Snapdragon 8 Gen 2: veja 6 melhorias do chip para a câmera do Android

O Snapdragon 8 Gen 2 , novo processador da Qualcomm para celulares Android top de linha, trouxe uma série de melhorias para o Snapdragon Sight, solução de processamento de imagem do chipset. Entre elas está um ISP (sigla para "Processador de Sinal de Imagem", em português) com inteligência artificial (IA) que consegue detectar os elementos da foto para aplicar ajustes personalizados a cada um deles – e não à imagem como um todo – em tempo real, além de gravar vídeos 8K em HDR.

O SD 8 Gen 2 também ganhou um motor de bokeh dedicado, que permite tirar fotos e gravar vídeos com a câmera frontal com o fundo desfocado – no estilo do modo cinema, do iPhone (iOS). Com esses recursos premium, a Qualcomm promete transformar o seu celular em uma câmera com qualidade DSLR. O TechTudo esteve no Snapdragon Summit 2022, evento no qual a empresa apresentou o processador e suas principais novidades, e lista seis melhorias do chipset para as câmeras de celulares com Android. Confira a seguir.

1 de 5 Snapdragon 8 Gen 2 — Foto: Divulgação/Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 — Foto: Divulgação/Qualcomm

📝 Qual a marca de smartphone com a melhor câmera? Opine no Fórum do TechTudo

1. ISP Cognitivo e gravação de vídeos 8K em HDR

A inteligência artificial está presente por toda a arquitetura do Snapdragon 8 Gen 2, e no processador de imagens não seria diferente. O ISP (sigla para "Processador de Sinal de Imagem", em português) é cognitivo, ou seja, capaz de perceber e distinguir contextos. Graças à tecnologia, a câmera consegue detectar cada elemento que compõe a foto para otimizá-lo individualmente – falaremos sobre a segmentação semântica mais adiante.

2 de 5 ISP Cognitivo do Snapdragon 8 Gen 2 capta imagens com qualidade profissional, maior nitidez e cores mais vivas — Foto: Reprodução/Qualcomm ISP Cognitivo do Snapdragon 8 Gen 2 capta imagens com qualidade profissional, maior nitidez e cores mais vivas — Foto: Reprodução/Qualcomm

Além disso, o ISP de 18 bits é triplo, ou seja, pode capturar de três câmeras simultaneamente. Ele também é capaz de captar 4.096 vezes mais dados de cor e luz em comparação ao Snapdragon 8 Gen 1. Isso significa, entre outras coisas, que é possível tirar fotos e gravar vídeos em 8K em HDR (recurso que gera imagens mais nítidas, com melhor equilíbrio entre as zonas claras e escuras) com mais de um bilhão de tons de cor. O ISP consegue ainda capturar 3,2 gigapixels por segundo – velocidade suficiente para capturar 240 fotos de 12 MP em apenas um segundo.

2. Segmentação semântica em tempo real

Quando o assunto é fotografia, o recurso de "segmentação semântica" se destaca como uma das novidades mais interessantes do Snapdragon 8 Gen 2. Usando redes neurais de inteligência artificial, a câmera é capaz de identificar os diferentes elementos que compõem a foto ou frame de vídeo – incluindo planos de fundo, características faciais, roupas, acessórios e mais –, para que cada um deles receba ajustes personalizados. O resultado são fotografias e vídeos mais profissionais, com cores mais vivas e detalhes mais nítidos.

3 de 5 Recurso de segmentação semântica reconhece reflexo da lente do óculos e o remove antes mesmo da captura da foto — Foto: Reprodução/Qualcomm Recurso de segmentação semântica reconhece reflexo da lente do óculos e o remove antes mesmo da captura da foto — Foto: Reprodução/Qualcomm

O diferencial da segmentação semântica, vale destacar, é que os ajustes são feitos em tempo real, e não no pós-processamento da foto. Antes mesmo de pressionar o botão de captura, já é possível ver a imagem otimizada na pré-visualização. Tudo isso é possível porque a câmera de inteligência artificial do SD 8 Gen 2 trata as imagens em oito camadas diferentes – assim como em uma edição no Photoshop, por exemplo –, acelerando a otimização.

3. Nivelamento e estabilização do horizonte

Com este recurso, o Snapdragon 8 Gen 2 é capaz de reconhecer o horizonte e o manter em linha reta, mesmo que a câmera esteja inclinada. Assim como ocorre na segmentação semântica, o ajuste é feito em tempo real, sendo perceptível já na pré-visualização da foto ou vídeo. É isso, aliás, que diferencia a tecnologia da concorrência: apesar de o recurso de nivelamento de horizonte estar presente em iPhones, ele é aplicado apenas no pós-processamento.

4. Bokeh em vídeos

O Snapdragon 8 Gen 2 ganhou um motor de bokeh dedicado. Com ele, é possível tirar fotos e gravar vídeos com a câmera frontal em 4K com o fundo desfocado. O recurso é similar ao modo cinema, do iPhone (iOS), e permite ajustar a qualidade e a intensidade do bokeh, bem como a forma do efeito. O TechTudo experimentou o recurso com três formatos diferentes para as luzes de fundo: coração, losango e círculo.

4 de 5 Novo recurso de câmera do Snapdragon 8 Gen 2 permite customizar formas de bokeh — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo Novo recurso de câmera do Snapdragon 8 Gen 2 permite customizar formas de bokeh — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

5. Always Sensing Camera

A tecnologia Always Sensing Camera (ou "Câmera Sempre Ligada", em português) não é novidade, uma vez que já está presente no Snapdragon 8 Gen 1, mas recebeu melhorias interessantes no SD 8 Gen 2. Agora, é possível ler QR Codes mesmo que o celular esteja bloqueado – basta passar a câmera sobre o código. Isso deve otimizar a experiência de leitura de cardápios digitais em restaurantes, por exemplo.

5 de 5 Tecnologia Always Sensing Camera permite ler QR Codes mesmo com o celular bloqueado — Foto: Reprodução/Qualcomm Tecnologia Always Sensing Camera permite ler QR Codes mesmo com o celular bloqueado — Foto: Reprodução/Qualcomm

O recurso promete não apenas poupar tempo dos usuários, como também oferecer mais privacidade. Isso porque a tecnologia Always Sensing Camera é capaz de detectar se há algum "bisbilhoteiro" espiando o celular por cima do seu ombro e bloquear automaticamente o display. Da mesma forma, ela consegue identificar se você está compartilhando a tela com outra pessoa – vendo um vídeo com um amigo, por exemplo – para bloquear a chegada de notificações de mensagens.

*A jornalista viajou para o Havaí a convite da Qualcomm.

Veja também: Três plataformas gratuitas para melhorar qualidade da foto online