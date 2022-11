Teclado Logitech: 7 modelos para trabalho, estudo ou jogos

A Logitech é uma das empresas que lidera a produção de periféricos no mercado, oferecendo amplo portfólio de teclados no Brasil. Os modelos incluem desde versões mais simples até opções mais robustas, com foco no público gamer e com designs ergonômicos pensados no conforto do usuário. Versões mais básicas, como o modelo K120, podem ser encontradas por preços a partir de R$ 61 e são ideais para quem busca um teclado para produtividade.

Já quem procura um periférico para usar com tablets, iPads ou celulares, pode preferir modelos como o K480 - visto por cerca de R$ 242. Outra opção é o Logitech Ergo K860, que traz design ergonômico pensado para melhorar a postura de digitação dos usuários por valores que partem de R$ 803. Na lista abaixo, o TechTudo reuniu sete modelos de teclados gamer da Logitech para comprar em 2022.

Teclado Logitech: sete modelos por preços que variam entre R$ 61 e R$ 803 — Foto: Nicolly Vimercate/TechTudo

1. Logitech K120 - a partir de R$ 61

O Logitech K120 é a opção mais simples da lista. Ele traz um design ergonômico, tem tamanho padrão e possui extensão numérica - útil para quem trabalha com planilhas, por exemplo. Na parte de trás, o modelo tem suportes ajustáveis para alterar a altura e melhorar o conforto durante a digitação. Suas teclas têm tamanho normal, possuem perfil baixo e prometem ser silenciosas, e ainda contam com tratamento contra desgaste que evita o desaparecimento das letras. O modelo pode ser encontrado por valores a partir de R$ 61.

Para completar, o teclado também é resistente à água. O tipo de conexão do modelo é via USB e no site da Amazon, usuários classificam o periférico com nota 4,8 de 5. Eles destacam o bom custo-benefício da peça como ponto positivo, ainda elogiam o conforto proporcionado pelo modelo e avaliam que o item tem boa durabilidade. Como pontos negativos, no entanto, ressaltam que o modelo não tem sistema anti-ghosting.

Prós: bom custo-benefício

Contras: usuários relatam que o modelo não possui sistema anti-ghosting, impossibilitando o uso de comandos que necessitam digitar três teclas ao mesmo tempo

Logitech K120 é um teclado simples com conexão por fios — Foto: Divulgação/Logitech

2. Logitech K380 - a partir de R$ 222

O Logitech K3800 é um modelo portátil e sem fio de design elegante e perfil slim. O acessório traz teclas em formato arredondado que prometem conforto e uma digitação silenciosa. Ele está disponível na cor cinza, tem tamanho menor do que os teclados convencionais e possui ampla compatibilidade com diversos dispositivos, podendo ser usado em PCs, Mac, notebooks, MacBooks, tablets e iPads. O produto pode ser encontrado por cerca de R$ 222.

O periférico ainda pode ser conectado em até três dispositivos ao mesmo tempo e permite alternar entre eles de forma simples, pressionando apenas um botão no teclado. A peça é alimentada por pilhas, que acompanham o dispositivo de fábrica e têm vida útil de até 24 meses. No site da Amazon, o modelo é avaliado com nota 4,8 de 5. Por lá, consumidores que adquiriram o periférico elogiam a versatilidade do modelo, mas relatam que ele pode apresentar erros de conexão quando pareado com mais de um dispositivo.

Prós: ampla conectividade, além de permitir o pareamento de até três dispositivos ao mesmo tempo

Contras: segundo relatos, o teclado pode apresentar travamentos durante as trocas entre os dispositivos pareados

Logitech K380 é um modelo portátil e sem fio — Foto: Divulgação/Logitech

3. Logitech K480 - a partir de R$ 242

O Logitech K480 também é um modelo portátil e versátil, que pode possui ampla compatibilidade entre dispositivos e sistemas operacionais - pode ser usado em iMac, PC, notebook, MacBook, celulares, tablets, iPad e iPhone. O modelo tem perfil slim, com teclas em formato mais arredondado. Ele permite a conexão de até três dispositivos simultaneamente e é possível alternar entre os aparelhos utilizando o botão seletor. O produto pode ser encontrado por preços que partem de R$ 242.

O periférico ainda tem uma base integrada que pode ser usada para encaixar tablets e celulares durante o uso. Ele é alimentado por pilhas, que têm duração média de até 24 meses. Além disso, teclado também possui proteção contra respingos, que conferem ao modelo certa resistência à água e a derramamentos acidentais de líquidos. No site da Amazon, o item é classificado com nota 4,6 de 5. Consumidores elogiam a qualidade do produto, e destacam que as teclas são silenciosas. Apesar disso, relatam que o teclado é bastante pesado, o que compromete a mobilidade.

Prós: permite a conexão de até três dispositivos de maneira simultânea e é compatível com diversos sistemas operacionais

Contras: apesar do design minimalista, o modelo é robusto e pesado, o que pode comprometer a mobilidade

Logitech K480 pode ser usado em iMac, PC, notebook, MacBook, celulares, tablets, iPad e iPhone — Foto: Divulgação/Logitech

4. Logitech G613 - a partir de R$ 535

O Logitech G613 é um modelo com foco no público gamer. O periférico é um teclado mecânico com conexão Bluetooth que promete alto desempenho para jogos. Ele possui tempo de resposta de 1 ms, tem durabilidade de 70 milhões de pressionamentos de tecla e sua bateria pode durar até 18 meses. De acordo com a Logitech, o teclado ainda é 25% mais rápido se comparado a outros modelos similares de outras fabricantes, pois suas teclas apresentam acionamento de curta distância. O produto é comercializado por cifras a partir de R$ 535.

Para completar, o modelo ainda conta com seis teclas que podem ser programadas com comandos personalizados e também pode ser conectado a mais de um dispositivo ao mesmo tempo. Por lá, ele é classificado com nota 4,6 de 5. Consumidores destacam a robustez, conforto e responsividade do modelo como pontos positivos, mas relatam que, depois de um tempo de uso, as teclas podem apresentar double typing.

Prós: teclas programáveis, curto tempo de resposta e possibilidade de conectar mais de um dispositivo ao mesmo tempo

Contras: consumidores relatam que o modelo pode duplicar a digitação das teclas após algum tempo de uso

Logitech G613 é um modelo com foco no público gamer — Foto: Divulgação/Logitech

5. Logitech POP Keys - a partir de R$ 599

O teclado Pop Keys é um modelo com design retrô colorido e estiloso. Ele possui teclas mecânicas arredondadas que estalam a cada pressionamento de tecla, remetendo a um estilo de digitação antigo, similar ao de máquinas de escrever. O modelo ainda possui oito teclas de emoji personalizáveis, que podem ser removidas e customizadas da forma como o usuário preferir. O produto é visto por valores a partir de R$ 599.

O modelo é compatível com diversos sistemas, e pode ser usado em PCs e Macs. Ele é alimentado por pilhas com durabilidade de até três anos, e pode ser pareado com até três dispositivos ao mesmo tempo. Ele é classificado com nota 4,8 de 5 e consumidores que adquiriram o modelo elogiam o conforto da peça e a aparência do teclado.

Prós: design retrô com teclas de emoji personalizáveis, além de compatibilidade com PCs e Macs

Contras: preço elevado

Logitech Pop Keys apresenta design retrô colorido e estiloso — Foto: Divulgação/Logitech

6. Logitech MX Keys Mini - a partir de R$ 676

O Logitech MX Keys Mini é um teclado minimalista, com teclas de bordas arredondadas e superfície côncava que oferece mais conforto e ergonomia ao digitar. O teclado é retroiluminado e conta com um sistema inteligente de iluminação, que é ativado sempre que o usuário aproxima as mãos do periférico. Além disso, a intensidade das luzes se adequam às condições do ambiente, oferecendo maior conforto visual ao digitar. O modelo é vendido por preços que partem de R$ 676.

O teclado é recarregável e sua bateria pode durar até cinco meses se as luzes estiverem desligadas. Ele ainda possui teclas inteligentes de ditado e emoji, que podem facilitar a escrita de textos. O modelo também pode ser conectado via Bluetooth em até três dispositivos simultaneamente e é compatível com PCs e Mac. Por lá, o periférico é avaliado com nota 4,8 de 5, e consumidores destacam que o modelo possui teclas macias e confortáveis. Como pontos negativos, criticam o fato do periférico não vir acompanhado de dongle para conexão via USB - sendo assim, só é possível utilizá-lo pelo Bluetooth.

Prós: sistema de iluminação inteligente, bateria recarregável, teclas macias, côncavas e confortáveis

Contras: não acompanha dongle para conexão USB e, portanto, só pode ser conectado ao PC via Bluetooth

Logitech MX Keys Mini é um teclado minimalista — Foto: Divulgação/Logitech

7. Logitech Ergo K860 - a partir de R$ 803

O Logitech Ergo K860 tem um design ergonômico e curvado pensado para melhorar a postura de digitação dos usuários. Ele conta com apoio almofadado para os pulsos e possui ajuste de altura para reduzir a flexão das mãos, tornando o uso do periférico mais confortável. De acordo com a fabricante, o uso do dispositivo reduz a tensão muscular dos pulsos e antebraços, mantendo braços, pescoço e ombros relaxados durante a digitação. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 803 para comprar o produto.

O modelo possui dois tipos de conexão: via Bluetooth e receptor USB. No site da Amazon, ele é avaliado com nota 4 de 5. Por lá, consumidores destacam o conforto da peça como ponto positivo, e relatam que ele pode aliviar dores.

Prós: design ergonômico, pensado no conforto do usuário final

Contras: preço elevado

Logitech Ergo K860 tem um design ergonômico e curvado pensado para melhorar a postura de digitação dos usuários — Foto: Divulgação/Logitech

Com informações da Logitech

