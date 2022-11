Teclados para notebooks são interessantes para quem busca mais conforto ao usar o laptop. Eles podem ser ideais tanto para estudo como para rotina de trabalho. Empresas como Multilaser , OEX, Dell , C3Tech, e Logitech oferecem modelos por preços a partir de R$ 27 , como é o caso do Multilaser TC213, que promete compatibilidade com os sistemas Windows , Linux , e macOS e teclas desenvolvidas para uma performance silenciosa.

Já o Dell KB216 apresenta apoio removível para pulso e teclado numérico lateralizado por valores a partir de R$ 89. Outra opção é o Logitech K380, que traz teclas redondas e tamanho reduzido por cerca de R$ 227. Veja a seguir seis teclados para notebook para comprar no Brasil em 2022.

1 de 7 Teclado para notebook: 6 modelos para produtividade por a partir de R$ 27 — Foto: Divulgação/Logitech Teclado para notebook: 6 modelos para produtividade por a partir de R$ 27 — Foto: Divulgação/Logitech

Comprar mouse para notebook: qual modelo escolher? Tire suas dúvidas no Fóum TechTudo

1. Multilaser TC213 – a partir de R$ 27

O Multilaser TC213 apresenta design reduzido, embora hospede teclas numéricas lateralizadas. As teclas fornecem o padrão ABNT2 e prometem uma performance eficiente, confortável e silenciosa para atender a maior parte dos públicos. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 27.

Sua tecnologia interna demonstra compatibilidade com os sistemas operacionais Windows, Linux e macOS. Ele oferta um cabo de conexão USB e funcionamento plug and play para usuários que prezam por um desempenho descomplicado. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom custo-benefício do eletrônico, voltado para funções mais básicas. Contudo, relatam que a superfície é muito leve.

Prós: presença do padrão ABNT2

presença do padrão ABNT2 Contras: ausência de teclas multimídia

2 de 7 Multilaser Slim TC213 promete multicompatibilidade com os sistemas Windows, Linux e macOS — Foto: Divulgação/Multilaser Multilaser Slim TC213 promete multicompatibilidade com os sistemas Windows, Linux e macOS — Foto: Divulgação/Multilaser

2. OEX Flat TC301 – a partir de R$ 64

O OEX Flat TC301 faz parte dos modelos compactos, desenvolvidos especialmente para atender o público que precisa de acessórios com maior portabilidade. Compatível via conexão USB, o periférico fornece botões para configuração multimídia e design com teclas curvas para maior conforto anatômico. O modelo é vendido por cifras a partir de R$ 64.

Entretanto, o teclado peca ao não oferecer o padrão ABNT2, o que deve incomodar alguns usuários brasileiros. Apesar disso, pode ser utilizado tanto em notebook quanto em desktop com sistema operacional Windows e promete teclagem confortável e silenciosa. Avaliado com uma nota de 4,1 de 5 na Amazon, os usuários denotam a boa portabilidade do aparelho. No entanto, chamam atenção para as teclas, pois apresentam toque muito duro.

Prós: teclado com oito funções multimídia

teclado com oito funções multimídia Contras: ausência de teclado numérico lateral

3 de 7 OEX Flat TC301 hospeda tamanho reduzido para maior portabilidade — Foto: Divulgação/OEX OEX Flat TC301 hospeda tamanho reduzido para maior portabilidade — Foto: Divulgação/OEX

O Dell KB216 se destaca dos outros modelos em virtude de seu apoio removível para punho: um acessório que promete uma posição mais anatômica para os membros, o que deve diminuir a carga de estresse nestas articulações. Além disso, é possível usufruir de um teclado numérico lateralizado, e botões para configurações multimídia. Ele é encontrado por cerca de R$ 89.

A fabricante promete design simples, centralizado e confortável para usuários que estudam e trabalham. O produto hospeda uma conectividade USB, compatível com máquinas cujo sistema operacional seja o Windows. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os usuários denotam as teclas silenciosas e confortáveis. Poré, destacam negativamente a baixa qualidade do material.

Prós: apoio removível de pulso

apoio removível de pulso Contras: ausência de compatibilidade com macOS e Linux

4 de 7 Dell KB216 apresenta apoio removível para punho — Foto: Divulgação/Dell Dell KB216 apresenta apoio removível para punho — Foto: Divulgação/Dell

O C3Tech K-BT200BK foi pensando para atender aos usuários que desejam utilizar teclados em smartphones ou tablets. Isso porque há um espaço destinado para inserir tais tipos de eletrônicos. No entanto, também pode ser conectado ao notebook por meio da conectividade Bluetooth. Com design reduzido, o item apenas proporciona teclas numéricas na região superior, junto de atalhos para a configuração multimídia. Este modelo proporciona o padrão de tecla ABNT2, ou seja, é possível encontrar o "ç" e os símbolos mais utilizados no Brasil. O teclado pode ser visto por valores que partem de R$ 153.

A conexão via Bluetooth não requer plugs, o que é uma vantagem para quem busca por periféricos ainda mais simplificados. Além disso, o consumidor deve usufruir de teclas redondas, conhecidas por apresentar maior nível de maciez. A ficha técnica fica completa com a eficácia da multicompatibilidade: é possível alterar rapidamente a conexão entre celular, tablet e computador. Avaliado com uma nota de 4,1 de 5 na Amazon, os usuários denotam a versatilidade promovida pela conexão Bluetooth. No entanto, alguns usuários criticam a existência de teclas com problema.

Prós: oferta padrão ABNT2

oferta padrão ABNT2 Contras: são necessárias algumas configurações para o funcionamento

5 de 7 C3Tech K-BT200BK apresenta multicompatibilidade com smartphones, PCs e tablets — Foto: Divulgação/C3Tech C3Tech K-BT200BK apresenta multicompatibilidade com smartphones, PCs e tablets — Foto: Divulgação/C3Tech

5. Logitech MK540 – a partir de R$ 199

O Logitech MK540 é um kit que apresenta dois produtos. O primeiro é um teclado sem fio via plug USB, com botões numéricos lateralizados, padrão ABNT2 e até atalhos superiores para a configuração multimídia. O periférico deve atender a quase todos os públicos, além de oferecer teclas com leves curvaturas para uma digitação mais confortável, e um acabamento mais longo na parte inferior, útil para quem gosta de apoiar os pulsos enquanto digita. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 199 para comprar o produto.

O segundo acessório do kit é um mouse com design discreto, com conectividade sem fio via plug USB e curvatura para utilização ambidestra. Esta última característica deve atender a todos os usuários. Cada um acompanha pilhas para alimentação, cujo prazo de vida útil equivale a 36 meses para o teclado e 18 meses para o mouse. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o acabamento bem feito e as teclas macias. No entanto, criticam que o teclado pesa cerca de 1 kg, o que incomoda alguns públicos.

Prós: o teclado oferece três diferentes posições de ajustes de altura

o teclado oferece três diferentes posições de ajustes de altura Contras: não há relatos de compatibilidade com outros sistemas diferentes do Windows

6 de 7 Logitech MK450 traz padrão ABNT2 — Foto: Divulgação/Logitech Logitech MK450 traz padrão ABNT2 — Foto: Divulgação/Logitech

6. Logitech K380 – a partir de R$ 227

O Logitech K380 apresenta design confeccionado em plástico ABS preto, com tamanho reduzido e teclas redondas. Ele oferece botões numéricos apenas na parte de cima, acompanhados por atalhos multimídia. A tecnologia possibilita o pareamento simultâneo com até três diferentes dispositivos, como desktops, tablets e notebooks. O produto é vendido por cerca de R$ 227.

Sua compatibilidade é indicada para o sistema operacional macOS. A fabricante informa que o item acompanha duas pilhas que só precisam ser recarregadas a cada dois anos. O fornecedor disponibiliza o modelo na cor rosa, o que pode agradar alguns públicos. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a facilidade de conexão e o conforto das teclas. Porém, destacam negativamente a localização de algumas teclas, pois se diferem das configurações típicas dos MacBooks.

Prós: compatível com macOS

compatível com macOS Contras: ausência de padrão ABNT2

7 de 7 Logitech K380 pode ser usado em desktops, tablets e notebooks — Foto: Divulgação/Logitech Logitech K380 pode ser usado em desktops, tablets e notebooks — Foto: Divulgação/Logitech