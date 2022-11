1 de 8 TV 32 polegadas: 7 modelos da Samsung, LG, Philips, TCL e Philco — Foto: Divulgação/TCL TV 32 polegadas: 7 modelos da Samsung, LG, Philips, TCL e Philco — Foto: Divulgação/TCL

O que é TV QLED? Descubra no Fórum TechTudo

O modelo S615, da TCL, oferece uma tela robusta com 32 polegadas. O televisor oferta sistema operacional Android TV e também possui compatibilidade com os softwares de streaming mais modernos do mercado, como Netflix e YouTube. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 1.119.

A interface de conexão proporciona portas compatíveis com USB e HDMI, mas também é possível acessar os recursos da TV por meio do Bluetooth ou Wi-Fi. O display entrega uma qualidade de imagem convencional no padrão HD e uma taxa de atualização de 60 Hz. Estas características encaixam o televisor em usos de baixa produtividade, como ao assistir filmes. Já o design slim apresenta uma tela com espessura fina e bordas pequenas. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom desempenho do produto, mas criticam que o som apresenta ruído abafado.

Prós: controle remoto proporciona a inteligência artificial Google Assistente

controle remoto proporciona a inteligência artificial Google Assistente Contras: pouco armazenamento interno para instalar programas de streaming

2 de 8 TCL S615 oferece taxa de atualização de 60 Hz — Foto: Divulgação/TCL TCL S615 oferece taxa de atualização de 60 Hz — Foto: Divulgação/TCL

A PTV32G70RCH Roku, da Philco , promete uma resolução de imagem HD e uma taxa de atualização de 60 Hz. O destaque desta TV é o seu painel de conexão, que pode ser útil para usuários que ainda utilizam o aparelho de DVD: é possível encontrar entradas áudio e vídeo, para cabo Ethernet, duas portas HDMI, e uma USB. A televisão é encontrada por cerca de R$ 1.219.

A tecnologia interna proporciona ferramentas para equalizar o som e a imagem, assim como ajustes de cor e temperatura. Já a interface elétrica apresenta compatibilidade com as voltagens de 110 V e 220 V, o que pode agradar a maior parte do público. Além disso, conta com o recurso Roku, que promete uma busca eficiente de filmes e séries e auxilia a manter os apps sempre atualizados. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a facilidade do processo de montagem.

Prós: compatível com aparelho de DVD

compatível com aparelho de DVD Contras: ausência de design slim

3 de 8 Philco PTV32G70RCH possui sistema operacional Roku TV — Foto: Divulgação/Philco Philco PTV32G70RCH possui sistema operacional Roku TV — Foto: Divulgação/Philco

A UN32T4300AGXZD, da Samsung, conta com o sistema operacional Tizen para a navegação básica e buscas na internet. Além disso, conta com espelhamento de tela para projetar a imagens em outros aparelhos, e hospeda uma interface de conexão com entradas HDMI e USB. O produto é visto por valores que partem de R$ 1.349.

Ainda conta com recursos tecnológicos interessantes, como é o caso do Dolby Digital Plus, que adapta o som exibido no filme para sua melhor e mais nítida versão. A tela também oferta uma resolução HD de 1366 x 768 pixels, além de uma taxa de atualização de 60 Hz. A conexão Wi-Fi permite ao usuário usufruir de streamings como Amazon Prime Video e Globoplay. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários denotam a facilidade de utilização do sistema operacional e sua fluidez. No entanto, destacam negativamente o som.

Prós: conta com Dolby Digital Plus

conta com Dolby Digital Plus Contras: relatos do som não ser potente

4 de 8 Samsung UN32T4300AGXZD oferece Dolby Digital Plus e o sistema operacional Tizen — Foto: Divulgação/Samsung Samsung UN32T4300AGXZD oferece Dolby Digital Plus e o sistema operacional Tizen — Foto: Divulgação/Samsung

O televisor 32LM621C, da LG, hospeda uma interface de conexão com duas entradas USB e outras duas HDMI. Este recurso pode ser interessante para indivíduos que precisam conectar múltiplos aparelhos ao televisor. Já a conexão Wi-Fi permite a experiência com outras tecnologias, como a inteligência artificial LG ThinQ, que auxilia na administração de diferentes funções e softwares. Ele é visto por cerca de R$ 1.349.

A resolução HD acompanha uma taxa de atualização de 60 Hz, o que deve ser o bastante para usos típicos, como assistir filmes e séries. O sistema operacional disponível é o webOS, que não apenas promove buscas na internet, mas a hospedagem de apps como Netflix. Além disso, é possível usufruir do Dynamic Color Enhancer: um processador de imagens que promove cores mais ricas e naturais. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os usuários garantem que o sistema interno oferta um bom processamento de dados.

Prós: disponibiliza recursos para promover boa qualidade de imagem

disponibiliza recursos para promover boa qualidade de imagem Contras: relatos de apresentar defeitos após dois anos de uso

5 de 8 LG 32LM621C oferece o sistema operacional webOS — Foto: Divulgação/LG LG 32LM621C oferece o sistema operacional webOS — Foto: Divulgação/LG

A 32LT330HBSB, da LG, garante uma interface de conexão com duas entradas HDMI e outra USB. Os alto-falantes apresentam o recurso som virtual surround e uma potência de 10 W. Também é possível conectar o fone de ouvido por meio de uma entrada P2. O modelo é vendido por valores que partem de R$ 1.359.

A resolução apresenta números de 1366 x 768 pixels, e uma taxa de atualização de 60 Hz. Contudo, este modelo não disponibiliza conexão com a internet, o que pode ser um problema para usuários que buscam modelos smart para assistir filmes e séries em serviços de streaming. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a facilidade de configuração do sistema. No entanto, criticam o preço elevado para o modelo, pois não conecta ao Wi-Fi.

Prós: resolução HD

resolução HD Contras: ausência de conectividade Wi-Fi

6 de 8 LG 32LT330HBSB oferece alto-falantes embutidos e uma potência de 10 W — Foto: Divulgação/LG LG 32LT330HBSB oferece alto-falantes embutidos e uma potência de 10 W — Foto: Divulgação/LG

A 32PHG6917/78, da Philips, é compatível com Google Assistente, e ainda acompanha um controle remoto com teclas de atalho para apps como Globoplay, Netflix, YouTube, e Amazon Prime Video. Este modelo pode ser interessante para usuários que buscam por compatibilidade com os sistemas mais modernos, como o Dolby Atmos, que promete levar a experiência do som de cinema para a sua casa. O modelo é visto por preços que partem de R$ 1.322.

Além disso, apresenta uma tela com qualidade HD e uma tensão elétrica de 110 V. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente a velocidade do televisor para executar tarefas diárias, como abrir aplicativos. Contudo, criticam um pequeno vazamento de luz no final das bordas.

Prós: acompanha controle remoto com Google Assistente

acompanha controle remoto com Google Assistente Contras: vazamento de luz nas bordas

7 de 8 Smart TV Philips 32" 32PHG6917/78 promete compatibilidade com os sistemas de streaming mais modernos do momento — Foto: Divulgação/Philips Smart TV Philips 32" 32PHG6917/78 promete compatibilidade com os sistemas de streaming mais modernos do momento — Foto: Divulgação/Philips

7. Samsung QN32LS03B The Frame – a partir de R$ 2.342

A QN32LS03B The Frame, da Samsung, apresenta uma resolução de imagem Full HD com 1920 x 1080 pixels. A interface de conexão oferece portas USB e HDMI, embora o sistema interno promova conectividade sem fio via Bluetooth e Wi-Fi. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 2.342 para comprar o produto.

O televisor hospeda um design slim elegante e um suporte de parede já incluso. A taxa de atualização opera com 60 Hz e o display apresenta molduras customizáveis.

Prós: molduras customizáveis

molduras customizáveis Contras: taxa de atualização muito baixa

8 de 8 Samsung QN32LS03B The Frame apresenta resolução Full HD — Foto: Divulgação/Samsung Samsung QN32LS03B The Frame apresenta resolução Full HD — Foto: Divulgação/Samsung

Amazon Echo Dot 4: unboxing e tudo sobre a caixinha smart