Snapdragon 8 Gen 2: 5 recursos de IA do chip que você precisa conhecer

O Snapdragon 8 Gen 2 , novo processador da Qualcomm para celulares e tablets Android top de linha, se destaca pelos avanços no processamento com inteligência artificial (IA) . A tecnologia está integrada por todo o hardware do chipset e promete entregar "experiências extraordinárias". Presente em diversos componentes da plataforma mobile – desde o ISP (sigla para "Processador de Sinal de Imagem", em português) até o processador 5G –, a IA permite desfrutar de recursos avançados, como tradução multilinguagem e sensor de presença que bloqueia o celular automaticamente quando o dono do aparelho se afasta.

O TechTudo esteve presente no Snapdragon Summit 2022, evento no qual a Qualcomm apresentou o SD 8 Gen 2 e outras novas tecnologias, e lista a seguir cinco recursos interessantes do chip que usam inteligência artificial. Continue a leitura para saber como cada um deles funciona e o que oferecem.

1 de 5 Snapdragon 8 Gen 2 está equipado com inteligência artificial avançada — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo Snapdragon 8 Gen 2 está equipado com inteligência artificial avançada — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

1. Tradução multilinguagem

O Snapdragon 8 Gen 2 oferece suporte à tradução multilinguagem em tempo real. Em outras palavras, você pode falar em uma língua, e o celular traduzirá o seu discurso para vários outros idiomas. O recurso pode até parecer um aplicativo de tradução comum, mas não é: a tradução é feita diretamente pelo smartphone, mesmo sem acesso à Internet. Durante o Snapdragon Summit, a Qualcomm demonstrou a tecnologia para jornalistas; na ocasião, as falas foram traduzidas do inglês para o chinês e o espanhol.

2 de 5 Tradução multilinguagem, tecnologia do Snapdragon 8 Gen 2, em ação — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo Tradução multilinguagem, tecnologia do Snapdragon 8 Gen 2, em ação — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

Isso é possível graças à arquitetura do processador hexagonal do Snapdragon 8 Gen 2, que permite realizar uma técnica chamada "Micro Tile Inferencing". Ela consiste em desmembrar redes neurais de inteligência artificial em dezenas de milhares de pedaços (ou "ladrilhos", para usar o termo traduzido literalmente), para rodar múltiplos processos ao mesmo tempo.

2. Cognitive emotional tagging

Quando o cérebro armazena uma memória de um momento, ele também guarda uma emoção associada a esse episódio. Ao rever uma foto na praia tirada com amigos durante o seu período de férias, por exemplo, você pode sentir felicidade. Esse fenômeno recebe o nome de "associação emocional", e a proposta do Snapdragon 8 Gen 2 é ajudar você a reviver algumas dessas emoções – usando inteligência artificial.

Explicamos: ao pesquisar por uma palavra-chave no celular, o sistema retorna uma série de fotos e vídeos correspondentes ao termo. Assim, se você busca por "praia", verá entre os resultados diversas imagens com água e faixa de areia, mas não necessariamente fotografias de momentos marcantes que você viveu em ambientes praianos.

Com o recurso "Cognitive emotional tagging" (algo como "Detecção de Associação Emocional", em português), o Snapdragon 8 Gen 2 usa inteligência artificial para identificar os registros fotográficos mais interessantes, que vão aparecer primeiro nos resultados de busca. O mesmo vale para vídeos: ao abrir o clipe, a IA pulará direto para o momento mais interessante do conteúdo. Na forma tradicional, por outro lado, o celular tocaria o vídeo do começo.

3. Sensing Hub

O Sensing Hub é um sistema da Qualcomm que usa inteligência artificial para detectar a presença do usuário. Assim, a tecnologia é capaz de bloquear a tela do celular automaticamente segundos após o dono sair de perto do aparelho, por exemplo. O Sensing Hub também consegue captar ruídos de passos e detectar mudanças na luz, de forma que, quando a pessoa retorna para perto do smartphone, a tecnologia "acorda" o celular, que agora pode ser desbloqueado pelo dono com biometria facial. Segundo a Qualcomm, o recurso poupa bateria e ajuda a preservar a privacidade.

3 de 5 Sensing Hub detecta afastamento do usuário e bloqueia celular automaticamente — Foto: Reprodução/Qualcomm Sensing Hub detecta afastamento do usuário e bloqueia celular automaticamente — Foto: Reprodução/Qualcomm

4. Always Sensing Camera

O recurso "Always Sensing Camera" ("Câmera Sempre Ligada", em português), como o próprio nome indica, usa inteligência artificial para capturar imagens constantemente. Com ele, é possível escanear cardápios de QR Code sem desbloquear o dispositivo, por exemplo.

4 de 5 Always Sensing Camera detecta quando usuário está compartilhando o display com outra pessoa e bloqueia chegada de notificações de mensagens — Foto: Reprodução/Qualcomm Always Sensing Camera detecta quando usuário está compartilhando o display com outra pessoa e bloqueia chegada de notificações de mensagens — Foto: Reprodução/Qualcomm

Além de mais conveniência, a tecnologia promete mais privacidade. De acordo com a Qualcomm, o recurso também é capaz de bloquear automaticamente a tela, para que outros não bisbilhotem o celular por cima do seu ombro, e de bloquear a chegada de notificações quando você está compartilhando o display com outra pessoa.

5. Segmentação semântica em tempo real

O Snapdragon 8 Gen 2 conta com um ISP (sigla para "Processador de Sinal de Imagem", em português) cognitivo que usa inteligência artificial para aprimorar a captura de fotos e vídeos. Com o recurso de "segmentação semântica", a câmera ganha consciência de contexto, sendo capaz de reconhecer cada aspecto da sua foto ou frame de vídeo e otimizá-lo individualmente – assim como ocorre em uma edição em camadas no Photoshop. Os ajustes são feitos em tempo real, antes mesmo de você pressionar o botão do obturador.

5 de 5 Recurso de segmentação semântica reconhece reflexo da lente do óculos e o remove antes mesmo da captura da foto — Foto: Reprodução/Qualcomm Recurso de segmentação semântica reconhece reflexo da lente do óculos e o remove antes mesmo da captura da foto — Foto: Reprodução/Qualcomm

O filtro foi treinado não apenas para detectar rostos, cabelos, roupas e planos de fundo, mas também detalhes como lábios, olhos e dentes. Assim, a tecnologia consegue identificar um óculos e remover seu reflexo da lente, por exemplo, já durante a pré-visualização da imagem. Com a segmentação semântica, pode-se esperar fotos e vídeos com céus mais azuis, peles mais suaves e detalhes mais nítidos.

*A jornalista viajou para o Havaí a convite da Qualcomm.

