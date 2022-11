Vai ao IEM Rio Major 2022? Veja 8 coisas para fazer no evento

O IEM Rio Major 2022 , campeonato de CS:GO mais importante do mundo, está sendo realizado no Rio de Janeiro desde o dia 31 de outubro e vai até 13 de novembro. Na fase final do torneio, o Champions Stage, os jogos estão sendo sediados na Jeunesse Arena, Zona Oeste da cidade, atraindo pessoas de diversos cantos do Brasil e do mundo. Não à toa, além das partidas em si, os jogadores podem aproveitar diversas atividades no Major, como estandes com computadores gamer, cabines fotográficas e diferentes celebridades dos esports, como o streamer Alexandre " Gaules " Borba.

O TechTudo foi à Jeunesse Arena no primeiro dia do Champions Stage e preparou uma lista com sugestões de coisas que você pode fazer caso vá ao Major de CS:GO, além de assistir aos jogos das equipes. Confira:

1 de 8 IEM Rio Major 2022 conta com estandes da Intel e da Lenovo onde os visitantes podem testar computadores gamers — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins IEM Rio Major 2022 conta com estandes da Intel e da Lenovo onde os visitantes podem testar computadores gamers — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

👉 Como posso deixar meu computador melhor para jogar CS:GO? Veja no Fórum do TechTudo

1. Esbarrar com personalidades

Como não poderia ser diferente, um evento da magnitude do Major oferece a possibilidade de esbarrar com streamers, técnicos, jogadores e outras celebridades do mundo dos esports. Essa edição, inclusive, já contou com a presença de nomes como FalleN, da Imperial Esports, e do streamer Gaules , que está presente todos os dias transmitindo os jogos diretamente do Major. Após as partidas, alguns dos membros das equipes também ficam disponíveis para tirar fotos com o público e até aparecem na Fan Fest, espaço voltado para a interação com o público. Para quem curte "tietar", com direto a fotos e autógrafos, essa é uma oportunidade bem legal.

2. Comprar camisa da sua equipe favorita

Dentro do pavilhão da Fan Fest, é possível comprar itens como camisetas, bonés, bermudas e casacos de diversas equipes. São opções que variam desde os uniformes oficiais das organizações até vestuários alternativos. Lá dentro, tem de tudo: camisas de equipes como FURIA, Imperial, Vitality e até algumas peças comemorativas voltadas para o evento, como blusas de estampas próprias do Major do Rio. Tudo nas mais diversas cores e formatos para agradar gostos diferentes.

2 de 8 A loja da ESL conta com diversas opções de camisas para aproveitar no Major do Rio — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins A loja da ESL conta com diversas opções de camisas para aproveitar no Major do Rio — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

3. Tirar uma foto no letreiro do Major

O IEM Rio Major também conta com um letreiro enorme para chamar de seu. Ele fica localizado na área da Fan Fest, pouco atrás de um extenso gramado onde as pessoas podem sentar e aproveitar para comer, conversar ou simplesmente descansar. De lá, é possível tirar fotos enquadrando o palco principal da Fan Fest, o que é bem legal para quem quer guardar lembranças da festa no Rio. A única questão é o letreiro ser bem concorrido, então é importante ser estratégico e esperar o momento certo para fazer uma foto legal.

3 de 8 Letreiro do IEM Rio Major 2022 é bem concorrido, então é bom ficar esperto para tirar uma foto legal — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins Letreiro do IEM Rio Major 2022 é bem concorrido, então é bom ficar esperto para tirar uma foto legal — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

4. Ir às tendas de Intel e Lenovo

Ainda no pavilhão do Major, a Intel e a Lenovo fizeram uma parceria muito interessante para quem curte o universo dos esports. As empresas disponibilizaram uma série de equipamentos gamer para que os jogadores testassem, como óculos de realidade virtual e os novos notebooks Legion 5i com processadores Intel Core i9 de 12ª geração.

4 de 8 No IEM Rio Major 2022, os jogadores podem testar notebooks e participar de competições — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins No IEM Rio Major 2022, os jogadores podem testar notebooks e participar de competições — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

Além disso, as empresas também organizaram pequenas competições valendo prêmios como processadores Intel Core i9 e mini PCs. São campeonatos curtos de games como CS:GO, Valorant e Street Fighter 5 que podem render bons frutos para os visitantes. As inscrições devem ser feitas logo no início do evento, às 11h.

Para quem não quiser jogar, também há outras atividades legais, como uma cabine de fotos exclusiva e até mesmo um local para fazer tatuagens de henna com as logos das equipes. Ideal para comemorar e torcer pela organização favorita.

5 de 8 Uma cabine de fotos com acessórios está disponível para quem quiser eternizar o momento no Major — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Uma cabine de fotos com acessórios está disponível para quem quiser eternizar o momento no Major — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

5. Assistir a uma live do Gaules ao vivo na Fan Fest

Para quem não quiser assistir aos jogos dentro do Jeunesse Arena (e tiver acesso às diferentes áreas disponibilizadas no evento), também há a possibilidade de fazer isso direto do telão da Fan Fest. Lá, as partidas são transmitidas por Gaules ao vivo, que está presente com sua equipe em um palco montado ao lado da Jeunesse Arena. Dessa forma, você pode assistir aos duelos enquanto aproveita o evento de outras formas. Para quem deseja comer alguma coisa fora da Arena, mas não quer perder uma partida, por exemplo, essa é uma opção bem interessante.

6 de 8 As lives do Gaules são transmitidas no telão principal da Fan Fest — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins As lives do Gaules são transmitidas no telão principal da Fan Fest — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

6. Colar na bateria da Tribo

No Major do Rio, a torcida que acompanha os campeonatos de CS:GO pelas transmissões do Gaules se reuniu com uma bateria para acompanhar os jogos. Com isso, a Fan Fest trouxe a "Triboneira" (projeto com alusão ao estádio La Bombonera, do Boca Juniors) para o evento presencial, com direito a cantos ritmados e muita empolgação. Para quem curte esse tipo de atividade e quer extravasar o grito na torcida, colar na bateria é uma excelente opção.

Se juntar à bateria da Tribo é uma excelente opção pra quem quer curtir ao estilo 'torcida organizada' — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand

7. Ir à FalleN Store

A FalleN Store, loja do jogador Gabriel 'FalleN' Toledo, tem um estande exclusivo na Fan Fest. Ele fica localizado perto do palco e oferece diversas opções de camisas do jogador e da Imperial, seu time, além de outros itens de vestuário. Vale lembrar que na loja digital também é possível comprar produtos eletrônicos relacionados ao mundo dos esports, incluindo alguns periféricos para compor o setup, como mouses, teclados e headsets.

7 de 8 O estande da FalleN Store no IEM Rio Major oferece diversas opções de vestuário para o público — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand O estande da FalleN Store no IEM Rio Major oferece diversas opções de vestuário para o público — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand

8. Conhecer os estandes das organizações

No Major do Rio, alguns estandes dedicados às organizações estão abertos para a visitação do público. Equipes como a Vitality, FURIA e a Imperial contam com áreas exclusivas no Fan Fest, onde os jogadores podem ir para comprar itens de vestuário, como camisas dessas organizações, conhecer mais sobre as equipes ou mesmo para testar alguns jogos em específico. É uma forma bem interessante de aumentar a imersão no evento.