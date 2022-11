Volante para PS5: veja 4 modelos por a partir de R$ 1 mil

Os volantes para PS5 são uma boa opção para fãs de corrida que procuram por máxima imersão nos jogos. Fabricantes como Logitech e Thrustmaster disponibilizam modelos compatíveis com o console mais atual da Sony e também com o Xbox One . Os acessórios trazem confecção em material antiaderente e estrutura robusta para oferecer ainda mais realismo.

O Thrustmaster T80 apresenta uma réplica de um volante da Ferrari, é compatível com o sistema operacional Windows, além de diferentes consoles, e detém uma rotação de 240 graus. O investimento fica a partir de R$ 1 mil. Já o Logitech G29 promete pegada anatômica e com revestimento em borracha antiaderente, rotação de 900 graus e motor duplo por aproximadamente R$ 2.287.

1. Thrustmaster T80 – a partir de R$ 1 mil

O Thrustmaster T80 propõe um design com pegada anatômica e características que o tornam uma réplica com escala 8:10 do Ferrari 488 GTB. Compatível com os sistemas Windows e consoles PS4 e PS5, o acessório ainda acompanha dois pedais grandes com ajuste de inclinação. Os interessados precisarão desembolsar valores a partir de R$ 1 mil para adquirir o produto.

A fabricante promete uma sensibilidade personalizável em até quatro diferentes níveis, e volante com rotação de 240 graus e resistência linear. O acabamento fornece borracha texturizada como cobertura, o que deve auxiliar no encaixe mais eficiente nas mãos. Avaliado com uma nota 5 de 5 no Submarino, os usuários relatam que o item entrega o que promete.

Prós: é compatível com os jogos de corrida mais famosos do mercado

é compatível com os jogos de corrida mais famosos do mercado Contras: a fabricante não declara a tecnologia de conexão

O Logitech G29 apresenta um volante com pegada anatômica e revestimento em borracha antiaderente, além de uma rotação de 900 graus. Acompanha um conjunto com três pedais, característica que pode elevar a experiência do usuário durante a jogatina. Está disponível no site da varejista por cifras a partir de R$ 2.287.

O diferencial dos pedais é que eles propiciam diferentes ajustes de altura, enquanto a tecnologia por trás do volante detém um motor duplo. O item oferece uma porta USB, que pode ser conectada a dispositivos como PS4, PS3, PS5, PCs, e até ao Xbox One. O periférico não ainda contém comentários ou avaliações no site do Submarino.

Prós: motor duplo, que promete ao usuário "sentir" os pneus

motor duplo, que promete ao usuário "sentir" os pneus Contras: ausência de marcha

O Thrustmaster T248 oferece um volante e três pedais para proporcionar uma experiência de direção mais verossímil. O volante é texturizado em preto, mas com pequenos acabamentos em um tom metálico de vermelho. Além disso, chama atenção por oferecer uma tela LED com mais de 20 visores disponíveis. Conta com 25 botões de ação, o equivalente ao dobro do número padrão de teclas. Interessados podem adquiri-lo por valores a partir de R$ 5.106.

Tantos os botões físicos quanto os virtuais auxiliam o condutor a configurar diversos controles de corrida, enquanto o sistema híbrido de direção pode evitar sensações contra-intuitivas durante o manuseio. Os pedais são configurados para proporcionar alta eficiência no jogo, mas com uma pressão suave para não perder a precisão. É compatível com os consoles PS5, PS4 e também com PCs. Até o fechamento desta matéria, o item não apresenta comentários ou notas dos consumidores no site da Submarino.

Prós: vários botões de ação

vários botões de ação Contras: não acompanha marcha

4. Thrustmaster T300RS GT Edition – a partir de R$ 5.414

O T300RS GT Edition, da Thrustmaster, é desenvolvido especialmente para jogos de PS3, PS4, e PS5, o que pode agradar aos fãs da marca. Outro diferencial é a confecção, preparada para estilos versáteis de corrida, abrangendo a maioria dos jogos. O item ainda acompanha um conjunto de pedais, cujas cabeças detém acabamento 100% de metal. O periférico pode ser encontrado por valores a partir de R$ 5.414.

O dispositivo é indicado para corridas em circuitos de GT e até para as de modalidade rali em terreno irregular: o item promete se adaptar às necessidades do jogo. O hardware é equipado com tecnologia que promete funcionamento silencioso e com menos solavancos durante a movimentação nas pistas.

Prós: funcionamento silencioso

funcionamento silencioso Contras: ausência de marcha

