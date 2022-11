Soundbar Bluetooth: 7 modelos para melhorar o som e facilitar a conexão

Já a LG SN4 conta com tecnologia DTS Virtual X, que promete uma experiência de áudio completa e som multidimensional por valores que partem de R$ 1.033. Outra alternativa é a JBL MultiBeam, que apresentam compatibilidade com AirPlay, Alexa Multi-Room Music e Chromecast por cerca de R$ 2.099. Confira a seguir sete soundbars Bluetooth para comprar no Brasil em 2022.

1. Pulse SP106 – a partir de R$ 168

A SP106, da Pulse, oferece design simples e de fácil utilização. Isso porque o alto-falante se encontra na parte anterior do eletrônico e se prolonga por todo o design, enquanto a região superior conta com teclas power e de configuração multimídia. A interface de conexão disponibiliza conectividade sem fio via Bluetooth, o que deve ser útil para usuários que não apreciam fios. Este recurso é compatível com TVs, tablets, computadores e até celular. Já na questão desempenho, é possível usufruir de dois alto-falantes de 15 W, totalizando uma potência de 30 W. O produto é visto por valores a partir de R$ 168.

A fabricante promete que o dispositivo pareado pode ficar a uma distância de até 10 metros. O hardware hospeda um slot para cartão de memória micro SD e portas de conexão Auxiliar e USB. A bateria pode ser recarregada via USB, cuja autonomia alcança 4 horas. O design traz dimensões de 40 cm de largura por 9 cm de altura. Avaliado com uma nota de 3,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam que as especificações técnicas entregam o que prometem, mas alguns criticam que a qualidade do som pode não ser muito nítida.

multicompatibilidade de conexão

baixa autonomia de bateria

2. Goldentec GT 2.0 – a partir de R$ 349

A GT 2.0, da Goldentec, oferece um design bastante longo com 89 cm de largura por 10 cm de altura. O alto-falante apresenta uma potência chamativa e acima da média com 80 W, o que deve proporcionar mais imersão e qualidade no áudio. A região posterior do produto detém uma interface cabeada de conexão via HDMI e USB, e conectividade P2 para fone de ouvido. O produto pode ser adquirido por valores a partir de R$ 349.

O usuário também pode usufruir da conexão Bluetooth, caso deseje utilizar o equipamento sem a presença de fios. Já o sistema de tensão elétrica suporta bivoltagem, sendo entre 110 V e 220 V. O design promete encaixe para suporte na parede, enquanto as laterais promovem teclas power e de configuração multimídia. Avaliado com uma nota de 4,1 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a qualidade da reprodução sonora, mas criticam ausência de visor no design.

sistema Bluetooth com estabilidade

não acompanha suporte para TV

A Stage, da Creative, acompanha um controle remoto e uma caixa de som passiva, o que pode promover maior imersão no áudio. A soundbar é indicada tanto para TVs como monitores de computador, principalmente quando se fala de modelos ultrawide. O design carrega teclas power e de volume, além de uma entrada USB para conexão com outros aparelhos ou pendrive e entrada P2 para fones de ouvido. Ela é vendido por preços que partem de R$ 935.

A tecnologia Bluetooth permite ao usuário se conectar com outros aparelhos além da televisão, como é o caso dos smartphones. Os sons reproduzidos pelo equipamento devem alcançar uma potência máxima de 160 W, juntando a caixa de som principal com a ativa. O item fornece dimensões de 55 cm de largura por 7 cm de altura. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a boa qualidade do material e a possibilidade de tocar músicas direto do pendrive. Contudo, reclamam que o alto-falante não proporciona boa nitidez nos sons graves ou agudos.

material de boa qualidade

problemas com a reprodução sonora

O modelo SN4, da LG, também acompanha uma caixa de som passiva para aumentar o alcance de músicas e áudios. A soundbar oferta um design longo de 89 cm de largura por 6 cm de altura. Com uma potência de 300 W, a fabricante promete conectividade sem fio via USB e Bluetooth e uma reprodução verossímil de graves e agudos. O produto é visto por cifras que partem de R$ 1.033.

Também acompanha um controle remoto, pilhas, e um suporte de parede. A tecnologia DTS Virtual X promete uma experiência de áudio completa e som multidimensional. Além disso, a inteligência artificial Sound Pro ajusta o áudio automaticamente para se tornar o mais agradável de acordo com o conteúdo exibido. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários denotam a ótima reprodução sonora e a compatibilidade com a maioria das TVs. No entanto, informam que o equipamento é mais indicado para ambientes pequenos.

oferece recursos internos que aprimoram a reprodução do som

contraindicado para ambientes grandes

A HW-A455, da Samsung, oferece tecnologia som surround. Este recurso emite ondas sonoras em uma posição que imerge o ambiente em uma área circular, aumentando a imersão dos usuários durante filmes, por exemplo. A soundbar acompanha uma caixa passiva, que serve para ampliar o alcança do áudio e promover maior nitidez. O modelo é encontrado por cerca de R$ 1.049.

A tecnologia interna ainda reconhece quando um console é ativado e aciona o "Modo Game", para disponibilizar o máximo de experiência sonora ao jogador. Com design slim, o item confere dimensões de 86 cm de largura por 8 cm de altura. A interface de conexão proporciona portas de entrada USB, enquanto o sistema interno garante conectividade Bluetooth. Os alto-falantes prometem uma potência máxima de 300 W. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a ótima funcionalidade do dispositivo quando pareado com televisores da mesma fabricantes. No entanto, criticam que a caixa passiva não oferece maior imersão.

proporciona conectividade sem fio

ausência de compatibilidade com o PS4

A soundbar Cinema, da JBL, é outro modelo que acompanha controle remoto e uma caixa de som passiva. A soundbar deve funcionar sem fio por meio da conectividade via Bluetooth: seus alto-falantes prometem uma potência acima da média de 110 W. A principal proposta desta linha é a de proporcionar uma experiência de som similar de salas de cinema, uma característica agradável para os cinéfilos de plantão. O produto é visto por preços a partir de R$ 1.462.

A interface de conexão proporciona uma entrada HDMI, caso o consumidor busque por uma alternativa com fios. O controle remoto conta com um recurso que, ao ser acionado, permite aumentar a nitidez da voz dos personagens que saem dos alto-falantes. O item hospeda dimensões aproximadas de 90 cm de largura por 6 cm de altura. Avaliado com uma nota 4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o desenho bem desenvolvido e a qualidade do som.

pode proporcionar experiência de cinema

preço elevado

A MultiBeam, da JBL, apresenta especificações técnicas que prometem a reprodução de sons graves, potentes e nítidos. Além disso, conta com tecnologia especializada para promover uma experiência maior imersão de áudio. O dispositivo acompanha um controle remoto e suportes de parede. A conectividade sem fio é proporcionada via Bluetooth e pode ser desfrutada por aparelhos como televisores, smartphones e tablets. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 2.099 para comprar o produto.

O software adere compatibilidade com recursos como AirPlay, Alexa Multi-Room Music e Chromecast. A interface de conexão garante portas HDMI e a potência dos alto-falantes fornecem 125 W. O design hospeda dimensões de 70 cm de largura por 10 cm de altura. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a entrega rápida e o desempenho condizente com o anunciado. No entanto, criticam o controle remoto, que oferece comandos extremamente básicos.

ocupada pouco espaço e já vem com suporte de parede

preço elevado

