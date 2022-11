TV 32 polegadas: 6 modelos por a partir de R$ 1.142

Já a Philips 32PHG6825/78 possui um design slim e tecnologia HDR Plus por valores que partem de R$ 1.149. Outra opção é a LG 32LQ620, que traz resolução HD e controle por voz por cerca de R$ 1.449. Veja a seguir seis TVs de 32 polegadas para comprar no Brasil em 2022.

A Philco PTV32G70RCH é um modelo smart equipado com sistema operacional Roku TV. Ela tem qualidade de imagem em HD, com resolução de 1366 x 768 pixels. Seu processador quad-core promete diminuir o tempo de resposta da televisão pela metade, garantindo velocidade para abrir aplicativos e programas. O modelo também traz qualidade de som Dolby Audio, prometendo uma experiência de cinema em casa. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 1.142.

O diferencial da TV é que ela oferece um aplicativo gratuito para Android que pode funcionar como controle virtual, facilitando determinadas ações — como buscas por programas, por exemplo, que podem ser simplificadas usando o teclado do aparelho. Quanto à conexão, o modelo conta com entradas HDMI, USB, RCA, RF e Ethernet. No site da Americanas, a TV é avaliada com nota 4,6 de 5. Consumidores que adquiriram o item elogiam a qualidade da imagem da TV e a rapidez do sistema, mas relatam a presença de dead pixels na tela após poucos meses de uso.

Prós: bom custo-benefício e sistema operacional fluido

bom custo-benefício e sistema operacional fluido Contras: consumidores relatam que o modelo pode apresentar problemas com pixels queimados

O TCL 32S615 é uma TV smart equipada com sistema operacional Android TV. Ela traz um design limpo e elegante, com bordas finas que garantem maior imersão de tela. A smart TV possui resolução em HD, e é compatível com tecnologias de aprimoramento de imagem como o HDR e Micro Dimming, que oferecem contraste e brilho aprimorados, além cores mais vívidas e nítidas. Ela vem com aplicativos como Netflix, Amazon Prime Video e Disney+ instalados de fábrica, mas é possível encontrar mais programas na loja de aplicativos do modelo. O modelo é vendido por preços a partir de R$ 1.149.

O controle remoto da TV também é um destaque: ele conta com sistema de reconhecimento de voz, permitindo que o usuário controle a televisão com a fala. Para completar, o modelo possui entradas HDMI, USB, AV, RF e Ethernet, possui saídas de áudio com potência de 8 W. No site da Americanas, a TV é classificada com nota 4,6 de 5, e consumidores elogiam a qualidade da imagem do modelo. Como pontos negativos, no entanto, relatam que a TV possui tempo de resposta mais demorado.

Prós: boa qualidade de imagem, controle remoto compatível com sistema de reconhecimento de voz

boa qualidade de imagem, controle remoto compatível com sistema de reconhecimento de voz Contras: consumidores relatam que o modelo possui tempo de resposta elevado

A Philips 32PHG6825/78 possui um design slim, com bordas ultrafinas que dão a sensação de tela infinita e aumentam a imersão de tela. Ela é equipada com o sistema operacional Saphi, e já vem com aplicativos como Netflix, Amazon Prime Video e YouTube instalados de fábrica. A qualidade de resolução da imagem é em HD, e a TV ainda conta com tecnologias de aprimoramento como o HDR Plus, prometendo a exibição de cores nítidas e contraste superior sob qualquer ângulo de visão. O produto é vendido por preços que partem de R$ 1.149.

O modelo tem sistema Philips Remote, que permite espelhar a tela do celular na TV para exibir conteúdos de fotos, vídeos e jogos. Além disso, a tecnologia também permite usar o teclado do celular para fazer pesquisas na televisão, simplificando a busca. Quanto à conexão, o modelo conta com entradas HDMI, USB, AV, RF e Ethernet, além de saídas de áudio. Por lá, ele é avaliado com nota 4,4 de 5, e consumidores elogiam a qualidade de imagem da TV, mas criticam o som baixo.

Prós: design elegante e qualidade de imagem aprimorada

design elegante e qualidade de imagem aprimorada Contras: segundo relatos de consumidores, o áudio da TV é baixo

A Semp R5500 é equipada com sistema operacional Roku TV e vem com aplicativos como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e HBO Max instalados de fábrica. O modelo possui sete modos de imagens diferentes, incluindo os estilos de Cinema, Dinâmica, Esporte, Jogos, Padrão, PC e Smart HDR, que podem aprimorar a experiência ao assistir os conteúdos. Além disso, o modelo possui configuração de áudio com certificado Dolby, oferecendo uma qualidade de som superior, similar às de salas de cinema. O televisor pode ser encontrado por cifras que partem de R$ 1.169.

As atualizações da TV também são concluídas de forma automática, o que pode simplificar o update. No site da Americanas, o modelo é classificado com nota 4,6 de 5. Por lá, consumidores que compram a TV destacam a qualidade da imagem e o rápido tempo de resposta como pontos positivos, mas relatam que com pouco tempo de uso a TV apresentou alguns problemas, como manchas pretas na tela e travamentos.

Prós: diferentes modos de imagem e qualidade de som Dolby

diferentes modos de imagem e qualidade de som Dolby Contras: segundo relatos de consumidores, o modelo pode apresentar travamentos e manchas pretas na tela

A Samsung T4300 é um modelo smart com sistema operacional Tizen, comum nos modelos da fabricante. Ela já vem com apps como Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV e YouTube instalados, mas é possível baixar novos programas na loja de aplicativos do modelo. A resolução da televisão é em HD e ela é compatível com as tecnologias HDR e Micro Dimming Pro, que aprimoram detalhes da imagem em cenas iluminadas ou mais escuras e reproduzem cores mais nítidas. O produto pode ser encontrado por valores que partem de R$ 1.299.

Quanto à qualidade de som, o modelo traz certificado Dolby Digital Plus e conta com alto-falantes de 10 W. A TV tem conexão HDMI, USB, AV, RF e Ethenet. Consumidores que compraram o modelo elogiam a qualidade de imagem da TV, mas criticam o áudio e relatam que o modelo pode apresentar problemas ao rodar alguns aplicativos.

Prós: boa qualidade de imagem

boa qualidade de imagem Contras: segundo relatos de usuários, o som da TV é baixo e ela pode apresentar bugs ao abrir determinados apps

A LG 32LQ620 traz um design mais simples, com bordas mais grossas. Ela traz qualidade de resolução em HD, podendo reproduzir cores nítidas e vivas, e é equipada com processador alfa5 Gen5, que, de acordo com a fabricante, é capaz de intensificar a experiência de visualização da imagem. O modelo ainda conta com tecnologias como o HDR10 Pro, que ajusta o nível de brilho de forma automática para exibir cores mais realistas e imagens mais vívidas. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.449 para comprar o produto.

A TV também é compatível com reconhecimento de voz, e é possível controlar o modelo à distância usando apenas a fala. Para completar, a televisão ainda conta com modos de exibição com foco em jogos, que podem otimizar as partidas. Seu sistema operacional é o webOS, seus alto-falantes têm potência de 10 W, e o modelo possui entradas HDMI, USB, AV, RF, Ethernet, além de conexão Bluetooth. Por lá, o item é avaliado com nota 4,8 de 5, e consumidores destacam a rapidez de resposta da TV e a qualidade de resolução da imagem como pontos positivos.

Prós: compatibilidade com reconhecimento de voz e sistemas de aprimoramento de imagem

compatibilidade com reconhecimento de voz e sistemas de aprimoramento de imagem Contras: o design da TV é mais tradicional, com bordas mais largas

