A empresa Samsung oferece diferentes modelos de TVs no mercado brasileiro. Dentre os itens apresentados, destacam-se equipamentos com qualidade de imagem em 4K, taxa de atualização de 240 Hz, bordas finas para maior imersão durante filmes e telas de até 65 polegadas. Os displays são construídos com diferentes tecnologias e, na lista abaixo, reunimos modelos LED, QLED, Crystal UHD e até o mais recente Neo QLED.

A televisão T4300 oferece o sistema operacional Tizen, som Dolby Digital Plus e uma tela de 32 polegadas por valores a partir de R$ 1.318. A Crystal UHD UN65AU7700 hospeda a assistente virtual BixBy, uma tela extensa de 65 polegadas e design com bordas finas para mais imersão por aproximadamente R$ 3.629. Já a QLED 65Q70A tem qualidade de imagem 4K, taxa de atualização alta de 240 Hz e recursos tecnológicos para reprodução nítida com eficiência de cores, por cerca de R$ 5.200.

TV Samsung: 7 modelos de polegadas e tecnologias de tela variadas

O modelo T4300 oferece o sistema operacional Tizen como tecnologia para navegação básica na internet em um display LED de 32 polegadas. Além disso, conta com espelhamento de tela para projetar a imagens de outros aparelhos e hospeda uma interface de conexão com entradas HDMI e USB. O destaque é o recurso tecnológico Dolby Digital Plus, que adapta o som emitido para melhorar a nitidez. Os interessados podem encontrar o televisor por cifras a partir de R$ 1.138.

A tela tem resolução HD de 1366 x 768 pixels e taxa de atualização de 60 Hz. A conexão Wi-Fi permite ao usuário aproveitar streamings como Amazon Prime Video e Globoplay. Avaliado com uma nota 4,6 de 5 na Amazon, os usuários destacam a facilidade de utilização do sistema operacional e a fluidez. No entanto, destacam negativamente o som.

Prós: Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus Contras: relatos do som não ser potente

Samsung T4300 oferece Dolby Digital Plus e o sistema operacional Tizen

2. Samsung Crystal UHD 50BU8000 – a partir de R$ 2.599

O televisor Crystal UHD 50BU8000 apresenta uma tela extensa de 50 polegadas, com dimensões de 111 cm de largura por 64 cm de altura. O display tem resolução 4K e taxa de atualização convencional de 60 Hz. O modelo acompanha a assistente virtual BixBy, enquanto o design hospeda uma soundbar embutida para a reprodução sonora dos conteúdos exibidos. Interessados devem investir a partir de R$ 2.599 para adquirir.

A função Smart Hub reúne uma série de jogos, que podem ser reproduzidos direto da nuvem e sem o console. Já a tela oferece o recurso Dynamic Crystal Color, que promete a reprodução de imagens em cores puras e reais. Quanto ao design, a tela fina pode economizar espaço e proporcionar pouquíssimo peso. O Smart Hub também oferece compatibilidade com serviços de streaming como Amazon Prime Video, Netflix e Globoplay.

Prós: tela com alta definição

tela com alta definição Contras: preço elevado

Crystal UHD 50BU8000 fornece 50 polegadas com altíssima definição em 4K

3. Samsung QLED The Frame – a partir de R$ 2.769

A TV QLED The Frame apresenta design slim. Isto é, a espessura da tela é muito reduzida, o que deixa o produto leve e ocupa menos espaço, características que podem chamar a atenção do público mais exigente. O televisor em questão tem 43 polegadas, com dimensões aproximadas de 96 cm de largura por 55 cm de altura. O modelo se destaca pela semelhança com um quadro, já que oferece a possibilidade de mudar a moldura e tem acabamento matte na tela, podendo ser usada para pendurar na parede e decorar ambientes.

Ainda, a interface de tensão é bivolt, sendo possível conectá-la a tomadas com força entre 110 V e 220 V. A resolução do display oferece o padrão 4K, sincronizado com uma taxa de atualização de 60 Hz. As conexões oferecidas são o Wi-Fi, além de portas HDMI, USB, AV, e LAN. Avaliado com uma nota 5 de 5 na Amazon, os consumidores não deixarem comentários na página do produto até o fechamento desta matéria. O item requer um investimento a partir de R$ 2.769.

Prós: modelo com peso reduzido

modelo com peso reduzido Contras: preço elevado

Samsung Smart QLED The Frame 65LS03A promete design slim e interface de tensão com bivoltagem

4. Samsung Crystal UHD UN65AU7700 – a partir de R$ 3.629

A Crystal UHD UN65AU7700 é uma TV de 65 polegadas com design de bordas finas, taxa de atualização convencional de 60 Hz e sistema operacional Android, além da compatibilidade com a assistente virtual BixBy. O desenho da parte traseira é pensado para evitar que os cabos fiquem expostos. A televisão hospeda, também, portas de conexão USB e HDMI para conectar-se a outros aparelhos, e conectividade sem fio via Wi-Fi e Bluetooth. O dispositivo está disponível no site da varejista por cifras a partir de R$ 3.629.

O controle remoto permite o acionamento de outros assistentes, como Alexa e Google Assistente, bem como o dos serviços de streaming Globoplay, Amazon Prime Video e Netflix. O item traz dimensões de 144 cm de largura por 83 cm de altura. Avaliado com uma nota 4,9 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o acabamento do produto, a qualidade da imagem e o fato de o sistema interno reconhecer a rede 5G.

Prós: reconhece internet 5G

reconhece internet 5G Contras: não possui bordas infinitas

Samsung Crystal UHD UN65AU7700 disponibiliza até três assistentes virtuais diferentes para auxiliar o consumidor

5. Samsung QLED 55Q60B – a partir de R$ 3.639

A QLED 55Q60B é outro modelo com design slim: a construção fina chama atenção por não pesar muito e combinar com elementos clean da decoração da casa. A televisão acompanha um controle remoto, que oferece teclas de atalho para os principais assistentes virtuais, como BixBy e Alexa. O controle também permite acesso rápido e simplificado a diferentes Hubs, com disponibilidade de streaming e jogos. O item está disponível a partir de R$ 3.639.

A tela de 55 polegadas tem resolução 4K e dimensões de 123 cm de largura por 70 cm de altura. Com taxa de atualização convencional de 60 Hz, o sistema elétrico de tensão é bivolt. As conexões sem fio são Wi-Fi e Bluetooth, além das portas USB e HDMI. Avaliado com uma nota 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a entrega rápida e a embalagem bem feita, além do bom desempenho na reprodução de imagem. No entanto, alguns indicam a presença de manchas na tela após certos dias de uso.

Prós: diferentes sistemas de Hub já integrados

diferentes sistemas de Hub já integrados Contras: preço elevado para a taxa de atualização ofertada

Samsung QLED 55Q60B oferece diversos assistentes virtuais simultaneamente, como Alexa e BixBy

6. Samsung QLED 65Q70A – a partir de R$ 5.200

A QLED 65Q70A é indicada para usuários exigentes, tanto pela qualidade de imagem, quanto pelo tamanho da tela. Com 65 polegadas, o modelo dispõe de qualidade 4K e taxa de atualização de 240 Hz. As características fazem do televisor um aliado para imagens nítidas, cores verossímeis e fluidez durante a transição de quadros. Pode ser uma boa aposta para o público gamer pelo investimento a partir de R$ 5.200.

O controle é similar ao do modelo anterior, com teclas de atalho para serviços de streaming, assistentes virtuais e Hub de serviços de filmes e jogos. A interface de conexão proporciona possibilidades HDMI, USB, Wi-Fi e Bluetooth. O televisor tem dimensões de 161 cm de largura por 95 cm de altura. Avaliado com uma nota 5 de 5, os usuários não fizeram comentários até o fechamento desta matéria.

Prós: alta qualidade de imagem e de taxa de atualização

alta qualidade de imagem e de taxa de atualização Contras: preço elevado

QLED 65Q70A proporciona uma taxa de atualização de 240 Hz e uma qualidade de imagem 4K

7. Samsung Neo QLED 65QN85B – a partir de R$ 8.323

A Neo QLED 65QN85B promete o design mais fino do que qualquer outro modelo da lista. Como já informado, a característica é útil para economizar espaço e até pesa menos do que as televisões convencionais. O display tem 65 polegadas e expressivos 120 Hz na taxa de atualização. Outra característica marcante são as chamadas bordas infinitas, que promovem uma sensação mais imersiva durante a reprodução de filmes e séries, e até em jogos. O item pode ser encontrado a partir de R$ 8.323.

A fabricante também destaca a alta tecnologia interna, capaz de reproduzir cores com máximo brilho, nitidez e diversidade de cores. O Dolby Atmos promete um sistema de som semelhante àquele das salas de cinema, enquanto o controle remoto permite rápido acesso a serviços de streaming e assistentes virtuais. Com qualidade 4K, a TV tem dimensões de 144 cm de largura por 82 cm de altura. A nota fica em 5 de 5 na Amazon, mas os consumidores não deixaram comentários sobre o produto até o fechamento desta matéria.

Prós: sistema de som imersivo

sistema de som imersivo Contras: preço muito elevado

Samsung Neo QLED 65QN85B oferece uma tela finíssima e sistema de som Dolby Atmos

