10 animes mais aguardados para janeiro de 2023

Animes muito aguardados pela comunidade otaku chegam em janeiro, na chamada temporada de inverno, por se tratar do hemisfério norte (Japão). Entre eles, a segunda temporada dos sucessos Vinland Saga e Tokyo Revengers. A expectativa em relação ao primeiro título gira em torno de sua mudança de estúdio, do WIT (Attack on Titan, primeira a terceira temporada) para o MAPPA (Attack on Titan, temporada final), enquanto a notícia mais recente em relação à Tokyo Revengers é a sua distribuição internacional através do Disney+ .

Apesar da maior parte das obras listadas serem continuações de sucessos, há também novos animes que estão no radar do público, como Junji Ito: histórias macabras do Japão, a versão animada dos mais aterrorizantes contos do renomado mangaká de terror, e NieR:Automata Ver1.1a, a aguardada adaptação do jogo de videogame RPG. Confira abaixo os demais títulos e informações, como datas de lançamento, sinopses e streaming em que estão disponíveis.

Vinland Saga

A segunda temporada de Vinland Saga chega à Netflix e Crunchyroll em 9 de janeiro. No anime, conhecemos o pequeno Thorfinn, inicialmente deslumbrado pela ilusão de grandeza da guerra. Essa perspectiva infantil e ingênua muda rapidamente quando ele é obrigado a conviver com o assassino de seu pai para obter sua vingança em um duelo, como um honrado guerreiro vinking.

A obra é baseada na série de mangás de Makoto Yukimura, publicada originalmente no Japão pela Kodansha e, no Brasil, pela Panini. Inspirado em eventos históricos reais das invasões dinamarquesas na Inglaterra do século XI, Vinland Saga conta com 24 episódios e classificação indicativa de 16 anos. O título recebeu nove indicações no Crunchyroll Anime Awards 2020, conquistando o prêmio na categoria Melhor Drama. No IMDb, sua avaliação é de 8,8.

Tokyo Revengers

Embora uma data de estreia mundial de Tokyo Revengers: Christmas Showdown Arc (Arco do Confronto de Natal, em tradução livre) tenha sido apresentada, 7 de janeiro, ainda não houve sua confirmação para o Brasil. O lançamento da segunda temporada exclusivamente pela Disney+ foi divulgado no evento Disney Content Showcase APAC, no fim de novembro em Singapura. No anime, o infeliz jovem Takemichi Hanagaki descobre que sua ex-namorada do ensino médio foi morta pela gangue Tokyo Manji. Um dia depois de saber do ocorrido, ele é empurrado em direção aos trilhos de um trem e pensa estar prestes a morrer, mas acorda 12 anos no passado. Seu objetivo, então, passa a ser evitar eventos desastrosos no futuro.

O anime, produzido pela LIDEN FILMS, é baseado na série de mangás de Ken Wakui, originalmente publicada pela Kodansha no Japão e pela JBC no Brasil. Sua primeira temporada, disponível na Crunchyroll, conta com 24 episódios e classificação indicativa de 16 anos. A obra foi indicada em três categorias no Crunchyroll Anime Awards 2022 e sua avaliação no IMDb é de 8,1.

Junji Ito: histórias macabras do Japão

Um dos novos títulos mais aguardados da temporada chega à Netflix em 19 de janeiro: Junji Ito: histórias macabras do Japão. O anime é uma produção original da plataforma, que leva o nome do mangaká considerado o mestre do terror contemporâneo japonês e contará com 12 episódios baseados em 20 dos seus contos mais perturbadores. Sua classificação indicativa ainda não foi divulgada.

Essa não é a primeira vez que obras de Junji Ito são adaptadas. Em 2018, outra coletânea de contos nomeada Junji Ito Collection foi produzida pelo Studio Deen e pode ser conferida no Crunchyroll. Com o lançamento também previsto para 2023, um anime baseado em um dos títulos mais famosos do autor, Uzumaki, está sendo produzido pela Adult Swim e Production IG.

NieR:Automata Ver1.1a

Os fãs já podem respirar aliviados: NieR:Automata Ver1.1a finalmente chega ao Crunchyroll em 7 de janeiro, pouco menos de seis anos após o lançamento do jogo da Platinum Games e Square Enix em que é baseado. Na obra, ambientada em um futuro pós-apocalíptico, a terra é invadida por alienígenas, e os humanos decidem fugir para a Lua, desenvolvendo o esquadrão yoRHa, composto por androides que têm o objetivo de lutar contra os invasores e recuperar o planeta.

Apesar da história original já ser conhecida pelos fãs, seu criador Yoko Taro afirmou que algumas mudanças serão feitas para o anime, o que já era esperado, uma vez que o jogo conta com 26 possibilidades de final. A produção da adaptação é de responsabilidade da A-1 Pictures. Originalmente, o jogo não é recomendado para menores de 18 anos.

Record of Ragnarok

A segunda temporada de Record of Ragnarok será dividida em duas partes. A primeira delas chega à Netflix em 23 de janeiro, com dez episódios. No anime, o Conselho dos Deuses se reúne a cada mil anos para decidir o destino da humanidade. Após sete milhões de anos, eles tomam a decisão de que os seres humanos são irremediáveis e devem ser extintos.

A obra foi baseada na série de mangás de ação e fantasia escrita por Shinya Umemura e Takumi Fukui e ilustrada por Azychika, originalmente publicada no Japão pela Coamix e, no Brasil, pela NewPOP. Produzida pelo estúdio Graphinica, a primeira temporada do anime conta com 12 episódios e tem classificação indicativa de 16 anos. Apesar de ter, aparentemente, agradado o público o suficiente para obter uma sequência, a animação não caiu nas graças da crítica. No IMDb, sua avaliação é de 6,2, e em sites especializados em animes como Game Rant, sua nota é de 3 em uma escala de 5.

Bungo Stray Dogs

A quarta temporada do sucesso lançado em 2016, Bungo Stray Dogs, chega à Crunchyroll em 4 de janeiro. No anime, conhecemos Nakajima Atsushi, um jovem órfão e sem teto que resgata um homem chamado Dazai Osamu, que tenta suicídio. Dazai e seu parceiro Kunikida são membros de uma agência de detetives que têm poderes sobrenaturais e lidam com casos muito perigosos para a polícia. Atsushi descobre que eles estão rastreando um tigre que apareceu na área recentemente, e que a fera tem mais a ver consigo do que ele imagina.

O título é baseado na saga de mangás escrita por Kafka Asagiri e ilustrada por Sango Harukawa, publicada no Japão pela Kadokawa Shoten e, no Brasil, pela Panini. Produzido pelo estúdio Bones, o anime já conta com 37 episódios e classificação indicativa de 12 anos. Tanto no IMDb quanto no Anime News Network, sua nota é de 7,8.

SAINT SEIYA: Os Cavaleiros do Zodíaco

A terceira temporada de SAINT SEIYA: Os Cavaleiros do Zodíaco chega ao Crunchyroll e Netflix em janeiro, ainda sem data definida. Nesse remake produzido pela Toei Animation, Netflix e Eletric Shadow Films, Seiya e os Cavaleiros do Zodíaco estão de volta para proteger a reencarnação da deusa Athena, mas uma sombria profecia paira sobre todos eles.

A obra é baseada no consagrado título original lançado em 1986 e na série de mangás de Masami Kurumada, publicada no Japão pela Shueisha e, no Brasil, pela JBC. O anime já conta com 24 episódios e classificação indicativa de 12 anos. Apesar de no IMDb SAINT SEIYA ter uma pontuação muito baixa, 4,6 em uma escala de 10, a avaliação dos usuários da Crunchyroll é de 4,3 em uma escala de 5.

Don't toy with me, miss Nagatoro-san

A segunda temporada de Don't toy with me, miss Nagatoro-san (Não brinque comigo, senhorita Nagatoro, em tradução livre) chega à Crunchyroll em 7 de janeiro. Nessa comédia, que já conta com 12 episódios, acompanhamos a sádica novata Nogatoro, que adora provocar e atormentar seu tímido senpai (título usado no Japão para denominar veteranos).

A adaptação é baseada na série de mangás escrita e ilustrada por Nanashi, publicada originalmente de forma online no Japão pela Kodansha e ainda sem publicação no Brasil. A primeira temporada do anime foi produzida pela Telecom Animation Film, já sua sequência está nas mãos do estúdio OLM. Sua classificação indicativa é de 14 anos. Tanto no IMDb quanto no My Anime List, sua nota é de 7,3 em uma escala de 10.

Gokushufudou: Tatsu Imortal

Para aqueles que preferem passar a virada do ano longe das festas, a Netflix trouxe uma ótima notícia: a segunda temporada de sua produção original Gokushufudou: Tatsu Imortal ficará disponível dia 1º de janeiro. Na animação, um ex-membro da tradicional máfia japonesa Yakuza tenta diariamente superar obstáculos domésticos. Enquanto sua amada esposa Miku trabalha, Tatsu veste seu avental, cuida das finanças e aprende como trilhar o caminho de um verdadeiro dono de casa, mesmo que antigos comparsas e inimigos ainda o atormentem.

Baseada na série de mangás criada por Kousuke Oono e publicada no Japão pela Shinchosha, o anime já conta com dez episódios e classificação indicativa de 12 anos. No IMDb, sua nota é de 7,3, semelhante à avaliação no My Anime List, de 7,2.

Trigun Stampede

O segundo remake dessa lista chega ao Crunchyroll em 7 de janeiro: Trigun Stampede. Baseado no título original lançado na década de 90 e na série de mangás criada por Yasuhiro Nightow e publicada pela Tokuma Shoten, a produção de ficção científica está a cargo do estúdio Orange. Nessa nova animação, voltamos a acompanhar Vash the Stampede, um lendário atirador e pacifista que tem um prêmio pela sua cabeça.

A expectativa (e também a preocupação) dos fãs é justificada. De acordo com o IMDb, a animação original é uma das dez melhores lançadas pelo estúdio Madhouse e, segundo o IGN, está entre os 25 melhores animes de todos os tempos.