Teclado Bluetooth: 8 modelos sem fio para ter mais praticidade

Teclado Bluetooth são ideais para usuários que querem um setup sem fios. Empresas como Logitech , Btuty, Vinik, C3Tech, Rapoo, Samsung e Microsoft oferecem modelos por preços a partir de R$ 114 , como é o caso do Logitech K270, que traz teclado numérico lateralizado e compatibilidade com sistemas Windows .

Já o Vinik Dynamic Smart apresenta teclas ABNT2 e tamanho reduzido por valores que partem de R$ 163. Outra opção é o Microsoft Designer, que conta com uma tecla de atalho para a digitação simplificada de emojis e outros símbolos por cerca de R$ 499. Confira a seguir oito teclados Bluetooth para comprar no Brasil em 2022.

1 de 9 Teclado Bluetooth: 8 modelos com conexão facilitada — Foto: Divulgação/Microsoft Teclado Bluetooth: 8 modelos com conexão facilitada — Foto: Divulgação/Microsoft

Qual o melhor teclado para PC? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

1. Logitech K270 – a partir de R$ 114

O Logitech K270 oferece um design bastante similar aos modelos mais convencionais do mercado, pois carrega o tamanho padrão e até o teclado numérico lateralizado. Este último pode ser interessante para facilitar a digitação de algarismos. O periférico ainda engloba teclas para configuração multimídia e atalhos para aplicativos essenciais, como calculadora e e-mail. Estes botões estão destacados na região superior para garantir fácil acesso. O modelo é vendido por valores que partem de R$ 114.

Construído em plástico ABS, é possível ajustar a altura do acessório e utilizá-lo em PCs com sistema operacional Windows. A confecção do dispositivo promete resistência a respingos de líquidos e o sistema interno precisa de pilhas para o funcionamento. O teclado não possui fio e deve ser conectado via plug USB a um desktop ou notebook: é possível utilizá-lo a uma distância máxima de dez metros. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o fato de que o plug pode ser trocado em caso de desgaste, mas criticam que o teclado pode apresentar delay ainda que dentro da distância média anunciada pela fabricante.

Prós: ausência de fios

ausência de fios Contras: não apresenta padrão ABNT2

2 de 9 Logitech K270 pode ser usado em sistemas operacionais Windows — Foto: Divulgação/Logitech Logitech K270 pode ser usado em sistemas operacionais Windows — Foto: Divulgação/Logitech

O Btuty BT 3.0 possui conectividade Bluetooth, mas seu grande destaque é a portabilidade: o design dobrável facilita o transporte e pode ser levado para qualquer lugar. Como consequência de ser um modelo flip, não oferece botões numéricos lateralizados. Contudo, garante um touchpad para servir como mouse, o que completa as principais funções. Outra vantagem é que possui multicompatibilidade: pode ser conectado a desktops, notebooks, smartphones, e até tablets. Ele é vendido por preços a partir de R$ 135.

Os sistemas aceitos são Android, Windows, e iOS. As teclas de atalho também facilitam a rotina do consumidor, pois hospedam acionamentos para administração multimídia e funções básicas de controle. A fabricante promete digitação confortável e facilitada em uma distância de até dez metros do aparelho pareado. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a facilidade de utilização e a altíssima portabilidade apresentada pelo design. Porém, criticam a fragilidade do material e o tamanho reduzido do modelo.

Prós: hospeda touchpad

hospeda touchpad Contras: ausência de padrão de tecla ABNT2

3 de 9 Btuty BT 3.0 proporciona design altamente portátil e acompanha um touchpad — Foto: Divulgação/Btuty Btuty BT 3.0 proporciona design altamente portátil e acompanha um touchpad — Foto: Divulgação/Btuty

O C3Tech K-BT200 foi pensando para atender aos usuários que desejam utilizar teclados em smartphones ou tablets. Isso porque há um espaço destinada para inserir tais tipos de eletrônicos. Com design reduzido, o item apenas proporciona teclas numéricas na região superior, junto de atalhos para a configuração multimídia. Diferente dos modelos citados até agora, este proporciona o padrão de tecla ABNT2, onde é possível encontrar o "ç" e os símbolos mais utilizados no Brasil. O produto é visto por valores a partir de R$ 156.

A conexão via Bluetooth não requer plugs, o que é uma vantagem para quem busca por periféricos ainda mais simplificados. Além disso, o consumidor deve usufruir de teclas redondas, conhecidas por apresentar maior nível de maciez. A ficha técnica fica completa com a eficácia da multicompatibilidade: é possível alterar rapidamente a conexão entre celular, tablet e computador. Avaliado com uma nota de 4,1 de 5 na Amazon, os usuários denotam a versatilidade promovida pela conexão Bluetooth. No entanto, alguns usuários criticam há existência de teclas com problema.

Prós: oferta padrão ABNT2

oferta padrão ABNT2 Contras: são necessárias algumas configurações para o funcionamento

4 de 9 C3Tech K-BT200 apresenta multicompatibilidade com smartphones, PCs e tablets — Foto: Divulgação/C3Tech C3Tech K-BT200 apresenta multicompatibilidade com smartphones, PCs e tablets — Foto: Divulgação/C3Tech

O Vinik Dynamic Smart é bastante similar ao produto anterior, pois também resguarda um espaço destinado a tablet ou smartphone. É possível usufruir de teclado numérico superior, botões para administração multimídia, e padrão de tecla ABNT2. A conectividade Bluetooth não requer plugs USB. Contudo, o sistema necessita de duas pilhas AAA para a alimentação. Ele é visto por valores que partem de R$ 163.

Seu tamanho reduzido indica o periférico para quem precisa transporte um teclado, o que pode ser útil para estudar fora de casa. Além disso, oferta compatibilidade com os softwares Windows, iOS e Android: uma característica que deve satisfazer a maior parte do público. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam a facilidade de configuração do sistema e a maciez proporcionada pelas teclas. No entanto, destacam negativamente a fragilidade excessiva do design, o que pode encurtar o tempo de vida.

Prós: teclas confortáveis

teclas confortáveis Contras: acabamento frágil

5 de 9 Vinik Dynamic Smart é compatível com os sistemas Windows, iOS, e Android — Foto: Divulgação/Vinik Vinik Dynamic Smart é compatível com os sistemas Windows, iOS, e Android — Foto: Divulgação/Vinik

5. Rapoo RA003 – a partir de R$ 167

O Rapoo RA003 se destaca porque acompanha um mouse com 1.300 DPI. O conjunto auxilia a compor o setup de forma mais versátil, pois ambos apresentam conectividade Bluetooth. Além disso, o sistema interno promete se conectar simultaneamente a diversos dispositivos, além de oferecer funcionamento eficiente com até dez metros de distância dos aparelhos pareados. O produto é visto por cifras que partem de R$ 167.

As teclas apresentam padrão ABNT2, digitação confortável e design ergonômico. A alimentação é realizada por duas pilhas que já estão inclusas na embalagem do produto. Os recursos são compatíveis com Windows e macOS. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a versatilidade da tecnologia. No entanto, criticam que a conexão Bluetooth apresenta atrasos.

Prós: acompanha mouse

acompanha mouse Contras: Bluetooth com atraso durante o funcionamento

6 de 9 Rapoo RA003 acompanha um mouse com 1.300 DPIs — Foto: Divulgação/Rapoo Rapoo RA003 acompanha um mouse com 1.300 DPIs — Foto: Divulgação/Rapoo

6. Logitech K380 – a partir de R$ 290

O Logitech K380 apresenta design confeccionado em plástico ABS branco, com tamanho reduzido e teclas redondas. Ele oferece botões numéricos apenas na parte de cima, acompanhados por atalhos multimídia. A tecnologia possibilita o pareamento simultâneo com até três diferentes dispositivos, como desktops, tablets e notebooks. Ele é visto por valores a partir de R$ 290.

Sua compatibilidade é indicada para o sistema operacional macOS. A fabricante informa que o item acompanha duas pilhas, as quais só precisam ser recarregadas a cada dois anos. O fornecedor disponibiliza o modelo na cor rosa, o que pode agradar alguns públicos. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a facilidade de conexão e o conforto das teclas. Porém, destacam negativamente a localização de algumas teclas, pois se diferem das configurações típicas dos MacBook.

Prós: compatível com macOS

compatível com macOS Contras: ausência de padrão ABNT2

7 de 9 Logitech K380 apresenta design confeccionado em plástico ABS branco — Foto: Divulgação/Logitech Logitech K380 apresenta design confeccionado em plástico ABS branco — Foto: Divulgação/Logitech

7. Samsung Trio 500 – a partir de R$ 399

O Samsung Trio 500 hospeda design reduzido e confecção em plástico ABS, que foi texturizado na cor preta. Assim como o modelo anterior, este também pode se conectar a três dispositivos diferentes ao mesmo tempo, o que aumenta sua versatilidade e destaca o modelo dos demais. Ele é encontrado por preços a partir de R$ 399.

A compatibilidade da conexão Bluetooth possibilita a utilização do aparelho em notebooks, desktops, smartphones e tablets. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a presença do padrão ABNT2 e a ótima qualidade do material. No entanto, criticam problemas nas teclas de função.

Prós: padrão ABNT2

padrão ABNT2 Contras: problemas com as teclas de função

8 de 9 Samsung Trio 500 conta com conexão Bluetooth — Foto: Divulgação/Samsung Samsung Trio 500 conta com conexão Bluetooth — Foto: Divulgação/Samsung

8. Microsoft Designer – a partir de R$ 499

O Microsoft Designer apresenta compatibilidade com Windows e macOS. Além disso, o design reduzido auxilia na portabilidade do objeto e a construção posterior oferece uma alavanca para alterar a altura das teclas. Este modelo não apresenta fios ou plugs e funciona normalmente pela conexão Bluetooth. Também é possível alternar o funcionamento entre três dispositivos diferentes, o que pode ser útil para usuários com uma rotina mais versátil. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 499 para comprar o produto.

O fornecedor ainda disponibiliza o modelo nas cores branca e preta. Além disso, promete uma tecla de atalho para a digitação simplificada de emojis e outros símbolos. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a maciez da superfície dos botões. No entanto, criticam o ruído durante a digitação, o que pode incomodar usuários que não tenham o costume de ouvir o barulho das teclas.

Prós: tecnologia versátil

tecnologia versátil Contras: algumas teclas apresentam posição invertida

9 de 9 Microsoft Designer detém tecnologia versátil e um botão para digitar emojis — Foto: Divulgação/Microsoft Microsoft Designer detém tecnologia versátil e um botão para digitar emojis — Foto: Divulgação/Microsoft

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?