o One Connect, onde apenas um fio fino conecta a The Frame a uma central de conexões externa, que conecta a TV à energia e aos demais aparelhos. Além disso, a 55LS03A conta com sensores que alteram o brilho para adaptar o display às condições de luminosidade do ambiente. O produto é visto por valores que partem de R$ 3.599.

O maior diferencial da linha The Frame entre as outras linhas da marca é a possibilidade de personalizar a aparência do aparelho para refletir o seu estilo. Este modelo acompanha 20 obras de arte com nomes como Paul Gauguin e Claude Monet, e é possível assinar um conteúdo online exclusivo por apenas R$ 16 mensais que dá acesso a mais de 1.400 obras de museus e artistas do mundo. Na Submarino, ela foi avaliado em 4,9 de 5 estrelas e se destaca pela qualidade visual e pela qualidade sonora durante as reproduções. Entretanto, os compradores destacam que o controle costuma apresentar problemas de conexão.

Prós: One Conecct e qualidade visual

One Conecct e qualidade visual Contras: controle costuma apresentar problemas

6 de 8 A Samsung 55LS03A foi pensada para ser uma obra de arte na sua casa — Foto: Divulgação/Samsung A Samsung 55LS03A foi pensada para ser uma obra de arte na sua casa — Foto: Divulgação/Samsung

A Samsung 55Q80A é mais uma opção de TV 4K. O modelo vem com uma tela QLED de 55 polegadas, resolução de 3840 x 2160 pixels com 1 bilhão de cores vibrantes por muito mais tempo e frequência de 120 Hz. Esta linha ainda conta com o controle remoto solar, recarregável por energia solar, pela própria luz ambiente da sua casa ou por USB, evitando o desperdício de milhões de pilhas AAA ao longo dos anos. O produto é visto por valores a partir de R$ 3.799.

Além disso, a televisor vem equipada com quatro saídas HDMI, duas conexões USB, uma entrada de Vídeo Composto (AV), uma de vídeo componente e uma RCA. O aparelho também dispõe das conexões Bluetooth e Wi-Fi. O produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas na Submarino e os consumidores destacaram o conforto do controle remoto, o bom funcionamento das funções que optimizam a qualidade visual e sonora durante o uso. Porém, eles afirmam que os 120 Hz não são alcançados no Modo Game.

Prós: controle solar, QLED e qualidade visual

controle solar, QLED e qualidade visual Contras: TV não alcança 120 Hz quando é conectada ao Modo Game

7 de 8 A QLED 55Q80A é um modelo com resolução 4K e recursos de aprimoramento de imagem — Foto: Divulgação/Samsung A QLED 55Q80A é um modelo com resolução 4K e recursos de aprimoramento de imagem — Foto: Divulgação/Samsung

A Samsung 55QN85A possui 55 polegadas e resolução em 4K (‎3840 x 2160 pixels) e bordas invisíveis, com o intuito de oferecer uma experiência com painel de pouca interferência. Com recursos variados, ela pode ser indicada para aqueles que procuram tecnologia de áudio e qualidade visual otimizada para filmes, séries e outros tipos de entretenimento. A estrutura fina, com 2,7 cm de espessura, promete adaptação a qualquer espaço. Ela disponibiliza suporte aos mais variados assistentes virtuais, como Google Assistente e Bixby. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 5.199 para comprar o produto.

O recurso de pontos quânticos utilizada no modelo altera a configuração de LED para Mini LEDs e, na prática, a tela QLED passa a conferir um nível maior de brilho, bem como maior volume de cores. Outros aspectos da TV presentes na ficha técnica são o processador Neo Quantum 4K, o sistema Tizen e o suporte ao Bluetooth e Wi-Fi Direct. Ela está avaliada em 5 de 5 estrelas. A nota completa destaca a qualidade sonora, visual e a rapidez do sistema operacional da televisão.

Prós: QLED e ultrarrápida

QLED e ultrarrápida Contras: preço elevado

8 de 8 Samsung QN85A apresenta tecnologia QLED — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Samsung QN85A apresenta tecnologia QLED — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

