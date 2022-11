Twitter Blue: saiba tudo sobre a versão premium do microblog

O Twitter Blue é a nova versão paga do Twitter que adiciona algumas funcionalidades extras à rede social. Entre os recursos inéditos está o selo de verificado — antes disponível apenas para figuras públicas ou companhias . Lançada no início de novembro, a novidade foi interrompida devido a contas que assinaram o plano e, então, se passaram por perfis verdadeiros. A modalidade, porém, será reativada a partir do dia 29 de novembro, custando US$ 7,99 mensais (cerca de R$ 42,55, em conversão direta) e contando ainda com o Labs, um espaço para usar novas ferramentas em teste pela plataforma.

Funcionalidades adicionais, como editar um tuíte e personalizar com cores diferenciadas a página inicial e elementos da interface do app, também estão entre os recursos oferecidos pelo Twitter Blue. Por enquanto, o serviço só está disponível em alguns países, como Estados Unidos e Canadá. Em celulares, o sistema também não oferece suporte para Android — apenas para iPhone (iOS). Ainda não há previsão de chegada da ferramenta ao Brasil.

1 de 2 Twitter Blue é nova ferramenta para adicionar selo de verificado ao perfil — Foto: Reprodução/Unsplash Twitter Blue é nova ferramenta para adicionar selo de verificado ao perfil — Foto: Reprodução/Unsplash

📝 Como fazer download de todos os tweets do Twitter? Comente no Fórum do TechTudo

O que é e como funciona o Twitter Blue?

O Twitter Blue é uma assinatura mensal paga do aplicativo que oferece alguns recursos, como selo de verificação. Até então, o símbolo só era disponibilizado para contas de usuários notáveis e ativos na rede social, como artistas, empresas e marcas, políticos e pessoas públicas.

O valor para ter acesso à nova funcionalidade é de US$ 7,99/mês (R$ 42,55 na moeda brasileira). Os assinantes da ferramenta podem ainda usar antecipadamente funções adicionais em lançamento, como desfazer um tweet. O sistema, até o momento, só está disponível para iOS nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido.

Quais são os recursos do Twitter Blue?

Além da possibilidade de obter um selo de verificação, assinantes do Twitter Blue têm acesso ao Labs, um espaço para usuários testarem novos recursos que estão em desenvolvimento pela empresa. Um outro recurso disponível para assinantes é salvar e organizar tuítes salvos em pastas privadas. O usuário pode, com a ferramenta, criar quantas pastas desejar para acessar de modo mais rápido as publicações guardadas.

Outra função é personalizar o tema do aplicativo com cores diferentes, o que afeta a cor da página inicial, além de ícones e botões. A opção de desfazer um tuíte, que permite reverter um envio errado e retornar para a tela de edição, também é mais uma ferramenta extra. O usuário pode configurar o tempo máximo em que a ação poderá ser feita, que pode ser entre 5 a 60 segundos.

O Twitter Blue também oferece a função Leitor, que reduz as interrupções visuais como ícones e botões, em threads longas. Dessa forma, a leitura da conversa fica mais fácil de ser visualizada. Ainda é possível alterar o tamanho do texto entre pequeno, médio e grande. O serviço traz ainda um recurso que permite visualizar os principais conteúdos que foram retuitados, comentados e interagidos por contas seguidas.

2 de 2 Selo azul ao lado do nome de perfil indica que o usuário é um assinante pago do Twitter Blue — Foto: Reprodução/Twitter Selo azul ao lado do nome de perfil indica que o usuário é um assinante pago do Twitter Blue — Foto: Reprodução/Twitter

Onde o Twitter Blue está disponível?

O Twitter Blue pode ser usado nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido. Além disso, a assinatura só está disponibilizada para iPhone (iOS). Usuários do Android ainda não conseguem ter acesso aos recursos da versão paga.

Como comprar o selo de verificado no Twitter?

A assinatura pode ser feita ao abrir o menu Perfil e escolher a opção “Twitter Blue”. Vale ressaltar que a funcionalidade ainda não está disponível no Brasil. O selo de verificado no Twitter pode ser adicionado após a assinatura do Twitter Blue por US$ 7,99/mês (R$ 42,55 na moeda brasileira). Até então, apenas perfis públicos, como empresas, marcas e pessoas conhecidas na mídia podiam receber o símbolo.

Agora, dois novos tipos de selos estarão disponíveis. Um permanecerá o mesmo, voltado para usuários com contas verdadeiras, ativas na rede e com notoriedade pública; já a outra opção será o selo azul para assinantes da versão paga do microblog.

Com informações de Help Twitter

Veja também: Fake News: como denunciar no WhatsApp, Facebook, Twitter e apps 📱