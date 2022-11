WhatsApp: como não receber mensagens no app mesmo com a internet ligada

É possível bloquear o recebimento de mensagens no WhatsApp mesmo com a internet ligada, procedimento que é útil nos casos em que o usuário está completando uma atividade e não quer ser distraído pelos alertas no celular. As dicas incluem alternativas que envolvem forçar a parada do app e desativar os dados móveis para reduzir o funcionamento do mensageiro em segundo plano, bloqueando temporariamente as mensagens e interrompendo os alertas.

Na lista a seguir, o TechTudo reuniu quatro dicas de como não receber mensagens no WhatsApp mesmo com a internet ligada. Confira, a seguir, como funcionam as ações, em que casos são úteis e como ativá-las no celular.

1 de 5 WhatsApp: veja quatro formas de não receber mensagens mesmo com a internet ligada — Foto: Rubens Achilles/TechTudo WhatsApp: veja quatro formas de não receber mensagens mesmo com a internet ligada — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

1. Desativar notificações do WhatsApp

Usuários que desejam interromper o recebimento de mensagens no WhatsApp podem desativar as notificações da plataforma para bloquear os alertas temporariamente. Essa medida não impede o recebimento de mensagens no aplicativo, mas suspende os avisos por um tempo determinado, permitindo que o usuário se concentre em outras atividades e não seja distraído com as notificações.

Para desativar os alertas no Android, acesse as configurações do dispositivo e toque sobre a aba "Apps e notificações". Em seguida, selecione "Ver todos os apps", vá no ícone do WhatsApp e toque em "Notificações". Para concluir o procedimento, desative a chave ao lado de "Todas as notificações do app WhatsApp".

Já no iPhone (iOS), vá até os ajustes do aparelho e selecione "Notificações". Em seguida, deslize a tela para baixo até encontrar o ícone do WhatsApp e toque sobre ele. Na próxima tela, desative a chave ao lado de "Permitir Notificações" para interromper os alertas do app.

2 de 5 Desativando notificações do WhatsApp no Android e iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro Desativando notificações do WhatsApp no Android e iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

2. Impedir funcionamento em segundo plano

Impedir o funcionamento do app em segundo plano também é uma medida útil para suspender o recebimento de mensagens no WhatsApp. Isso acontece porque o mensageiro continua funcionando mesmo quando o app está aparentemente fechado - e é por isso você recebe notificações de novas mensagens mesmo quando está longe do celular.

Nesse sentido, ao impossibilitar que o WhatsApp rode em segundo plano, você impede que novas mensagens cheguem pelo mensageiro mesmo se a internet estiver ligada. Para isso, no Android, acesse as configurações do dispositivo e toque sobre a aba "Rede e internet". Em seguida, clique em "Avançado" e selecione a opção "Economia de dados". Na próxima tela, conclua a ação ativando a chave ao lado de "Usar o recurso Economia de dados".

No iPhone (iOS), acesse os ajustes e toque em "Celular". Em seguida, selecione "Opções de Dados Celulares", e toque em "Modo e Dados". Para prosseguir, escolha a opção "Modo de Economia de Dados" para pausar atividades em segundo plano.

3 de 5 Desativando o funcionamento de apps em segundo plano no Android e iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro Desativando o funcionamento de apps em segundo plano no Android e iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

3. Desativar uso de dados móveis no WhatsApp

Outra forma de impedir o recebimento de mensagens no WhatsApp consiste em desativar os dados móveis do aplicativo. Dessa forma, é possível encerrar as notificações do app momentaneamente. No entanto, vale lembrar que o mensageiro voltará ao normal assim que o usuário mantiver uma conexão estável novamente.

No Android, acesse as configurações e toque sobre a aba "Apps e notificações". Em seguida, em "Ver todos os apps" e selecione o ícone do WhatsApp. Na sequência, toque sobre a aba "Dados móveis e Wi-Fi" e desative a chave ao lado de "Dados em segundo plano".

No iPhone (iOS), acesse os ajustes e toque sobre a aba "Celular". Em seguida, deslize a tela para baixo e desative a chave ao lado de "WhatsApp".

4 de 5 Impedindo o uso de dados móveis no Android e iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro Impedindo o uso de dados móveis no Android e iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

4. Forçar parada

Também é possível impedir o funcionamento do WhatsApp e bloquear as notificações da plataforma ao forçar parada do aplicativo. Dessa forma, o mensageiro encerrará todas as suas atividades em primeiro e segundo plano, permitindo que o usuário fique "offline" por um tempo e pare de receber os alertas.

Para forçar parada do mensageiro no Android, acesse as configurações da plataforma e vá em "Apps e notificações". Em seguida, toque sobre "Ver todos os apps" e selecione o ícone do WhatsApp. Na próxima tela, escolha "Forçar parada" para concluir o procedimento.

5 de 5 Forçando a parada do WhatsApp no Android para impedir o recebimento de mensagens — Foto: Reprodução/Clara Fabro Forçando a parada do WhatsApp no Android para impedir o recebimento de mensagens — Foto: Reprodução/Clara Fabro

No iPhone (iOS), o conceito de forçar parada de um app é um pouco diferente. Para impedir que o programa continue funcionando em segundo plano, basta abrir o Switcher e deslizar o aplicativo para cima para fechá-lo.

