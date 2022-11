Tinder: 6 dicas que vão te fazer conseguir mais matches no app

Conseguir mais matches no Tinder , app disponível para Android e iPhone ( iOS ), é algo que pode ser feito utilizando alguns truques fáceis. Usar uma bio criativa e integrar o seu perfil no aplicativo às suas contas em outras redes sociais, por exemplo, são práticas que podem chamar mais atenção dos usuários, já que permitem exibir um perfil mais completo e informativo sobre você. Nas próximas linhas, veja mais detalhes sobre essas e outras dicas que podem te ajudar a conquistar mais matches dentro da plataforma de namoro.

1. Mantenha seu perfil atualizado

Manter o perfil do Tinder atualizado é importante para que seus possíveis matches saibam quem você é, aumentando as chances de receber um “Like” dentro do app de relacionamentos. Por isso, é importante utilizar na plataforma fotos recentes e inserir na sua bio informações atuais e relevantes sobre a sua personalidade.

Para ajudar os usuários, o aplicativo disponibiliza diferentes seções que podem ser preenchidas de maneira opcional, como “Signo”, “Tipo de personalidade” e “Formação”, além de espaços para a definição de interesses e do tipo de relacionamento desejado. Fazer a atualização das informações leva apenas alguns minutos e pode garantir que o perfil cause uma boa impressão, ajudando a conseguir um maior número de matches.

2. Faça uma bio criativa e mostre sua personalidade

A seção "Sobre mim" funciona como um resumo do seu perfil e se trata de uma das partes mais importantes de uma conta no Tinder. É claro que existe a possibilidade de deixar esse espaço em branco ou inserir apenas uma frase curta, mas isso poderá determinar para qual lado um pretendente deslizará a tela: para a direita, caso goste do perfil, para a esquerda, caso não queira dar match com o usuário.

Assim, elaborar um texto criativo, que mostre sua personalidade e fuja de clichês, pode fazer as pessoas sentirem vontade de saber mais sobre você – as informações poderão até mesmo servir como ponto de partida para uma conversa. Para alterar a sua bio, basta ir ao seu perfil e tocar sobre o ícone de lápis e/ou em "Editar informações".

3. Evite postar fotos em grupo

Evitar fotos em grupo também é importante para conseguir mais matches no Tinder. Considere, por exemplo, uma imagem com cinco pessoas - normalmente ninguém vai conseguir identificar quem é você na imagem. Além disso, esses registros podem tirar o foco de você ou até mesmo te desfavorecer entre os presentes, contribuindo para o recebimento de um “Nope”.

O recomendado é utilizar fotos em que somente você apareça, como as selfies e, no máximo, acompanhadas por um bichinho de estimação.

4. Ajuste as configurações do app a seu favor

Ao baixar o aplicativo de relacionamentos, a idade e a distância máxima entre você e os outros usuários já estarão configuradas por padrão, mas é possível alterar as duas opções a qualquer momento de acordo com suas preferências. Assim, caso não encontre pretendentes em uma distância de 5 km, por exemplo, você poderá ajustar a opção para encontrar perfis que estejam um pouco mais distantes. Para mudar ambas as configurações, basta acessar “Configurações” e definir os números desejados em “Distância máxima” e “Faixa etária”.

Outra opção para obter mais correspondências no aplicativo é utilizar versões pagas para visualizar perfis em qualquer lugar do mundo, sem limite de distância. Para isso, é preciso adquirir uma das três versões por assinatura disponíveis na aba “Configurações”: Tinder Platinum, por R$ 64,99 ao mês; Tinder Gold, por R$ 29,99 ao mês; ou Tinder Plus, por R$ 18,99 ao mês. As três opções garantem acesso ao passaporte do app para que você possa visualizar pessoas de qualquer destino.

5. Concentre-se na qualidade dos matches, não na quantidade

No Tinder, quanto maior o número de curtidas você distribuir, maiores serão suas chances de dar matches. Entretanto, esse tipo de estratégia pode te atrapalhar na hora de encontrar pessoas interessantes e que de fato combinem com o seu perfil e com as características que você busca em alguém. Por isso, foque em qualidade e não em quantidade, curtindo apenas as pessoas que compartilham os mesmos interesses e que pareçam compatíveis com o que você procura.

6. Integre outras redes sociais à sua conta

Para que os usuários consigam ainda mais pretendentes, o Tinder permite a integração de redes sociais à conta, deixando o perfil ainda mais completo. A opção de utilizar o Instagram, por exemplo, tem o objetivo de destacar algumas fotos postadas na rede social, além daquelas que já constam no app de relacionamento. Para isso, acesse o Tinder, toque em “Editar perfil” e role a tela até a opção “Conectar ao Instagram” para fazer o login.

Também é possível adicionar o player do Spotify ao app de relacionamentos para exibir seu gosto musical e encontrar pessoas que gostem de ouvir os mesmos artistas que você. Para isso, basta tocar em “Editar perfil” e selecionar a opção “Adicionar Spotify ao seu perfil”. Depois de inserir suas informações de login, será possível visualizar uma lista com seus artistas preferidos de acordo com o serviço de streaming.

Outra opção, é fazer a integração de uma única música que tenha a ver com a sua personalidade através da aba “Minha Música”. Para isso, toque em “Escolher sua Música”, selecione o ícone de lupa e pesquise o nome da faixa que deseja mostrar em seu perfil.

