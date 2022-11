SSD portátil: 7 modelos externos com muita memória e desempenho

Já o XS2000, da Kingston, pode ser carregado no bolso, garante taxa de leitura e gravação de até 2 TB/s por valores que partem de R$ 1.099. Já o Samsung T5 apresenta 2 TB de memória e entrada de conexão USB 3.1 por cerca de R$ 2.149. Veja a seguir sete SSDs portáteis para comprar no Brasil em 2022.

1 de 8 7 SSDs portáteis por preços que variam entre R$ 465 e R$ 2.149 — Foto: Fernando Braga/TechTudo 7 SSDs portáteis por preços que variam entre R$ 465 e R$ 2.149 — Foto: Fernando Braga/TechTudo

O Z Slim, da Netac, chama atenção por oferecer um design super fino e bastante reduzido, o que facilita a sua portabilidade. A interface de conexão apresentada é a USB-C 3.2, que abrange os eletrônicos mais modernos e detém maior velocidade no compartilhamento de dados. A fabricante promete que a compatibilidade é universal, logo, pode ser utilizado em itens como notebooks, desktops, celulares, consoles e tablets. Esta característica pode ser decisiva para usuários que procuram por tecnologias versáteis. Ele também é compatível com alguns sistemas operacionais, como Windows, Android e macOS. O produto é visto por valores a partir de R$ 465.

A confecção do aparelho apresenta alumínio e acabamento anti-choques. Sobre as especificações técnicas, o usuário consegue usufruir de um armazenamento interno de 1 TB e taxas de leitura e armazenamento de 500 MB/s e 450 MB/s, respectivamente. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom custo-benefício para as especificações apresentadas e a portabilidade. Porém, criticam que o produto pode corromper inteiramente os arquivos quando o computador apresenta desligamento forçado.

Prós: memória interna robusta

memória interna robusta Contras: relatos da porta USB promover uma transmissão lenta de dados

2 de 8 Netac Z Slim oferece design bastante compacto e portátil — Foto: Divulgação/Netac Netac Z Slim oferece design bastante compacto e portátil — Foto: Divulgação/Netac

2. Adata SD600Q – a partir de R$ 499

O SD600Q, da Adata, apresenta design robusto, o que pode não agradar para quem busca por opções mais finas e discretas. Contudo, sua confecção oferta um acabamento eficiente para proteger contra quedas e vibrações. A interface de conexão é a cabeada via porta USB. Seu destaque fica por conta da compatibilidade com os consoles PS5, Xbox Series S e Xbox Series X. Ele é visto por valores que partem de R$ 499.

A fabricante informa que o funcionamento interno da máquina reproduz baixa nível de ruído, oferta alta velocidade e consome pouca energia. Além disso, é possível usufruir de uma memória interna de 240 GB, alinhada a uma velocidade de leitura e gravação de 440 MB/s. O sistema é compatível com Windows, macOS e até Android. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa performance do produto para gravar e rodar jogos nos consoles. No entanto, criticam que o sistema apresenta lentidão durante a transferência de arquivos.

Prós: resistente a quedas

resistente a quedas Contras: há produtos mais baratos com maior memória interna

3 de 8 Adata SD600Q pode ser utilizado para armazenar e rodar os jogos do PS5 e Xbox Series S/X — Foto: Divulgação/Adata Adata SD600Q pode ser utilizado para armazenar e rodar os jogos do PS5 e Xbox Series S/X — Foto: Divulgação/Adata

O modelo X8, da Crucial, é outro dispositivo com tamanho bastante reduzido e útil para transportar até no bolso da calça. A interface de conexão disponibiliza uma única entrada USB, embora seja compatível com os formatos A e C e obedeça ao padrão 3.2. As especificações técnicas trazem detalhes como 1 TB de armazenamento interno, e uma taxa de leitura e gravação de 1.050 MB/s por cerca de R$ 937.

Este modelo também possui alta versatilidade de uso em virtude de ser compatível com desktops, notebooks, tablets e smartphones. Pode ser conectado a máquinas cujo sistema operacional sejam Windows, macOS, Linux e Android. Sem contar que também é uma boa opção para gravar e rodar jogos no PS4 e Xbox One. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os usuários denotam o item como uma boa opção para migrar do HD. No entanto, criticam que a velocidade de funcionamento é diferente daquela anunciada pela fabricante.

Prós: compatibilidade versátil

compatibilidade versátil Contras: relatos de lentidão

4 de 8 Crucial X8 oferece memória de 1 TB e velocidade de até 1.050 MB/s — Foto: Divulgação/Crucial Crucial X8 oferece memória de 1 TB e velocidade de até 1.050 MB/s — Foto: Divulgação/Crucial

O XS2000, da Kingston, também proporciona uma memória interna de 1 TB e pode ser carregado no bolso. Seu diferencial é a confecção resistente à água, quedas e poeira. A interface de conexão oferece uma porta USB-C em padrão 3.2. O produto é vendido por valores a partir de R$ 1.099.

A fabricante promete taxas de gravação e leitura de 2 TB/s, o que deve chamar a atenção de usuários com bastante contingentes de arquivos e que precisam de uma transferência fluida e eficiente. As especificações informam compatibilidade com notebooks. Avaliado com uma nota de 4, 3 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente a velocidade chamativa e o bom custo-benefício pelas especificações técnicas apresentadas. Entretanto, relatam incompatibilidade com consoles.

Prós: design compacto

design compacto Contras: não apresenta compatibilidade com consoles

5 de 8 Kingston XS2000 é tão pequeno que pode ser carregado no bolso — Foto: Divulgação/Kingston Kingston XS2000 é tão pequeno que pode ser carregado no bolso — Foto: Divulgação/Kingston

O Black D30, da Western Digital, oferece conectividade cabeada via USB-C, compatível com os consoles PS5, PS4, e Xbox Series S e Xbox Series X. O usuário consegue usufruir de uma memória interna de 1 TB, além de velocidades de leitura e gravação de 900 MB/s. Ele é vendido por preços a partir de R$ 1.369.

Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom desempenho do sistema quando testado no Xbox Series S. Porém, criticam a velocidade do produto, que pode não agradar a todos os públicos.

Prós: útil para armazenar e rodar jogos

útil para armazenar e rodar jogos Contras: não apresenta recomendação para uso em PCs

6 de 8 Jogos de nova geração não podem ser jogados diretamente no D30 — Foto: Divulgação/Western Digital Jogos de nova geração não podem ser jogados diretamente no D30 — Foto: Divulgação/Western Digital

6. SanDisk Extreme Pro – a partir de R$ 1.431

O Extreme Pro, da SanDisk, acompanha dois cabos de conexão USB-C. Um dos principais destaques deste modelo é o design, que promete acabamento em alumínio, proteção contra água e poeira e vários orifícios para a dispersão de calor. Confeccionado nas cores preta, cinza e laranja, é possível usufruir de uma alça no lado direito superior do periférico. A fabricante indica a utilização do produto para aumentar a fluidez do PC durante a edição de arquivos multimídia em softwares mais exigentes, como Photoshop. O produto é visto por cerca de R$ 1.431.

O consumidor deve usufruir de uma memória interna de 1 TB, além de velocidades de leitura e gravação de 1.050 MB/s. Pode ser utilizado tanto em PCs com Windows, como com macOS. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os usuários destacam a ótima portabilidade em virtude do design reduzido e da boa eficiência de funcionamento.

Prós: design resistente e com dissipadores de calor

design resistente e com dissipadores de calor Contras: incompatível com consoles

7 de 8 SanDisk Extreme Pro é um SSD de alto desempenho — Foto: Divulgação/SanDisk SanDisk Extreme Pro é um SSD de alto desempenho — Foto: Divulgação/SanDisk

O modelo T5, da Samsung, também fornece tamanho bastante reduzido e uma entrada de conexão USB 3.1. O acabamento do dispositivo é reforçado para proteger contra quedas, além de ter um sistema de operação que protege os dados do usuário com senha. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 2.149 para comprar o produto.

A memória interna acompanha 2 TB para armazenar diferentes tipos de arquivos, como documentos, fotos, vídeos e até jogos. Já para o desempenho, é possível usufruir de uma velocidade de gravação e leitura de até 540 MB/s. Pode ser utilizado em consoles, desktops, notebooks, smartphones e tablets. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a resistência do design contra quedas e a facilidade de configurar o sistema de segurança. Porém, criticam que as taxas de leitura e gravação podem apresentar certa lentidão.

Prós: compatível com Windows e macOS

compatível com Windows e macOS Contras: há modelos mais baratos com maior velocidade

8 de 8 SSD T5 é um modelo externo portátil da Samsung com 2TB de memória — Foto: Divulgação/Samsung SSD T5 é um modelo externo portátil da Samsung com 2TB de memória — Foto: Divulgação/Samsung

