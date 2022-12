10 filmes clássicos de Natal para assistir online

Assistir a filmes de Natal é uma ótima forma de reunir a família e aproveitar o clima da festividade. Nesse sentido, as opções de longas-metragens são muitas, e variam entre gêneros de comédia, aventura, romance, animação, drama e outros. Pensando nisso, o TechTudo reuniu uma lista com dez produções natalinas que estão disponíveis nos serviços de streaming HBO Max , Netflix , Globoplay e Amazon Prime Video , como os títulos “Esqueceram de Mim”, “O Grinch”, “Milagre na Rua 34” e mais. Confira a seguir.

2 de 12 Grinch faz o possível para acabar com o clima de Natal — Foto: Divulgação/Universal Music Grinch faz o possível para acabar com o clima de Natal — Foto: Divulgação/Universal Music

1. Esqueceram de Mim

Quando o assunto é filme de Natal, é impossível não pensar em Esqueceram de Mim. Ainda que exista uma continuação, o primeiro filme da franquia, lançado em 1990, foi responsável por alavancar a carreira do ator Macaulay Culkin.

A produção conta a história de Kevin, um garoto travesso que, ao não se comportar na noite anterior a uma viagem, fica de castigo no sótão. Ao desejar que sua família não estivesse em casa, ele acorda no dia seguinte sozinho em sua mansão. Então, em meio a diversas aventuras, ele precisa proteger a casa de dois ladrões atrapalhados que tentam roubar a residência. Com direção de Chris Columbus (Harry Potter), a produção está disponível na Disney+.

3 de 12 Macaulay Culkin estreou o filme quando tinha apenas 10 anos de idade — Foto: Divulgação/Disney+ Macaulay Culkin estreou o filme quando tinha apenas 10 anos de idade — Foto: Divulgação/Disney+

2. Expresso Polar

Uma das animações mais marcantes da temporada, O Expresso Polar é uma produção Warner Bros Pictures, que chegou aos cinemas em dezembro de 2004. O filme está disponível para aluguel no Amazon Prime Video e acompanha a história de Josh Hutcherson, um garotinho que está acordado em plena véspera de Natal e espera que algo reacenda sua crença no Papai Noel. Ao ouvir um barulho, ele vai até à área externa de sua casa e vê um grande trem com destino ao Polo Norte. O elenco de voz inclui Tom Hanks, Josh Hutcherson, Eddie Deezen e mais.

4 de 12 O Expresso Polar chegou aos cinemas em dezembro de 2004 — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures O Expresso Polar chegou aos cinemas em dezembro de 2004 — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

3. Férias Frustradas de Natal

Disponível na HBO Max, Férias Frustradas de Natal foi lançado em 1989 e retrata o entusiasta natalino Clark Griswolds que, interpretado por Chevy Chase, promete à sua família a maior e mais incrível comemoração de Natal. Com milhares de luzes e decorações deslumbrantes, incluindo uma árvore que mal cabe na sala de estar, ele reúne toda a família para dividir o momento.

No entanto, após meses e meses de preparo, a véspera da comemoração não sai como planejado. Explosões e falhas generalizadas tomam conta, assim como a mensagem de superação presente em todo bom filme do tema. O elenco também reúne nomes como Beverly D’Angelo, Randy Quaid, Johnny Galecki, Juliette Lewis e mais.

5 de 12 Filme Férias Frustradas de Natal está disponível na HBO Max — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures Filme Férias Frustradas de Natal está disponível na HBO Max — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

4. O Grinch

Do maior entusiasta ao pior deles, o personagem Grinch (Jim Carrey) tornou-se um verdadeiro marco da cultura pop. O filme, que leva o nome do protagonista como título, conta a história de um enorme monstro verde e peludo, que não suporta o Natal, o clima do feriado, as decorações e tudo relacionado ao tema.

A cada ano, no entanto, ele é obrigado a aturar que os habitantes das cidades vizinhas invadam a Quemlândia para comemorarem a data. Assim, para estragar de vez a festança, ele decide invadir a casa de seus vizinhos e roubar todos os objetos relacionados ao Natal. Dirigido por Ron Howard, o filme lançado em 2000 está disponível na Netflix, Globoplay e Amazon Prime Video.

6 de 12 O monstro Grinch é interpretado por Jim Carrey — Foto: Divulgação/Universal Studios O monstro Grinch é interpretado por Jim Carrey — Foto: Divulgação/Universal Studios

5. Milagre na Rua 34

Disponível para reprodução na Disney+, Milagre na Rua 34 foi lançado em novembro de 1994 e conta com a direção de Les Mayfield. O filme acompanha Susan, uma garotinha muito esperta, interpretada por Mara Wilson (Matilda), que afirma com toda a certeza que a história sobre o Papai Noel é uma farsa. Certo dia, um senhor é contratado para ocupar o cargo do bom velhinho na loja de brinquedos em que a mãe da jovem trabalha e afirma ser o verdadeiro Papai Noel. Ele, então, se mostra disposto a provar sua autenticidade para todos em volta.

7 de 12 O filme é protagonizado por Mara Wilson, que viveu a personagem-título Matilda na franquia de sucesso — Foto: Divulgação/20th Century Studios O filme é protagonizado por Mara Wilson, que viveu a personagem-título Matilda na franquia de sucesso — Foto: Divulgação/20th Century Studios

6. Um Herói de Brinquedo

Em Um Herói de Brinquedo, o veterano Arnold Schwarzenegger interpreta Howie Langston, um empresário que vive imerso no trabalho, sem tempo para a família. Após falhar e perder um momento marcante na vida de seu filho, o pequeno Jamie, ele promete recompensar todos os seus dias de ausência ao presenteá-lo com o brinquedo mais disputado do Natal pelas crianças.

O artefato, no entanto, esgota em poucos minutos e, sem conseguir adquiri-lo, o protagonista enfrenta diversos desafios para cumprir a promessa ao garoto. Lançado em novembro de 1996, o filme está disponível no catálogo da Disney+.

8 de 12 Estrelado por Arnold Schwarzenegger, Um Herói de Brinquedo está disponível na Disney+ — Foto: Divulgação/20th Century Studios Estrelado por Arnold Schwarzenegger, Um Herói de Brinquedo está disponível na Disney+ — Foto: Divulgação/20th Century Studios

7. Meu Papai é Noel

Em mais uma entrega anual de presentes, o Papai Noel sofre um acidente e cai do telhado de Scott Calvin, um vendedor de brinquedos interpretado por Tim Allen. Ao prestar socorro ao bom velhinho, eles são magicamente transportados ao Polo Norte, onde o homem é avisado que terá de tomar o lugar do Papai Noel até que a próxima data festiva chegue.

Para Scott, tudo não passa de uma alucinação, até que, ao longo dos meses que se passam, ele ganha a tradicional barba branca e seu corpo passa por mudanças. Assim, ele se transforma no novo Noel e deve salvar o Natal. Disponível no Disney+, o filme foi lançado em 1994.

9 de 12 O filme com Tim Allen foi lançado em 1994 — Foto: Divulgação/Walt Disney Studios O filme com Tim Allen foi lançado em 1994 — Foto: Divulgação/Walt Disney Studios

8. Um Duende em Nova York

Quando era criança, Buddy, interpretado por Will Ferrell, foi levado por acidente ao Polo Norte e lá foi criado entre os duendes do Papai Noel até se tornar um adulto. Com as vestimentas típicas de seu cargo, o ajudante de Natal decide embarcar em uma jornada pessoal e viaja sozinho para Nova York, em busca de seu pai biológico.

Ao encontrá-lo, o infantilizado protagonista se depara com Walter Hobbs, um poderoso empresário cheio de cinismos, com quem tenta criar um relacionamento próximo após o teste de DNA. O filme está disponível para aluguel no Amazon Prime Video e Apple TV+.

10 de 12 Filme está disponível no Amazon Prime Video e Apple TV+, para aluguel — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures Filme está disponível no Amazon Prime Video e Apple TV+, para aluguel — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

9. O Amor Não Tira Férias

Disponível na Netflix, Amazon Prime Video e Telecine, e com um elenco de peso, O Amor Não Tira Férias conta a história de duas mulheres ascendentes em suas respectivas carreiras, mas sem sorte no amor. Iris, interpretada por Kate Winslet, escreve uma coluna sobre casamento em um famoso jornal de Londres, no Reino Unido. Ela é apaixonada por Jasper, mas descobre que ele está prestes a se casar com outra pessoa.

Enquanto isso, em Los Angeles, nos Estados Unidos, Amanda, vivida por Cameron Diaz, é dona de uma agência de publicidade com foco em trailers de filmes. Ao descobrir que seu namorado, Ethan, está traindo-a, ela encontra um site especializado em troca de casas. As protagonistas entram em contato, combinam o intercâmbio de residências e tal atitude acaba transformando a vida amorosa de ambas. Toda a trama se passa no período natalino, o que o torna uma boa opção.

11 de 12 Cameron Diaz, Jude Law, Kate Winslet e Jack Black integram o elenco do filme — Foto: Divulgação/Columbia Pictures Cameron Diaz, Jude Law, Kate Winslet e Jack Black integram o elenco do filme — Foto: Divulgação/Columbia Pictures

10. O Estranho Mundo de Jack

Uma das produções mais promissoras de Tim Burton, O Estranho Mundo de Jack está disponível no catálogo da Disney+. A trama conta a história de Jack Skellington, o Rei das Abóboras, que cansa de se dedicar anualmente ao Dia das Bruxas e sai em busca de novos horizontes. Por um acaso do destino, ele acaba atravessando o portal do Natal e conhece toda a energia do espírito natalino. Ao retornar a sua área, ainda sem ter entendido de fato o que aconteceu, ele convence os seus conterrâneos a sequestrar Papai Noel e, assim, tramam o próprio Natal.

12 de 12 O Estranho Mundo de Jack tem roteiro de Tim Burton — Foto: Divulgação/Walt Disney Pictures O Estranho Mundo de Jack tem roteiro de Tim Burton — Foto: Divulgação/Walt Disney Pictures