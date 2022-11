Taylor Swift, Beyoncé, Shawn Mendes e mais: 10 shows para assistir online

2 de 2 Beyoncé no especial Homecoming, para a Netflix — Foto: Divulgação/Netflix Beyoncé no especial Homecoming, para a Netflix — Foto: Divulgação/Netflix

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Taylor Swift

Em dose dupla no streaming, os fãs mais assíduos de Taylor Swift podem curtir o espetáculo de sua Reputation Stadium Tour, que chegou com exclusividade à Netflix em dezembro de 2018. A turnê, que aconteceu nos meses que antecederam seu registro, rodou por estádios na América do Norte, Europa e Ásia, levando os sucessos do disco Reputation, lançado em novembro de 2017. Dirigido por Paul Dugdale, o show tem a duração de 125 minutos.

Já na Disney+, Swift ocupa o espaço no catálogo com Folklore: The Long Pond Studio Sessions. O especial gravado durante a pandemia do Covid-19 reúne apresentações intimistas, limitadas as músicas do álbum Folklore (2020). Dirigido pela própria cantora, o registro foi composto por câmeras robóticas para cumprir as normas sanitárias da época. Entre as participações especiais, está o parceiro musical Justin Vernon, da banda Bon Iver, além de Aaron Dessner e Jack Antonoff, que serviram como os produtores do disco eleito Álbum do Ano no Grammy em 2021.

Beyoncé

Homecoming, que chegou em 2019 com exclusividade na Netflix, apresenta muito mais que apenas o show de Beyoncé no palco principal do Coachella 2018, em que cravou seu nome como a primeira headliner negra do festival. Com o Grammy de Melhor Filme Musical, ao longo de mais de duas horas, o documentário exalta toda sua cultura ancestral e feminista, acompanhando a preparação árdua que a capacitou para cantar no festival. Em uma apresentação cheia de sincronia, o show detém o recorde de maior número de reproduções simultâneas durante sua exibição.

Billie Eilish

Abrindo as portas para o segundo álbum da carreira, o estrondoso Happier Than Ever (2021), Billie Eilish levou os fãs em uma viagem imersiva no especial Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles. Produzido com exclusividade pelo Disney+, o material com duração de 1h05 foi dirigido por Robert Rodriguez e Patrick Osborne, desembarcando no catálogo da plataforma em setembro daquele mesmo ano. Na companhia de seu irmão e parceiro musical Finneas, do Coral Infantil de Los Angeles e da Orquestra Filarmônica de Los Angeles, as performances são alternadas com animações feitas pelo estúdio do Mickey.

Coldplay

Chris Martin, Guy Berryman, Phil Harvey, Jonny Buckland e Will Champion, os membros que formam a banda britânica Coldplay, tem todas suas histórias de ascensão documentadas no filme Head Full Of Dreams, lançado em 2018. Dirigido por Mat Whitecross, o registro ainda mostra as apresentações da terceira turnê de maior bilheteria do mundo, que viajou 114 países entre setembro de 2015 e novembro de 2017. Com gravações feitas também em São Paulo, o material está disponível para reprodução na Amazon Prime Video.

Adele

Produzido e exibido em primeira mão pela rede televisiva norte-americana NBC, o especial Adele: One Night Only marca o grande retorno da cantora britânica, após quatro anos longe dos palcos. Além de cantar pela primeira vez as canções de 30, o primeiro álbum de estúdio em seis anos, Adele concedeu uma entrevista exclusiva à Oprah, em que abriu detalhes sobre sua vida pessoal, seu recente divórcio, o filho e mais.

Os clássicos Rolling In The Deep, Skyfall e Hello não ficaram de fora das apresentações, que foram premiadas com cinco Emmys. No Brasil, com direitos adquiridos pelo grupo Globo e com diversas celebridades de plateia, o especial está disponível na Globoplay.

Madonna

Com uma nova persona para incorporar, Madonna vive uma agente secreta que luta pela liberdade e igualdade para todos os grupos sociais no registro visual de Madame X, sua mais recente turnê. Com diversos apelos políticos a favor das minorias e até cenografias que simulam a luta contra a repressão policial, as filmagens foram feitas na cidade de Lisboa, em Portugal.

Desta vez, a rainha do pop se apresenta de uma forma mais intimista, cantando em um teatro as principais faixas de seu disco homônimo, lançado em 2019. Com direção do português Ricardo Gomes, o show de 1h está disponível com exclusividade no Paramount +.

Emicida

Foi no Theatro Municipal de São Paulo que Emicida realizou, em 2019, um show histórico na sua carreira, que exaltou as faixas do aclamado disco AmarElo, lançado no mesmo ano. Com produção da Laboratório Fantasma e direção do próprio Emicida, em parceria com Fred Ouro Preto, o show disponível na íntegra conta com participações de Pabllo Vittar e Majur.

Disponibilizado em 2021, este foi um dos lançamentos exclusivos do rapper brasileiro com a Netflix, uma vez que o documentário AmarElo — É Tudo Pra Ontem, que mostra os bastidores da mesma apresentação e exalta a história da música negra no país, estreou em dezembro de 2020. Abaixo, assista ao trailer de AmarElo: Filme do Concerto.

Shawn Mendes

A primeira vez que Shawn Mendes cantou em um estádio com uma turnê própria foi na sua cidade natal: Toronto, no Canadá. O acontecimento na vida do astro foi durante a Shawn Mendes: The Tour, que ganhou um registro exclusivo pela Netflix. O show, disponível na íntegra com a duração de 88 minutos, carrega a assinatura de Paul Dugdale na direção e conta com a participação especial de Camila Cabello, a então namorada do cantor, que subiu ao palco para apresentar a parceria Señorita. O filme chegou ao catálogo da Netflix em 25 de novembro de 2020, apenas dois dias depois do lançamento de Shawn Mendes: In Wonder, documentário exclusivo da plataforma.

Ariana Grande

Foi com um enorme grupo de dançarinos que Ariana Grande rodou o mundo com a Sweetener World Tour, série de shows que celebrou os grandes sucessos dos álbuns Sweetener (2018) e Thank You, Next (2019). O show gravado em Londres, no Reino Unido, chegou com exclusividade ao catálogo da Netflix em dezembro de 2020, um ano após o fim da turnê.

Com direção de Paul Dugdale, conhecido também pelo especial de Taylor Swift presente na plataforma, o material ainda reúne imagens inéditas da cantora em sua residência e nos bastidores das apresentações.

Sandy e Júnior

Sucesso estrondoso na década de 90 e nos anos 2000, a dupla Sandy & Júnior retornou aos palcos em 2019, 12 anos após o fim, para celebrar os 30 anos de carreira. A segunda turnê mais lucrativa de todo o mundo naquele ano, Nossa História viajou pelas principais capitais do Brasil com apresentações em estádios, mas os irmãos também fizeram shows menores nos Estados Unidos e Europa.

Com direção de Douglas Aguilar, Celso Bernini e Raoni Carneiro, o último concerto feito na cidade de São Paulo ultrapassou duas horas de duração e teve seu registro lançado com exclusividade no Globoplay, em 2020. Uma série documental que acompanha o preparo para o grande retorno, assim como revisita os principais momentos dos músicos, também está disponível no catálogo da plataforma.