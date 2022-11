TV 4K: 7 modelos de tamanhos e tecnologias variadas para conhecer

Já a TCL C725 possui uma tela QLED por valores que partem de R$ 3.829. Outra opção é a LG OLED65A1, que traz compatibilidade com Alexa e Google Assistente por cerca de R$ 5.887. Confira sete modelos de TVs 4K com tamanhos e funções variadas para comprar no Brasil em 2022.

1 de 8 TV 4K: veja sete modelos por preços que variam entre R$ 2.189 e R$ 5.887 — Foto: Rafael Leite/TechTudo TV 4K: veja sete modelos por preços que variam entre R$ 2.189 e R$ 5.887 — Foto: Rafael Leite/TechTudo

TV 42 polegadas: qual modelo comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

Outras especificações mostram que a TV conta com quatro entradas HDMI, duas portas USB 2.0, uma entrada RF para antena, conexão para fone de ouvido, entrada para cabo de rede e conexão Wi-Fi. O aparelho está avaliado com 4,6 de 5 estrelas na Amazon e os compradores classificam o produto como bom custo-benefício. No entanto, os consumidores relataram defeitos no sistema operacional após um determinado tempo de uso.

Prós: qualidade visual e sistema Android TV

qualidade visual e sistema Android TV Contras: problemas no áudio

2 de 8 Philips 50PUG7406/78 inclui Netflix, YouTube, Amazon Prime Video e Disney+ instalados de fábrica — Foto: Divulgação/Philips Philips 50PUG7406/78 inclui Netflix, YouTube, Amazon Prime Video e Disney+ instalados de fábrica — Foto: Divulgação/Philips

A Philco PTV50N10N5E é uma opção para consumidores que buscam por tamanho e resolução maiores sem precisar investir muito. O televisor traz exibição em 4K e conta com o recurso HDR10, que promete um visual com cores mais nítidas e claras. Um dos destaques para essa linha da marca é visual, uma tela com bordas infinitas. Além disso, traz Painel VA, função que proporciona uma visão superior, recursos como Mídia Cast e controle com botões de fácil acesso também estão disponíveis no modelo que pode ser comprado por preços a partir de R$ 2.499.

O sistema operacional usado na TV oferece acesso rápido aos serviços como Netflix, Globoplay e YouTube. Além disso, o usuário tem indicações de conteúdos, podendo acessá-los diretamente apenas com um clique, favorecendo sua navegação. Outra diferença é a presença da conectividade Wi-Fi e Bluetooth. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas na Amazon, os compradores listaram que o custo-benefício do modelo e o processador. Porém, relataram que o som é baixo.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: lista de aplicativos não é compatível com o mercado brasileiro

3 de 8 A Philco PTV50N10N5E é uma opção para consumidores que buscam por tamanho e resolução maiores — Foto: Divulgação/Philco A Philco PTV50N10N5E é uma opção para consumidores que buscam por tamanho e resolução maiores — Foto: Divulgação/Philco

A 50BU8000 é um modelo Air Slim da Samsung. Ela é uma televisão que traz design mais discreto e minimalista com apenas 2,5 cm de espessura. Essa linha faz parte da Crystal 4K, processador que promete deixar o visual no que for mais próximo a imagens UHD. As imagens em 4K ainda contam com a Dynamic Crystal Color, uma função que promete cores mais puras e reais com realce dos contrastes para favorecer a sensação de profundidade para uma qualidade visual mais limpa. Já o sistema HDR aumenta o alcance dos níveis de luz na TV. Para o som, o aparelho acompanha o formato 3D, com promessa de mais imersão, além de áudio adaptativo, que se adequa ao ambiente. O produto pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 2.599.

Esse modelo ainda traz o Motion Xcelerator, função que introduz mais fluidez nas cenas, sendo uma boa escolha para quem procura um televisor para entretenimento. O Smart Hub ainda indica conteúdos com base em como o usuário usa a TV, enquanto o controle remoto SolarCell é feito com material reciclável e recarregável com energia solar. É importante lembrar que a 50BU8000 também é compatível com as assistentes virtuais Alexa, Google Assistente e Bixby. No site da Amazon, está avaliada com nota 4,6 de 5 com destaques para o processador e custo-benefício. No entanto, muitos destacam que o modelo possui sons baixos, sendo necessário incrementar com soundbars e home theaters.

Prós: processador Crystal 4K

processador Crystal 4K Contras: som baixo

4 de 8 Samsung Crystal UHD 4K BU8000 traz som 3D — Foto: Divulgação/Samsung Samsung Crystal UHD 4K BU8000 traz som 3D — Foto: Divulgação/Samsung

A LG 65UP771C, assim como as anteriores da lista, conta com resolução 4K. Esse modelo da marca sul-coreana conta com display LED, 60 Hz de frequência e HDR10 Pro, aprimorando a qualidade da imagem para proporcionar uma experiência mais imersiva. Além disso, o modelo conta com Google Assistente e Alexa, três entradas HDMI 2.0 e duas USB. O produto pode ser adquirido por cifras a partir de R$ 3.629.

A televisão ainda conta com a LG ThinQ, que permite interação com soundbar, purificador de ar e ar-condicionado, por exemplo. Já pensando no conforto, ela possui um controle de brilho por inteligência artificial, que ajusta o nível de brilho à iluminação do ambiente. Avaliado em 5 de 5 estrelas, os compradores destacaram a qualidade da TV e o som.

Prós: som e LG ThinQ

som e LG ThinQ Contras: preço elevado

5 de 8 A LG 65UP771C conta com monitor LED, 60Hz de frequência e sistema operacional webOS 22, além do HDR10 Pro — Foto: Divulgação/LG A LG 65UP771C conta com monitor LED, 60Hz de frequência e sistema operacional webOS 22, além do HDR10 Pro — Foto: Divulgação/LG

A C725, da TCL, possui uma tela QLED e qualidade 4K HDR+. Com sistema operacional Android TV, o televisor traz taxa de atualização convencional de 60 Hz e um formato de display sem bordas para um visual mais discreto. É possível administrar o aparelho remotamente por controle de voz pelo assistente virtual Google Assistente. O produto é vendido por valores que partem de R$ 3.829.

Já no quesito conectividade, o modelo possui entradas USB e HDMI para conectar-se a outros dispositivos, além da conexão sem fio via Wi-Fi e Bluetooth. Este modelo da TCL ainda promete uma qualidade visual com 100% do volume de cores e recursos para promover uma experiência cinematográfica em casa. Além disso, traz um som Dolby Atmos, proporcionando uma experiência de som surround tridimensional de alta qualidade. É possível acessar serviços como YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, Globoplay e mais. Avaliado com uma nota 5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a qualidade visual, sonora e a borda infinita da tela. No entanto, criticam o sistema Android, afirmando que ele é lento.

Prós: Dolby Atmos e 4K HDR+

Dolby Atmos e 4K HDR+ Contras: relatos de travamentos constantes

6 de 8 TCL C725 conta com sistema operacional Android TV — Foto: Divulgação/TCL TCL C725 conta com sistema operacional Android TV — Foto: Divulgação/TCL

O 55M550KB, da Toshiba, é um dos modelos premiums da marca. O televisor conta com bordas finas, preenchendo 95% da frente do aparelho. A TV ainda traz uma antena Wi-Fi para redes de 2,4 GHz ou 5 GHz, além de utilizar Bluetooth 5.0 para parear com outros dispositivos, como é o caso do controle remoto com microfone para acionar a assistente pessoal Alexa, da Amazon. A taxa de atualização é de 60 Hz e o tempo de resposta é de 8 ms. O modelo é visto por valores que partem de R$ 4.698.

O sistema operacional desse televisor é o VIDAA e de acordo com o fabricante, ele conta com o básico para a maior parte do público que procura um sistema que atenda necessidades de multimídia, com aplicativos para Netflix, YouTube, YouTube Kids, Amazon Prime Video, Claro Vídeo, Facebook Watch, Deezer e NBA Premium nstalados de fábrica. Já em conexões, ele apresenta duas portas USB 2.0, três HDMI 2.0 com HDCP 2.2 e entrada para cabo de rede, além de porta P2 e óptica para áudio externo. Avaliado em 4,4 de 5 estrelas, os compradores listaram a qualidade da imagem e o áudio. Porém, destacam que o sistema não possui muitos aplicativos compatíveis.

Prós: qualidade da tela

qualidade da tela Contras: sistema não é compatível com muitos aplicativos

7 de 8 O 55M550KB, da Toshiba, é um dos modelos premiums da marca — Foto: Divulgação/Toshiba O 55M550KB, da Toshiba, é um dos modelos premiums da marca — Foto: Divulgação/Toshiba

A OLED65A1, da LG, é um modelo da marca com qualidade 4K. Um dos destaques deste é a sua compatibilidade com serviços de assistentes, como Alexa e Google Assistente. Além disso, traz a tecnologia LG ThinQ AI, sendo compatível também com soundbars, purificadores de ar, ar-condicionado e mais. Esta característica é essencial para realizar o controle remoto do aparelho, o que aumenta a versatilidade de seu uso. O produto é visto por valores a partir de R$ 5.887.

O modelo conta com som Dolby Vision e recursos que prometem reproduzir as cores com uma taxa de verossimilhança de 100%. A tensão oferece compatibilidade com 110 V e 220 V, e um formato com interface de conexão USB, Ethernet, e HDMI. A taxa de atualização do display hospeda um valor convencional de 60 Hz. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários denotam positivamente a espessura do televisor, que promete um visual mais clena, e a qualidade satisfatória das imagens exibidas.

Prós: qualidade visual e ThinQ AI

qualidade visual e ThinQ AI Contras: não é indicado para quem busca um televisor para videogames

8 de 8 LG OLED A1 traz tecnologia Dolby Vision — Foto: Divulgação/LG LG OLED A1 traz tecnologia Dolby Vision — Foto: Divulgação/LG

Produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon Brasil em 2022