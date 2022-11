TV 40 polegadas: veja 4 modelos para assistir a filmes e séries

TVs de 40 polegadas podem ser ideais para assistir a filmes, séries e se aventurar em outros tipos de entretenimento sem ocupar tanto espaço no ambiente. Empresas como Multilaser , Samsung , Philco e TCL oferecem modelos por preços a partir de R$ 1.519 , como é o caso da Multilaser TL056, que conta com resolução Full HD, proporção 16:9 e display com tecnologia DLED.

Já a TCL S615 oferece sistema operacional Android TV e uma taxa de atualização de 60 Hz por valores que partem dos R$ 1.799. Outra opção é Samsung T5300, equipada com tecnologia Dolby Digital Plus, que adapta o som exibido para melhorar a nitidez e a imersão por cerca de R$ 3.226. Veja abaixo quatro TVs de 40 polegadas para comprar no Brasil em 2022.

1 de 5 O consumidor encontra quatro modelos de TV de 40 polegadas para assistir a filmes e séries — Foto: Divulgação/Samsung O consumidor encontra quatro modelos de TV de 40 polegadas para assistir a filmes e séries — Foto: Divulgação/Samsung

A Multilaser TL056 é o modelo de abertura da lista. O televisor tem resolução Full HD (1920 x 1080 pixels), proporção 16:9 e display com tecnologia DLED, com promessa de qualidade visual mais nítidas e cores mais vivas. Além disso, o sistema promete acesso às principais plataformas de filmes, séries e vídeos. A TV está disponível por cerca de R$ 1.519.

Um dos destaques fica com o DNR, função que reduz possíveis ruídos e granulações das imagens de forma automática. Além do Wi-Fi, ela conta com as seguintes conexões: três portas HDMI, uma AV, uma RJ45 e duas USB. Avaliado em 3,6 de 5 estrelas na Amazon, os compradores destacam a qualidade visual e sonora oferecidas. Porém, criticam o sistema interno do televisor, pontuando que não é compatível com os aplicativos mais atuais.

2 de 5 O televisor Multilaser TL056 é Full HD e conta com tela DLED — Foto: Reprodução/Amazon O televisor Multilaser TL056 é Full HD e conta com tela DLED — Foto: Reprodução/Amazon

A Philco PTV40G65RCH também traz exibição em Full HD, mas de acordo com o fabricante, o destaque é o formato de tela com bordas infinitas, para um visual mais moderno e minimalista. A função Mídia Cast e o controle com botões de fácil acesso também estão disponíveis para ajudar no uso do modelo, que pode ser comprado por preços a partir de R$ 1.799.

O sistema operacional usado nesta TV é o Roku, deixando de lado o Linux, comum em outros modelos da marca. Além disso, a televisão conta com Dolby Áudio, transmitindo o som em 5.1 canais para um alcance mais completo. Outra diferença é a presença da conectividade Bluetooth, além do Wi-Fi e das portas USB, Ethernet e HDMI. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas, os compradores destacam o custo-benefício e a qualidade som. No entanto, alguns relatam problemas na atualização do sistema.

3 de 5 A Philco PTV40G65RCH é uma opção para consumidores que buscam por tamanho e resolução maiores — Foto: Reprodução/Amazon A Philco PTV40G65RCH é uma opção para consumidores que buscam por tamanho e resolução maiores — Foto: Reprodução/Amazon

O modelo S615, da TCL, oferece uma tela com proporção de 16:9 e resolução Full HD. O televisor tem sistema operacional Android TV incluso e também possui compatibilidade com os softwares de streaming mais modernos, como Netflix e YouTube. Avaliado com nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom desempenho do produto, mas criticam que o som pode apresentar um ruído abafado.

A interface de conexão oferece portas compatíveis com USB e HDMI, mas também é possível acessar os recursos da TV por meio do Bluetooth ou do Wi-Fi. O display apresenta uma qualidade convencional e uma taxa de atualização de 60 Hz, boa para conteúdos mais habituais e de baixa exigência, como novelas, filmes e séries. Já o formato slim apresenta uma tela com espessura fina e bordas minimalistas. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 1.799 na Amazon.

4 de 5 TCL S615 oferece sistema operacional Android TV incluso — Foto: Reprodução/Amazon TCL S615 oferece sistema operacional Android TV incluso — Foto: Reprodução/Amazon

A T5300, da Samsung, conta com o sistema operacional Tizen para a navegação básica e buscas na internet. Além disso, oferece espelhamento de tela para transmitir conteúdos de outros aparelhos, como celulares, e hospeda uma interface de conexão com entradas HDMI e USB. O modelo, apesar de ser básico, possui Dolby Digital Plus, que promete adaptar o som exibido para sua melhor e mais nítida versão. O produto é visto por valores que partem dos R$ 3.226.

A tela também oferece uma resolução Full HD e uma taxa de atualização de 60 Hz, como as outras televisões da lista. A conexão Wi-Fi permite ao usuário usufruir de aplicativos como Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV e Globoplay. Avaliado com uma nota 4,6 de 5 na Amazon, os usuários denotam a facilidade de utilização do sistema operacional e a fluidez do mesmo. No entanto, alguns destacam que a qualidade do som não é tão boa.

5 de 5 A T5300, da Samsung, conta com o sistema operacional Tizen para a navegação básica e buscas na internet — Foto: Reprodução/Amazon A T5300, da Samsung, conta com o sistema operacional Tizen para a navegação básica e buscas na internet — Foto: Reprodução/Amazon

