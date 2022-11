A Razer oferece amplo portfólio de teclados gamer no Brasil. Os modelos são ideais para melhorar a jogatina e podem ser adquiridos por preços a partir de R$ 647 , como é o caso do Ornata Chroma, que conta com iluminação RGB e apoio de pulso. Já o BlackWidow TE Chroma V2 traz teclas multimídia e switches dedicados por valores que partem de R$ 879 .

Outra opção é o Blackwidow V3 Pro, que apresenta Bluetooth, Wi-Fi e USB e teclas numéricas lateralizadas por cerca de R$ 1.599. Veja a seguir seis teclados da Razer para comprar no Brasil em 2022.

1 de 7 Teclado Razer: 6 modelos para melhorar a jogatina por a partir de R$ 647 — Foto: Divulgação/Razer Teclado Razer: 6 modelos para melhorar a jogatina por a partir de R$ 647 — Foto: Divulgação/Razer

1. Razer Ornata Chroma – a partir de R$ 647

O Ornata Chroma chama atenção pelo robusto apoio de pulso, localizado na região inferior. O recurso é espesso e acolchoado, o que deve garantir conforto mesmo após horas de utilização do equipamento. Além disso, a iluminação RGB assume diferentes cores, como a verde, e pode ser um diferencial para quem deseja compor um setup colorido. Ele apresenta tamanho padrão e oferta teclas numéricas lateralizadas: um fator imprescindível para a digitação simplificada de algarismos. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 647.

Além disso, proporciona conectividade USB para desktops e notebooks e botões para configuração multimídia. Seu diferencial é a customização das teclas: apresenta a possibilidade de acionar funções específicas, dependendo da necessidade do consumidor. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o suporte para punho, pois proporciona maior conforto. Porém, criticam a ausência do padrão ABNT2.

Prós: apoio de punho com acolchoamento

apoio de punho com acolchoamento Contras: ausência de padrão ABNT2

2 de 7 Razer Ornata Chroma apresenta iluminação RGB — Foto: Divulgação/Razer Razer Ornata Chroma apresenta iluminação RGB — Foto: Divulgação/Razer

O BlackWidow Lite TKL é o modelo com design mais básico desta lista. O produto entrega uma confecção clássica em plástico ABS preto, embora não possua botões numéricos lateralizadas. Ainda assim, mostra bastante potencial em virtude das teclas mecânicas: cada uma detém seu próprio switch, o que deve aprimorar a rapidez de registro e evita o ghosting. Uma curiosidade sobre o modelo é que a fabricante proporciona um software para configurar as teclas e funções do periférico, o que pode ser uma vantagem para alguns públicos. Ele é encontrado por cifras que partem de R$ 683.

Além disso, promete digitação silenciosa, design compacto e um cabo destacável para conexão USB. Também apresenta uma iluminação LED branca individual para cada tecla. O fornecedor proporciona o mesmo modelo na cor branca. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários denotam o bom custo-benefício para um modelo com teclas mecânicas e botões programáveis. Porém, destacam negativamente os switches, que são muito difíceis de trocar quando há danos.

Prós: presença de teclas multimídia na região superior

presença de teclas multimídia na região superior Contras: ausência de padrão de tecla ABNT2

3 de 7 Razer BlackWidow Lite TKL apresenta design básico — Foto: Divulgação/Razer Razer BlackWidow Lite TKL apresenta design básico — Foto: Divulgação/Razer

3. Razer Ornata V2 – a partir de R$ 699

O Ornata V2 é um teclado robusto, pois conta com teclas numéricas lateralizadas, iluminação RGB personalizável e até um apoio de punho com tecido estofado. As teclas são completamente programáveis para se adaptar às necessidades do consumidor. O produto é comercializado por cifras que partem de R$ 699.

Compatível com o sistema operacional Windows, o item oferta um cabo de conexão USB e promete uma digitação satisfatória com leves barulhos. Ele é avaliado com uma nota 5 de 5 na Amazon.

Prós: apoio acolchoado para os pulsos

apoio acolchoado para os pulsos Contras: ausência de padrão ABNT2

4 de 7 Razer Ornata V2 apresenta apoio de punho — Foto: Divulgação/Razer Razer Ornata V2 apresenta apoio de punho — Foto: Divulgação/Razer

O BlackWidow TE Chroma V2 traz iluminação RGB e teclas multimídia que prometem descomplicar a experiência do usuário. O design do produto é projetado para oferecer conforto ao público gamer durante várias horas de jogo, por isso investe no apoio acolchoado para os punhos. A fabricante afirma que são mais de 16 milhões de opções de cores para configurar o sistema de luz. Ele é visto por cifras que partem de R$ 879.

Compatível com desktops, a porta de entrada do cabo traz conectividade micro USB e o fio é removível. Os switches dedicados prometem sons satisfatórios de digitação. Diferente do modelo anterior, que apresenta alta similaridade, este não conta com teclas numéricas lateralizadas. Com nota 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam a boa performance do produto. Entretanto, alguns comentários indicam que o dispositivo parou de funcionar com pouco mais de um ano.

Prós: apoio de pulso acolchoado

apoio de pulso acolchoado Contras: não oferece padrão ABNT2

5 de 7 Razer Blackwidow Chroma V2 conta com teclas multimídia — Foto: Divulgação/Razer Razer Blackwidow Chroma V2 conta com teclas multimídia — Foto: Divulgação/Razer

O Huntsman Mini garante iluminação RGB e design bastante compacto, devido à ausência da parte numérica lateralizada. Traz teclas mecânicas, acabamento em alumínio e em PBT. Este último promete resistência a óleo e menos propensão ao acúmulo de sujeira. Para a conexão, traz porta micro USB e compatibilidade com PCs. O modelo reduzido pode ser uma vantagem para quem digita rápido e aproveita teclas mais juntas. Ele é visto por valores a partir de R$ 1.025.

Um detalhe que chama atenção é a logística das funções e teclas multimídia: cada uma aparece na lateral das demais letras e números, o que economiza e espaço sem sacrificar acionamentos importantes. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom funcionamento do dispositivo. Entretanto, alguns relatam que a iluminação RGB é bastante fraca.

Prós: design compacto

design compacto Contras: não oferece padrão ABNT2

6 de 7 Razer Huntsman Mini promete ser mais compacto e conforto no uso — Foto: Divulgação/Razer Razer Huntsman Mini promete ser mais compacto e conforto no uso — Foto: Divulgação/Razer

6. Razer Blackwidow V3 Pro – a partir de R$ 1.599

O Blackwidow V3 Pro é bastante similar à versão anterior da mesma linha. O teclado conta com apoio removível para os punhos, embora o tecido continue com o mesmo tipo de acolchoamento. Além disso, esta versão apresenta teclas numéricas lateralizadas. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.599 para comprar o produto.

Além disso, apresenta três tipos diferentes de conexão, como Bluetooth, Wi-Fi e USB. Outro destaque é a presença de teclas multimídia lateralizadas e até um botão para o controle da iluminação RGB. Também apresenta teclas mecânicas, o que pode aprimorar a performance do usuário durante a digitação. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a eficiência do periférico, mas criticam o software da marca para configurar as teclas.

Prós: conectividade versátil

conectividade versátil Contras: ausência de padrão ABNT2

7 de 7 BlackWidow V3 Pro, teclado mecânico com Bluetooth da Razer, pesa mais de 1,3 kg — Foto: Divulgação/Razer BlackWidow V3 Pro, teclado mecânico com Bluetooth da Razer, pesa mais de 1,3 kg — Foto: Divulgação/Razer

