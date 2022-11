Valorant stats: veja 5 formas de acompanhar seus números no FPS da Riot

Jogadores de Valorant podem vincular suas contas a ferramentas de terceiros para analisar dados de desempenho e progresso no game competitivo. Taxa de vitórias, agentes mais utilizados, armas favoritas, elo atual e outros tipos de números mais específicos estão entre as informações encontradas nesses portais. Vale lembrar que os sites se baseiam em todas as partidas já jogadas no FPS da Riot Games , trazendo um grande banco de dados.

Observar esses números pode ser interessante por simples curiosidade, mas também para buscar evoluir em determinados pontos. Pensando nisso, confira, a seguir, cinco plataformas para acompanhar seu Valorant stats e entender como crescer no jogo.

1 de 6 Veja cinco formas de verificar suas estatísticas no Valorant — Foto: Divulgação/Riot Games Veja cinco formas de verificar suas estatísticas no Valorant — Foto: Divulgação/Riot Games

👉 Qual o melhor jogador de Valorant do mundo? Descubra no Fórum do TechTudo

1. Tracker

O Tracker apresenta informações bem específicas do jogador. Isso porque além de dados mais básicos, como histórico dos melhores mapas e agentes, é possível checar detalhes como armas utilizadas e desempenho em disparos — que indicam, por exemplo, a porcentagem de headshots, de disparos no torso, nos braços e abaixo da linha da cintura. Essas informações são úteis para descobrir, por exemplo, qual é a sua zona de conforto no game e quais os pontos que precisam ser melhorados.

O portal também se destaca por exibir uma linha do tempo com o progresso do jogador ao longo dos meses, e, ainda, indicar as cinco melhores partidas dele em toda a trajetória no game. Outra ferramenta oferecida é a possibilidade do usuário lançar a própria crosshair no site para que outros também possam verificar.

2 de 6 Tracker.gg é uma opção bastante completa para verificar suas estatísticas — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Tracker.gg é uma opção bastante completa para verificar suas estatísticas — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

2. Senpai

O Senpai.gg traz um perfil de jogador um pouco mais simples. Logo na página inicial, o portal destaca o agente mais utilizado e sua taxa de vitória com ele. Ao lado, aparecem mais informações, como qual agente do jogador atingiu a maior taxa em determinadas estatísticas — como abates, headshots, clutches e assistências. Há também um gráfico que indica a trajetória do usuário nas ranqueadas do Valorant.

Contudo, o destaque do Senpai.gg é o assistente de voz, uma ferramenta que o jogador pode baixar para receber dicas durante a jogatina, como recomendação de agente para a composição de time ou um notificador de cura. Para usar o sistema, basta iniciar uma partida, uma vez que ele abre automaticamente. Mas para além desse diferencial, o serviço também oferece tier lists e a possibilidade de encontrar jogadores para fazer duo.

3 de 6 Senpai.gg possui um assistente de voz para ajudar o jogador em suas partidas de Valorant — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Senpai.gg possui um assistente de voz para ajudar o jogador em suas partidas de Valorant — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

3. Dak

O Dak.gg é mais uma opção focada em apenas mostrar o desempenho do jogador no Valorant. A ferramenta apresenta em sua página inicial os números de todos os modos de jogo disponíveis. Entre as estatísticas apresentadas estão: a taxa de vitórias, média de dano, média de abates, porcentagem de headshots e seu ACS (Average Combat Score), o cálculo que engloba dano, abates, multikills e assistências sem causar dano.

O portal também mostra todos os campeões jogados e as mesmas informações citadas acima separadas de acordo com cada um deles. O jogador ainda pode verificar alguns dados de suas principais armas e os resultados detalhados obtidos em todos os mapas jogados.

4 de 6 Com um layout bastante simples e quase sem poluição, Dak é uma opção mais básica para verificar suas estatísticas — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Com um layout bastante simples e quase sem poluição, Dak é uma opção mais básica para verificar suas estatísticas — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

4. Blitz

Blitz.gg é um aplicativo que ficou bastante popular entre os jogadores de League of Legends por ajudar em detalhes como builds e comparações de farm com outros elos do MOBA. A ferramenta também possui um site que mostra todo o histórico do jogador, e, por acaso, também funciona com Valorant. O portal destaca o seu elo, os resultados nos últimos 20 jogos e demais estatísticas, como porcentagem de headshots, agentes mais jogados e melhores mapas.

Também é possível mudar para as abas de agentes e armas, nas quais o jogador poderá ver informações mais detalhadas sobre ambos os assuntos. Já em relação ao aplicativo Blitz, ele utiliza de seu desempenho após as partidas para realizar análises e mostrar seus pontos fracos e fortes. A ferramenta ainda conta com vídeos de aprendizado e uma aba que ensina como jogar em cada mapa do Valorant.

5 de 6 Blitz.gg foca em compartilhar ferramentas para ajudar na evolução do jogador — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Blitz.gg foca em compartilhar ferramentas para ajudar na evolução do jogador — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

5. Overwolf

Overwolf segue o mesmo estilo das demais ferramentas citadas até aqui. Com ele, o jogador pode verificar suas estatísticas desde a primeira partida no Valorant, a média de vitórias em geral, melhores agentes e armas, e o histórico geral para saber se está estagnado ou evoluindo no game. É necessário baixar o aplicativo tanto para ver as estatísticas quanto para receber auxílio durante as partidas.

Além disso, com o Overwolf baixado, é possível observar estatísticas próprias ou de amigos e adversários em tempo real. A ferramenta ainda libera alguns guias compartilhados pela própria comunidade de Valorant para que o usuário possa melhorar ainda mais a gameplay enquanto se diverte.

6 de 6 Overwolf faz o acompanhamento de sua partida atual e analisa cada participante do confronto — Foto: Divulgação/Overwolf Overwolf faz o acompanhamento de sua partida atual e analisa cada participante do confronto — Foto: Divulgação/Overwolf