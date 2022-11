Twitter: 5 apps alternativos para quem quer 'fugir' de Elon Musk

Usuários insatisfeitos com o Twitter após o empresário Elon Musk anunciar a compra da rede social podem recorrer a aplicativos alternativos, caso queiram abandonar a plataforma. Apps como o Mastodon, que também funciona em formato de microblog, ficaram em evidência nas últimas semanas, depois que as últimas tratativas entre o bilionário e o Twitter foram anunciadas. Além dele, opções como Tumblr e Reddit também trazem algumas similaridades importantes com o Twitter, como a possibilidade de seguir contas e fazer publicações em diferentes formatos.

1. Mastodon

O Mastodon é uma rede social que também funciona em formato de microblog, assim como o Twitter. No entanto, a plataforma se diferencia do app do passarinho por ser baseada em um sistema de comunidades, em que usuários podem criar e hospedar servidores com suas próprias regras de uso. No Brasil, o interesse pelo app cresceu mais de 300% após Elon Musk oficializar a compra do Twitter.

Cada comunidade possui um tema definido e, para participar de uma delas, basta concordar os termos descritos pelo moderador. Dentro dos servidores, usuários podem seguir perfis, interagir com posts e publicar conteúdos com até 500 caracteres, por exemplo. A plataforma tem app disponível para Android e iPhone (iOS).

2. Tumblr

O Tumblr é uma plataforma de blogs que ficou bastante popular no país em meados de 2010. Hoje em dia, o serviço conta com aplicativo para Android e iPhone (iOS), e usuários podem usar a ferramenta para seguir tags e perfis de outras pessoas, compartilhar conteúdos em diferentes formatos, repostar publicações de terceiros, interagir com posts e conversar com amigos via chat privado.

Um dos diferenciais do Tumblr são as possibilidades de customização que a plataforma oferece, permitindo a criação um espaço altamente personalizado. Por lá, usuários podem modificar cabeçalhos, alterar cores, editar fontes, títulos e mais. Apesar de não ser um serviço tão difundido atualmente quanto era há alguns anos, o Tumblr também pode ser uma opção de aplicativo para quem quer abandonar o Twitter.

3. Reddit

O Reddit é uma plataforma baseada em fóruns, em que usuários podem engajar em diferentes discussões sobre os mais variados assuntos. Ao usar o app pela primeira vez, é possível escolher alguns temas de interesse e participar de comunidades. As publicações devem ser feitas diretamente nesses fóruns e, por lá, usuários podem distribuir votos positivos e negativos para o conteúdo - caso o impacto seja majoritariamente positivo, o Reddit faz a distribuição para outras pessoas, aumentando o alcance da publicação.

Pelo app, também é possível seguir usuários e iniciar conversas em bate-papos privados, mas o foco principal do serviço está nas interações de publicações nos fóruns. O Reddit tem app disponível para Android e iPhone (iOS), mas só está disponível em inglês - o que pode ser um problema para quem não é fluente no idioma.

4. Plurk

O Plurk está disponível para Android e iPhone (iOS) e também traz uma proposta de microblog similar ao Twitter. Pelo app, usuários podem explorar publicações de outros usuários na lupa e, caso os conteúdos agradem, é possível adicionar ou seguir autor do post. O diferencial da plataforma é que ela permite que usuários façam posts de forma anônima, o que pode ser um ponto positivo para quem se preocupa com privacidade.

Além disso, é possível publicar conteúdos em formato de foto, vídeo, texto, e adicionar formatos de enquetes na plataforma. Para criar uma conta no serviço, basta inserir um nome de usuário e informar um endereço de e-mail e senha. O uso do app é intuitivo, no entanto, por ser uma plataforma taiwanesa, a maioria dos conteúdos compartilhados na rede social são centrados na Ásia, com alguns poucos sendo escritos no inglês.

5. Amino

O Amino tem app disponível para Android e iPhone (iOS), e traz uma proposta um pouco diferente das opções anteriores. Apesar de ser uma plataforma baseada em comunidades, o serviço também explora bastante conteúdos em formato de vídeos, incluindo lives. No menu da página inicial, na aba "Descubra", usuários podem conferir vídeos em alta na plataforma e, logo abaixo, podem acessar as comunidades. Assim como os servidores do Mastodon, os fóruns do Amino também têm suas regras próprias, que são definidas pelos moderadores.

Após entrar em uma comunidade, o usuário pode fazer uma publicação em formato de quiz, pergunta, enquete ou blog, por exemplo, e também pode iniciar chats com participantes do grupo. Para seguir um usuário, é só clicar sobre a foto do contato e tocar em "Seguir". Diferentemente do Reddit e Plurk, o Amino reúne conteúdos em português.

Com informações de LifeWire

