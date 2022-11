Xbox Series S e AirPods Pro estão com até R$ 1.420 de desconto na Black Friday

Outro destaque é o Xbox Series S, que é o modelo mais em conta da nova geração de videogames e está disponível de R$ 2.649 por R$ 1.899, uma redução de R$ 750. Além disso, outros eletrônicos também estão mais baratos no evento de promoções. Todas as ofertas podem ser vistas na página dedicada ao evento. Veja a seguir oito eletrônicos com desconto para comprar na Black Friday 2022 da Amazon.

Xbox Series S está com desconto de R$ 1.420 na Black Friday 2022 da Amazon

A Microsoft destaca que este modelo pode rodar jogos em resolução 1440p a 120 quadros por segundo (FPS) e é indicado para assinantes do serviço Xbox Game Pass. O produto é avaliado com 4,9 de 5 estrelas na Amazon e os compradores apontam que o console é ideal para aqueles que querem entrar na nova geração sem gastar muito. Porém, alguns criticam que o SSD possui pouco espaço de armazenamento.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não possui leitor de disco

Xbox Series S é uma opção de bom custo-benefício

O AirPods Pro é um fone da Apple voltado para o público mais exigente que é ideal para ser usado com iPhone, iPad ou MacBook. O modelo possui função para cancelamento de ruído, formato intra-auricular e é sem fio. A bateria pode durar aproximadamente cinco horas, mas caso o dispositivo esteja conectado ao estojo de recarga, o tempo pode chegar a 24 horas. O produto é ofertado com 47% de desconto, de R$ 2.999 por R$ 1.579, uma redução de R$ 1.420.

Além dos fones, o item também acompanha o estojo de recarga e três adaptadores de silicone em tamanhos diferentes. O acessório é avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon e os compradores ressaltam a qualidade do som, o design e o encaixe nas orelhas. Por outro lado, alguns criticam a duração da bateria fora do estojo.

Prós: vem com estojo de recarga

vem com estojo de recarga Contras: a bateria não dura muito tempo fora do estojo

AirPods Pro está com desconto na Black Friday 2022

O mouse MS116, da Dell, pode ser uma opção para tarefas de escritório. De acordo com a fabricante, o modelo possui tecnologia óptica por LED, controle de 1.000 DPI e conexão por fio, via cabo USB. Além disso, o design visa oferecer conforto para a mão, essencial para trabalhos que demandam de muitas horas. O produto está disponível com 22% de desconto, de R$ 89 por R$ 69, uma economia de R$ 20.

O item conta com 4,2 cm de altura, 9 cm de largura e promete ser compatível com os principais sistemas operacionais do mercado. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e os compradores afirmam que o mouse possui boa precisão e não sofre de atrasos no uso. No entanto, alguns relatam que a aceleração dele é desregulada.

Prós: atende o básico

atende o básico Contras: possui DPI inferior ao de outros modelos desta lista

MS116, da Dell, promete oferecer conforto para a mão

O Multilaser TC195 é um kit que pode atender o público gamer. De acordo com as especificações da fabricante, o teclado possui apoio para os punhos, teclas macias e vem com dez botões multimídia, que visam auxiliar as jogatinas. Já o mouse, conta com controle de 2.000 DPI e seis botões. O combo pode ser obtido com 60% de desconto, de R$ 199 por R$ 80, uma redução de R$ 119.

Tanto o teclado quanto o mouse possuem pintura retroiluminada e contam com conexão USB. O kit é avaliado com 4,5 de 5 estrelas na Amazon e os consumidores elogiam o conforto proporcionado pelos periféricos. Entretanto, alguns compradores criticam o posicionamento de algumas teclas e funções.

Prós: teclado com 10 botões multimídia e mouse de 2.000 DPI

teclado com 10 botões multimídia e mouse de 2.000 DPI Contras: alguns compradores reclamam do posicionamento de algumas teclas

O combo TC195, da Multilaser, alia confortabilidade e alta performance

5. i2GO Essential Sound Go – de R$ 199 por R$ 90

A Essential Sound Go, da i2GO, é uma escolha para quem gosta de ouvir músicas em qualquer lugar. A caixa de som portátil conta com 10 Watts de potência, frequência que varia entre 20 Hz e 20.000 Hz, sensibilidade de 85 dB e bateria que pode durar até oito horas por carga. O acessório pode ser adquirido com 50% de desconto, de R$ 199 por R$ 90, uma redução de R$ 100.

Embora seja resistente à água, a marca recomenda não mergulhar o equipamento. O aparelho pode reproduzir músicas via cartões microSD, conexões Bluetooth ou dispositivos USB. O produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas na Amazon e, os compradores destacam positivamente a qualidade do som e a durabilidade da bateria. Porém, alguns reclamam da eficiência da conexão Bluetooth.

Prós: aparelho entrega uma qualidade de som satisfatória

aparelho entrega uma qualidade de som satisfatória Contras: consumidores reclamam que a conexão Bluetooth deixa a desejar

i2GO Essential Sound Go possui 10 W de potência RMS

A Mondial MCO-11 é uma caixa de som voltada para quem busca modelos mais potentes. Segundo a fabricante, o modelo é compacto, possui potência de 50 W, conta com luzes coloridas nas laterais, bateria interna recarregável, display digital e é capaz de sintonizar rádios com frequência FM. O equipamento é vendido com 57% de desconto, de R$ 279 por R$ 119, uma economia de R$ 160.

Além disso, a caixa de som taMondial MCO-1mbém pode reproduzir músicas via dispositivos USB e cartões SD, nos formatos MP3 e MP4. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,1 de 5 estrelas e os compradores elogiam a qualidade do som e o design. Porém, alguns reclamam que a potência do áudio não é tão alta.

Prós: possui luzes coloridas nas laterais e é compatível com os formatos MP3 e MP4

possui luzes coloridas nas laterais e é compatível com os formatos MP3 e MP4 Contras: alguns compradores consideram a potência do áudio baixa

Mondial MCO-11 é uma caixa de som voltada para quem busca modelos mais potentes

O Liberty 3 Pro, da Soundcore, é um fone de ouvido interessante para quem busca som de qualidade. Ele pode ser utilizado com ou sem fio e possui tecnologia LDAC, que permite transmitir áudio em alta qualidade via conexão Bluetooth. Além disso, ele conta com tecnologia para cancelamento de ruídos. O acessório é encontrado com 41% de desconto, de R$ 1.699 por R$ 999, uma redução de R$ 700.

Já a bateria dura cerca de oito horas, mas esse tempo pode ser estender para 32 horas, caso esteja conectado no estojo de recarga. O dispositivo é avaliado com 4,4 de 5 estrelas na Amazon e os compradores ressaltam o acabamento, a qualidade de áudio e o volume. Contudo, alguns reclamam do alto preço cobrado.

Prós: bateria promete alta durabilidade

bateria promete alta durabilidade Contras: preço elevado

O Liberty 3 Pro conta com tecnologia para cancelamento de ruídos

O Google Wi-Fi é um roteador com tecnologia Mesh, que promete distribuir o sinal de internet para todos os cômodos da casa. Segundo a fabricante, o modelo possui streaming veloz, que permite estabilidade na conexão, além de função para controlar o tempo de uso dos filhos. A configuração pode ser feita via o aplicativo Google Home. O kit com três unidades pode ser adquirido com 43% de desconto, de R$ 1.899 por R$ 1.090, uma economia de R$ 809.

A marca ressalta que o roteador é compatível tanto com dispositivos Android, como tablets e smartphones da Apple. No site da Amazon, o kit é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e, os compradores relatam que ele é de fácil instalação e eficiente na distribuição do sinal de internet. No entanto, alguns apontam que o preço cobrado é alto.

Prós: produto promete distribuir o sinal de internet sem prejudicar a velocidade

produto promete distribuir o sinal de internet sem prejudicar a velocidade Contras: alto preço

Google Wi-Fi permite a conexão de até 100 dispositivos em cada ponto

